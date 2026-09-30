Μουσικά Νέα 30.09.2026

Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

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Ο Good Job Nicky τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και την κληρονομιά του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, με μια ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Good Job Nicky ερμήνευσε το «Ποτέ Ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη στο Θέατρο Λυκαβηττού.
  • Το τραγούδι, που έγραψε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, έγινε επιτυχία με τον Μαζωνάκη το 2015.
  • Η ερμηνεία του Good Job Nicky συγκίνησε το κοινό και έγινε viral στα social media.
  • Η πράξη αυτή αποτελεί τιμή και αναγνώριση προς τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του κληρονομιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Good Job Nicky προσέφερε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης στο κοινό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Θέατρο Λυκαβηττού, όπου άνοιξε τη συναυλία του Slimane. Ο νεαρός καλλιτέχνης επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ποτέ Ποτέ», ένα κομμάτι που φέρει την υπογραφή του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, και έγινε μεγάλη επιτυχία μέσα από τη φωνή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη το 2015.

Νεαρός άνδρας με ροζ φούτερ και γυαλιά ηλίου κάθεται σε στάση βαθιάς καθίσματος σε εξωτερικό χώρο, με κτίρια και φοίνικες στο φόντο.
https://www.instagram.com/goodjobnicky

Η βραδιά της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου βρήκε τον Good Job Nicky στη σκηνή, φορώντας σκούφο και πουλόβερ, έτοιμο να μοιραστεί τη δική του εκδοχή ενός τραγουδιού με ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα. Η επιλογή του «Ποτέ Ποτέ» δεν ήταν τυχαία· αποτελεί ένα δείγμα της στενής καλλιτεχνικής σχέσης και του αμοιβαίου σεβασμού που χαρακτήριζε τη συνεργασία του Good Job Nicky με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διάβασε επίσης: Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό

Όταν η πρώτη νότα του πιάνου ακούστηκε και ο Good Job Nicky άρχισε να τραγουδά, το θέατρο Λυκαβηττού βυθίστηκε σε μια καθηλωτική ατμόσφαιρα. Το κοινό, παρασυρμένο από την ευαισθησία της ερμηνείας, ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ πολλοί σιγοτραγουδούσαν τους στίχους. Η στιγμή αυτή αποτυπώθηκε σε βίντεο, τα οποία έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να επαινούν τον νεαρό καλλιτέχνη για τον σεβασμό και την ευαισθησία που επέδειξε.

good_job_nicky
https://www.instagram.com/goodjobnicky

Η σύνδεση του Good Job Nicky με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχει βαθύτερες ρίζες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ξαφνικό χαμό του, είχε συγκινήσει το κοινό με την ερμηνεία του, ενώ ο Good Job Nicky είχε ξεσπάσει σε δάκρυα σε προηγούμενη εμφάνισή του, εκφράζοντας τη θλίψη του.

Ο τραγουδιστής Good Job Nicky σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/goodjobnicky

Η εμφάνιση στον Λυκαβηττό σηματοδότησε, για τον Good Job Nicky, το κλείσιμο ενός κύκλου τιμής, γεφυρώνοντας το ταλέντο του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, με την αθάνατη μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Good Job Nicky με γυαλιά ηλίου ποζάρει με πορτοκαλί φόντο, ετοιμάζεται για τη Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/goodjobnicky

Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν μοιραστεί τη σκηνή στο «The Voice», προσφέροντας μια αξέχαστη συνεργασία. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ο Good Job Nicky δέχτηκε να τραγουδήσει σε ελληνικό στίχο, ερμηνεύοντας το «Αύγουστος» του Νίκου Παπάζογλου, μετά από προτροπή του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή η ερμηνεία του «Ποτέ Ποτέ» δεν ήταν απλώς μια μουσική στιγμή, αλλά μια πράξη αναγνώρισης και σεβασμού προς δύο σημαντικές φιγούρες της ελληνικής μουσικής σκηνής, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της τέχνης να ενώνει και να συγκινεί.

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