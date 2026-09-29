Αθήνα: Η διεθνής διάκριση που την τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για διακοπές

Με μια ματιά Η Αθήνα κατέλαβε την 4η θέση σε διεθνή έρευνα για τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών.

Η κατάταξη βασίστηκε στον Holiday Happiness Index, που αξιολογεί παράγοντες ευεξίας και απόλαυσης.

Η Αθήνα αναδείχθηκε ως η πιο «walkable» πόλη, με υγιεινές διατροφικές επιλογές και κλίμα.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Λισαβόνα, ακολουθούμενη από Ελσίνκι και Ορλάντο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ευχάριστους προορισμούς για διακοπές σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του διεθνούς μέσου Time Out. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας κατέλαβε την 4η θέση σε μια λίστα με 47 πόλεις, αξιολογώντας παράγοντες που συμβάλλουν στην ευεξία και την απόλαυση των επισκεπτών.

Η κατάταξη βασίζεται στον Holiday Happiness Index, μια μέτρηση που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο του Χάρβαρντ, δρ. Νάταλι Ντατίλο-Ράιαν. Η έρευνα εξέτασε ποικίλα κριτήρια, όπως η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η διαθεσιμότητα υγιεινών επιλογών διατροφής, η επαφή με το φυσικό περιβάλλον και η ευκολία μετακίνησης με τα πόδια.

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Στη φετινή αξιολόγηση, η Αθήνα αναδεικνύεται ιδιαίτερα για την ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να την εξερευνήσει πεζός, κερδίζοντας τον τίτλο της πιο «walkable» πόλης της λίστας. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την υψηλή αναλογία εστιατορίων που προσφέρουν υγιεινά γεύματα, το ευνοϊκό μεσογειακό κλίμα και την εγγύτητα σε φυσικά τοπία και παραλίες, συνέβαλαν καθοριστικά στην υψηλή της θέση.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία επαινέθηκε για τον συνδυασμό ηλιόλουστου καιρού, άφθονων χώρων πρασίνου, εύκολης μετακίνησης και ποικίλων γαστρονομικών επιλογών. Το Ελσίνκι της Φινλανδίας κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ το Ορλάντο των ΗΠΑ την τρίτη. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Αθήνα και το Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί για «χαρούμενες» διακοπές

Η έρευνα ανέδειξε μια δεκάδα πόλεων που προσφέρουν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία διακοπών:

Λισαβόνα, Πορτογαλία: Συνδυάζει ιστορική ταυτότητα, ηλιόλουστο καιρό και χαλαρό τρόπο ζωής. Ελσίνκι, Φινλανδία: Διακρίνεται για τη στενή του σχέση με τη φύση, συνδυάζοντας αστική ζωή και ηρεμία. Ορλάντο, ΗΠΑ: Κορυφαίος προορισμός ψυχαγωγίας με θεματικά πάρκα και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Αθήνα, Ελλάδα: Ιστορία, σύγχρονη αστική ζωή, γαστρονομία και πολιτισμός συνθέτουν μια πολυδιάστατη εμπειρία. Εδιμβούργο, Σκωτία: Ιστορική αρχιτεκτονική, έντονη πολιτιστική παρουσία και καταπράσινοι λόφοι. Μαδρίτη, Ισπανία: Πολιτισμός, γαστρονομία, έντονη κοινωνική ζωή και ζωντανή νυχτερινή σκηνή. Βιέννη, Αυστρία: Αυτοκρατορική κληρονομιά, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουλτούρα και προσεγμένοι δημόσιοι χώροι. Βουδαπέστη, Ουγγαρία: Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, θερμά λουτρά και πλούσια πολιτιστική ζωή. Όσλο, Νορβηγία: Συνύπαρξη αστικής ζωής και φυσικού περιβάλλοντος, με φιόρδ και δάση σε κοντινή απόσταση. Βίλνιους, Λιθουανία: Ιστορική κληρονομιά, σύγχρονη δημιουργικότητα και ήρεμοι ρυθμοί περιήγησης.

Η Αθήνα, με την πλούσια ιστορική της κληρονομιά, τα ζωντανά της μνημεία, τις γοητευτικές γειτονιές και τις αμέτρητες επιλογές διασκέδασης, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αναζωογονητική εμπειρία στους επισκέπτες της. Η δυνατότητα εύκολης μετακίνησης με τα πόδια, η εγγύτητα σε παραθαλάσσιες περιοχές και η ποικιλία σε υγιεινές γαστρονομικές επιλογές την καθιστούν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν χαλάρωση και ευεξία κατά τις διακοπές τους.

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