Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο

Η νεαρή καλλιτέχνιδα από τη Σλοβακία γράφει ιστορία στα παγκόσμια charts του Billboard, τοποθετώντας δύο τραγούδια της ταυτόχρονα στο top 5

Με μια ματιά Η ADÉLA έχει δύο τραγούδια, τα «Nicole Kidman» και «Ain't in LA», στο top 5 των παγκόσμιων charts.

Το «Nicole Kidman» ανέβηκε στην 3η θέση του Billboard Global 200, ενώ το «Ain't in LA» στην 4η θέση του Global Excl. U.S.

Η ADÉLA είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα της χρονιάς με δύο τραγούδια στο top 5 των δύο παγκόσμιων charts ταυτόχρονα.

Τα τραγούδια προέρχονται από το ντεμπούτο LP της ADÉLA, PRIMA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική σκηνή υποδέχεται με ενθουσιασμό την ADÉLA, η οποία καταφέρνει να εδραιώσει δύο τραγούδια της, τα «Nicole Kidman» και «Ain’t in LA», στο top 5 των παγκόσμιων charts. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της νεαρής καλλιτέχνιδας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Συγκεκριμένα, στο chart Billboard Global 200, το «Nicole Kidman» εκτοξεύεται από την 11η στην 3η θέση, ενώ το «Ain’t in LA» παραμένει σταθερό στην 5η θέση, που αποτελεί και την υψηλότερη του μέχρι στιγμής. Στο chart Billboard Global Excl. U.S., το «Ain’t in LA» ανεβαίνει στην 4η θέση, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ, ενώ το “Nicole Kidman” κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα από την 26η στην 5η θέση.

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Οι δύο επιτυχίες της ADÉLA προέρχονται από το ντεμπούτο της LP, με τίτλο PRIMA. Η τραγουδίστρια, συνθέτρια και χορεύτρια από τη Σλοβακία, η οποία είχε συμμετάσχει στο reality show Dream Academy το 2023 και άνοιξε τις εμφανίσεις της Demi Lovato στην «It’s Not That Deep Tour» την άνοιξη του 2024, γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα της χρονιάς που καταφέρνει να έχει δύο τραγούδια στο top 5 των δύο αυτών παγκόσμιων charts ταυτόχρονα. Η επίδοση αυτή είχε επιτευχθεί προηγουμένως από τους HUNTR/X και Saja Boys το 2025 στο Global 200, με τον Saja Boys να επαναλαμβάνει την επιτυχία και στο Global Excl. U.S.

Το «BbY WOW» παραμένει στην κορυφή

Στο μεταξύ, το τραγούδι «BbY WOW», από τους Karol G, Judeline και rusowsky, συνεχίζει την κυριαρχία του, παραμένοντας για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl. U.S. Το κομμάτι συγκεντρώνει 51.5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, παρά μια μικρή μείωση 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι πωλήσεις του ανέρχονται σε 1.000, σημειώνοντας πτώση 5%. Εκτός ΗΠΑ, τα streams ανέρχονται σε 38.8 εκατομμύρια, με αντίστοιχη μείωση 3%.

Άλλες επιτυχίες στα charts

Στο Billboard Global 200, το «Choosin’ Texas» της Ella Langley διατηρεί την 2η θέση, ενώ το «Training Season» της Dua Lipa, ένα από τα πιο ανανεωμένα hits του 2024, υποχωρεί στην 4η θέση από την 3η.

Στο chart Global Excl. U.S., το «Training Season» παραμένει στη 2η θέση, ενώ το «Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)» των Shakira και Burna Boy παραμένει σταθερό στην 3η θέση, μετά από 10 εβδομάδες παρουσίας στην κορυφή από τον Ιούλιο.

Τα charts Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. καταρτίζονται με βάση τη δραστηριότητα streaming και πωλήσεων από περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως, όπως συλλέγονται από την Luminate. Το Global 200 περιλαμβάνει δεδομένα από όλο τον κόσμο, ενώ το Global Excl. U.S. περιλαμβάνει δεδομένα από όλες τις περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάταξη βασίζεται σε έναν σταθμισμένο τύπο που ενσωματώνει επίσημα streams από συνδρομητικές και διαφημιζόμενες πλατφόρμες μουσικών υπηρεσιών, καθώς και πωλήσεις downloads από ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Οι κατατάξεις για την περίοδο που αναφέρεται, με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2026, θα ενημερωθούν στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι 100 πρώτοι τίτλοι είναι διαθέσιμοι σε όλους τους αναγνώστες στο Billboard.com, ενώ οι πλήρεις κατατάξεις των 200 τίτλων είναι ορατές στο Billboard Pro, την υπηρεσία επί πληρωμή του Billboard.

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