Fashion 29.09.2026

Αυτά τα 5 boho chic outfits θα γίνουν η νέα σου εμμονή αυτό το φθινόπωρο

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Η μεγάλη επιστροφή της bohemian αισθητικής επαναπροσδιορίζει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, αναδεικνύοντας 5 κορυφαίους συνδυασμούς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το boho chic επιστρέφει αναβαθμισμένο, με ουδέτερες παλέτες, μαλακά υφάσματα και χαλαρές σιλουέτες.
  • Τα πλεκτά με υφή, οι σουέτ μίνι φούστες και τα ασύμμετρα τελειώματα είναι βασικά στοιχεία.
  • Ημιδιαφανής δαντέλα και bloomer shorts προσφέρουν τολμηρές και παιχνιδιάρικες επιλογές.
  • Συνδυασμοί με δερμάτινα jackets, μποτάκια, western boots και oversized πουκάμισα αναδεικνύουν τη νέα τάση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το boho chic κάνει δυναμική επιστροφή αυτό το φθινόπωρο, αποδεικνύοντας ότι η ανέμελη και εκλεκτική αισθητική παραμένει στο προσκήνιο. Με τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας του οίκου Chloé να δίνει τον τόνο, η φετινή προσέγγιση στη bohemian μόδα είναι πιο αναβαθμισμένη, εκλεπτυσμένη και φορέσιμη από ποτέ.

boho_chic_outfit
https://www.instagram.com/chlosertoyou/

Οι έντονες ψυχεδελικές αποχρώσεις δίνουν τη θέση τους σε ουδέτερες παλέτες, μαλακά υφάσματα και χαλαρές σιλουέτες που φέρνουν μια φρέσκια, μοντέρνα πνοή στο κλασικό στιλ της δεκαετίας του ’70. Στο προσκήνιο βρίσκονται τα βολάν, το σουέτ και οι ρέουσες γραμμές, συνδυάζοντας την άνεση με την πολυτέλεια. Μέσα από 5 μοναδικά outfits, η τάση αυτή αναδεικνύεται ιδανικά για κομψές και effortless εμφανίσεις.

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1) Πλεκτά με υφή

Οι μακριές, αέρινες σιλουέτες αποτελούν τον πυρήνα του boho κινήματος. Είτε πρόκειται για ένα πλεκτό maxi φόρεμα με βολάν τελειώματα είτε για ένα παιχνιδιάρικο patchwork σχέδιο, τα κομμάτια αυτά αποπνέουν ρομαντισμό. Για μια σύγχρονη πινελιά, συνδυάζονται ιδανικά με ένα rugged δερμάτινο jacket και κομψά μποτάκια.

boho_chic_outfit_fthinopwro
https://www.instagram.com/anzhelina_style/

2) Σουέτ μίνι φούστα

Το σουέτ πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν. Μια σουέτ μίνι φούστα συνδυάζεται minimal με κλασικό λευκό πουκάμισο και σανδάλια, ενώ για τις πιο ψυχρές μέρες τα σανδάλια δίνουν τη θέση τους σε western boots.

suede_mini_fousta
https://www.instagram.com/saraloura/

3) Ασύμμετρα τελειώματα

Τα ασύμμετρα τελειώματα προσθέτουν μια απρόσμενη πινελιά στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, μετατρέποντας αμέσως οποιοδήποτε σύνολο σε statement look. Ο συνδυασμός με ουδέτερα αξεσουάρ επιτρέπει στη σιλουέτα να κλέψει την παράσταση.

asimetri_fousta_boho_chic_outfit
https://www.instagram.com/cestclau/

4) Ημιδιαφανής δαντέλα

Για όσους αναζητούν μια πιο τολμηρή προσέγγιση, ημιδιαφανείς δαντελένιες φούστες συνδυάζονται με oversized jean πουκάμισα, πετυχαίνοντας την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη μποέμ γοητεία και τη σύγχρονη αισθητική.

fousta_dantela_fashion
https://www.instagram.com/immillieholmes/

5) Bloomers

Τα βολάν παραμένουν βασικό στοιχείο του boho στιλ, κάνοντας τα bloomer shorts ιδανική επιλογή. Συνδυάζονται με ψηλές δερμάτινες μπότες και αέρινες μπλούζες, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη και casual εμφάνιση.

bloomers_boho_fashion_outfit
https://www.instagram.com/cassiabaert/

Κεντρική Εικόνα: @carson_light

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