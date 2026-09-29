50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»

Ο 50 cent σχολίασε με χιούμορ την αντίδραση της Cardi B κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε κλαμπ, όπου δεν ενθουσιάστηκε με το τραγούδι του

Με μια ματιά Η Cardi B φάνηκε να μην ενθουσιάζεται με το τραγούδι «21 Questions» του 50 Cent σε νυχτερινό κέντρο.

Η αντίδραση της Cardi B έγινε viral στα social media, με βίντεο να δείχνει τις αντιδράσεις της.

Ο 50 Cent απάντησε χιουμοριστικά, κάνοντας έμμεσες αναφορές σε πρώην συντρόφους της Cardi B.

Η αλληλεπίδραση δείχνει την ευκολία της Cardi B στη διαχείριση καταστάσεων και τη δημιουργικότητά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο 50 Cent βρήκε έναν διασκεδαστικό τρόπο να απαντήσει στην Cardi B, η οποία, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο, φάνηκε να μην έχει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το εμβληματικό του τραγούδι «21 Questions». Η ράπερ δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με τους στίχους της επιτυχίας του 2003, ενώ οι αντιδράσεις της δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή στα social media. Ο 50 Cent, γνωστός για το χιούμορ του και τις αιχμηρές ατάκες του, δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο, δίνοντας τη δική του απάντηση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που η ίδια η Cardi B φαίνεται να σχολιάζει καθώς ακούγεται η επιτυχία του 2003. Στο κλιπ, η ράπερ, ενώ παρείχε ad-libs, φέρεται να έστελνε «βολές» προς τους πρώην της, Stefon Diggs και Offset, καθώς επαναλάμβανε «hell no» απαντώντας στους στίχους του 50 Cent. Το τραγούδι, που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, εξερευνά θέματα αφοσίωσης και δέσμευσης σε μια σχέση, με τον ράπερ να θέτει ερωτήματα στην αγαπημένη του για την πίστη της.

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Ο θρύλος του Queens, ωστόσο, δεν έδειξε να ενοχλείται. Αντιθέτως, φρόντισε να “ρίξει λάδι στη φωτιά”, κάνοντας έμμεσες αναφορές σε πρώην συντρόφους της Cardi B. Ο ίδιος ο 50 Cent δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας: «Cardi said Nope, she not with none of that s–t after her last 2 LOL she out here killing shit». Η αναφορά του υπονοούσε ότι η Cardi B έχει πλέον ξεπεράσει προηγούμενες σχέσεις και έχει επικεντρωθεί στην καριέρα της.

Οι διαδικτυακοί φίλοι του 50 Cent έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτηση, με έναν από αυτούς να γράφει: «Hell No!!!… That’s a response from experience», ενώ ένας άλλος πρότεινε: «Cardi needs to make a song called 21 answers».

Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ των δύο αστέρων του hip-hop δείχνει την ευκολία με την οποία η Cardi B διαχειρίζεται τις προσωπικές της καταστάσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη μουσική της δημιουργικότητα. Ο 50 Cent, από την πλευρά του, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο καλά γνωρίζει το κοινό του και πώς να διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο.

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