Μουσική 29.09.2026

50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο 50 cent σχολίασε με χιούμορ την αντίδραση της Cardi B κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε κλαμπ, όπου δεν ενθουσιάστηκε με το τραγούδι του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cardi B φάνηκε να μην ενθουσιάζεται με το τραγούδι «21 Questions» του 50 Cent σε νυχτερινό κέντρο.
  • Η αντίδραση της Cardi B έγινε viral στα social media, με βίντεο να δείχνει τις αντιδράσεις της.
  • Ο 50 Cent απάντησε χιουμοριστικά, κάνοντας έμμεσες αναφορές σε πρώην συντρόφους της Cardi B.
  • Η αλληλεπίδραση δείχνει την ευκολία της Cardi B στη διαχείριση καταστάσεων και τη δημιουργικότητά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο 50 Cent βρήκε έναν διασκεδαστικό τρόπο να απαντήσει στην Cardi B, η οποία, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο, φάνηκε να μην έχει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το εμβληματικό του τραγούδι «21 Questions». Η ράπερ δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με τους στίχους της επιτυχίας του 2003, ενώ οι αντιδράσεις της δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή στα social media. Ο 50 Cent, γνωστός για το χιούμορ του και τις αιχμηρές ατάκες του, δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο, δίνοντας τη δική του απάντηση.

Ο 50 Cent χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου και κοστούμι, ενώ κρατάει μικρόφωνο στο NFL.
https://www.instagram.com/50cent/

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που η ίδια η Cardi B φαίνεται να σχολιάζει καθώς ακούγεται η επιτυχία του 2003. Στο κλιπ, η ράπερ, ενώ παρείχε ad-libs, φέρεται να έστελνε «βολές» προς τους πρώην της, Stefon Diggs και Offset, καθώς επαναλάμβανε «hell no» απαντώντας στους στίχους του 50 Cent. Το τραγούδι, που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, εξερευνά θέματα αφοσίωσης και δέσμευσης σε μια σχέση, με τον ράπερ να θέτει ερωτήματα στην αγαπημένη του για την πίστη της.

Διάβασε επίσης: Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι

Ο θρύλος του Queens, ωστόσο, δεν έδειξε να ενοχλείται. Αντιθέτως, φρόντισε να “ρίξει λάδι στη φωτιά”, κάνοντας έμμεσες αναφορές σε πρώην συντρόφους της Cardi B. Ο ίδιος ο 50 Cent δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας: «Cardi said Nope, she not with none of that s–t after her last 2 LOL she out here killing shit». Η αναφορά του υπονοούσε ότι η Cardi B έχει πλέον ξεπεράσει προηγούμενες σχέσεις και έχει επικεντρωθεί στην καριέρα της.

Η Cardi B με το «AH HA» σηματοδοτεί το απόλυτο comeback mood, ενώ το music video αναμένεται με ανυπομονησία.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Οι διαδικτυακοί φίλοι του 50 Cent έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτηση, με έναν από αυτούς να γράφει: «Hell No!!!… That’s a response from experience», ενώ ένας άλλος πρότεινε: «Cardi needs to make a song called 21 answers».

Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ των δύο αστέρων του hip-hop δείχνει την ευκολία με την οποία η Cardi B διαχειρίζεται τις προσωπικές της καταστάσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη μουσική της δημιουργικότητα. Ο 50 Cent, από την πλευρά του, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο καλά γνωρίζει το κοινό του και πώς να διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

50 Cent Cardi B
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

29.09.2026
Επόμενο
Αθήνα: Η διεθνής διάκριση που την τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για διακοπές

Αθήνα: Η διεθνής διάκριση που την τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για διακοπές

29.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

29.09.2026
The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2027
Agenda

The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2027

29.09.2026
Saske: Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός – Πότε ξεκινά η προπώληση
Μουσικά Νέα

Saske: Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός – Πότε ξεκινά η προπώληση

29.09.2026
Οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ΟΑΚΑ και τα σενάρια για την Αθήνα
Μουσικά Νέα

Οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ΟΑΚΑ και τα σενάρια για την Αθήνα

29.09.2026
«Posh is back»: Η Victoria Beckham μπαίνει ξανά στο στούντιο για το πιο απρόσμενο μουσικό reunion
Μουσικά Νέα

«Posh is back»: Η Victoria Beckham μπαίνει ξανά στο στούντιο για το πιο απρόσμενο μουσικό reunion

29.09.2026
Οι θαυμαστές των Slipknot ξεσηκώνονται για τη συμμετοχή του Marilyn Manson στην περιοδεία
Μουσικά Νέα

Οι θαυμαστές των Slipknot ξεσηκώνονται για τη συμμετοχή του Marilyn Manson στην περιοδεία

29.09.2026
NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το β’ μέρος του 1ου επεισοδίου
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το β’ μέρος του 1ου επεισοδίου

29.09.2026
«NYXDrop Season 2»: Η ανατροπή στο Bootcamp που άλλαξε τα δεδομένα – Όσα είδαμε στο νέο επεισόδιο
Social & Tech

«NYXDrop Season 2»: Η ανατροπή στο Bootcamp που άλλαξε τα δεδομένα – Όσα είδαμε στο νέο επεισόδιο

29.09.2026
Σωκράτης Μάλαμας: Η διαχρονική πορεία ενός καλλιτέχνη που μάς εμπνέει μέσα από τα τραγούδια του
Μουσικά Νέα

Σωκράτης Μάλαμας: Η διαχρονική πορεία ενός καλλιτέχνη που μάς εμπνέει μέσα από τα τραγούδια του

29.09.2026
Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…