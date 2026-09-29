Life 29.09.2026

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

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Μάθε τι είναι το «City Belly» που σε ταλαιπωρεί κάθε Σεπτέμβρη και πώς θα επαναφέρεις την ισορροπία στο πεπτικό σου σύστημα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «City Belly» είναι φούσκωμα λόγω άγχους προσαρμογής στις αλλαγές του Σεπτεμβρίου.
  • Το άγχος μειώνει την κινητικότητα του εντέρου και την πέψη, προκαλώντας αέρια και φούσκωμα.
  • Παράγοντες όπως αλλαγές στον ύπνο, υποχρεώσεις και διατροφή επιδεινώνουν το πρόβλημα.
  • Η λύση περιλαμβάνει χαλάρωση, αφεψήματα, απλή διατροφή και σταθερά ωράρια για 3 εβδομάδες.
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Το φθινόπωρο είναι εδώ και, εκτός από την ανανέωση της γκαρνταρόμπας σου, φέρνει μαζί του και μια αόρατη αλλά πολύ αισθητή αλλαγή: το λεγόμενο «City belly» ή αλλιώς το φούσκωμα της επιστροφής. Αν παρατήρησες ότι τις πρώτες ημέρες πίσω στη βάση σου η κοιλιά σου είναι πρησμένη, να ξέρεις ότι δεν είσαι η μόνη. Δεν πρόκειται για κάποιο επίσημο σύνδρομο, αλλά για μια πραγματική και τεκμηριωμένη αντίδραση του οργανισμού στο άγχος της προσαρμογής. Όταν ο Σεπτέμβριος μπαίνει στη ζωή σου, το σώμα καλείται να διαχειριστεί μια ξαφνική εναλλαγή σε ρυθμούς, υποχρεώσεις και άγχος, το οποίο επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί το στοιχείο-κλειδί της ευεξίας σου: η πέψη.

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Για να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό, σκέψου πώς αντιδρά το σώμα σου κάτω από πίεση. Όταν αγχώνεσαι, ακόμα κι αν λατρεύεις τη δουλειά και την καθημερινότητά σου, ενεργοποιείται το «σύστημα επιβίωσης και εγρήγορσης», στέλνοντας αίμα κυρίως στους μυς και στον εγκέφαλο εις βάρος του πεπτικού συστήματος. Η κινητικότητα του εντέρου πέφτει, τα πεπτικά υγρά μειώνονται και η τροφή μένει περισσότερη ώρα εκεί που δεν πρέπει, προκαλώντας ζύμωση, αέρια και ενοχλητικό φούσκωμα.

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Τι προκαλεί τελικά το φούσκωμα τον Σεπτέμβριο;

Το πρόβλημα εντείνεται τον Σεπτέμβριο επειδή συμπίπτουν πάρα πολλές αλλαγές ταυτόχρονα. Ο ύπνος σου αλλάζει ποιότητα και ωράριο, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και η διατροφή σου διαφοροποιείται απότομα από το καλοκαιρινό μοτίβο. Επιπλέον, κινείσαι πολύ λιγότερο μέσα στην ημέρα και συχνά τρως βιαστικά μπροστά σε μια οθόνη. Όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες αθροίζονται μέσα στην ίδια εβδομάδα, δημιουργούν ένα τεράστιο σοκ σε ένα νευρικό και πεπτικό σύστημα που δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί πραγματικά. Στη γραμμή πυρός βρίσκονται κυρίως τα άτομα με προδιάθεση στο άγχος, οι ευαίσθητες κοιλίς, αλλά και όσες γυναίκες κουβαλούν τη λεγόμενη «ψυχική κούραση» και διαχειρίζονται τα πάντα ταυτόχρονα.

diatrofi
unsplash

Πώς να απαλλαγείς από το «City Belly» σε 3 εβδομάδες

Η επαναφορά της πεπτικής ισορροπίας γίνεται με μια ολιστική προσέγγιση διάρκειας 3 εβδομάδων, η οποία δίνει έμφαση τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος πριν από κάθε γεύμα, ώστε να ενεργοποιείται σωστά ο οργανισμός. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα καταπραϋντικά αφεψήματα από μάραθο ή χαμομήλι μετά το φαγητό, τα οποία περιορίζουν τις ζυμώσεις. Παράλληλα, η απλοποίηση της διατροφής με μαγειρεμένα, ελαφριά γεύματα, ζωμούς και λαχανικά στον ατμό για δύο εβδομάδες βοηθάει το έντερο να ανακτήσει τους κανονικούς του ρυθμούς, αρκεί να διατηρηθούν και σταθερά ωράρια χωρίς τσιμπήματα ενδιάμεσα.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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