Fashion 29.09.2026

Η Céline Dion μάγεψε το Παρίσι με μια εμφάνιση-ύμνο στη ζωή στο Le Défilé της L’Oréal Paris

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Η Céline Dion επέστρεψε δυναμικά στο Παρίσι με μια συγκλονιστική εμφάνιση-έκπληξη και live ερμηνεία στο Le Défilé της L’Oréal Paris
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Céline Dion έκανε έκπληξη στην πασαρέλα του Le Défilé της L’Oréal Paris στο Παρίσι.
  • Φόρεσε μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα Schiaparelli και ερμήνευσε το "I'm Alive".
  • Η εμφάνισή της θεωρείται ύμνος στη ζωή και την αντοχή, μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
  • Συμμετείχε στο grand finale με άλλες πρέσβειρες, στέλνοντας μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού άνοιξε τις πύλες της με τον πιο φαντασμαγορικό και απρόσμενο τρόπο, χαρίζοντας στο κοινό και τους λάτρεις της μόδας μια ανεπανάληπτη βραδιά. Απόλυτη πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης δεν ήταν άλλη από τη Céline Dion, η οποία πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση-έκπληξη στο ετήσιο, καθιερωμένο show «Le Défilé – Express Your Worth» της L’Oréal Paris. Η μεγάλη εκδήλωση υψηλής αισθητικής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην ιστορική Place Joffre, με το σκηνικό να στήνεται με μοναδικό φόντο τον επιβλητικό, φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κινηματογραφικής μαγείας κάτω από τα αστέρια του Παρισιού.

doukissa_nomikou_defile_loreal (13)
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Η κορύφωση αυτής της λαμπερής βραδιάς ήρθε λίγο πριν πέσει η αυλαία, όταν η εμβληματική Καναδή τραγουδίστρια εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην πασαρέλα, κλέβοντας αμέσως όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Για αυτό το ιδιαίτερο fashion moment, η Céline επέλεξε να φορέσει μια εντυπωσιακή, γλυπτική maxi μαύρη τουαλέτα υψηλής ραπτικής από τον οίκο Schiaparelli και τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027. Το look της απογειώθηκε με τα ξανθά της μαλλιά ελεύθερα σε χαλαρές, φυσικές άκρες και λαμπερά κοσμήματα Boucheron, τα οποία πλαισίωσαν ιδανικά την couture δημιουργία, επιτρέποντας στη μοναδική αύρα και τη σκηνική της παρουσία να πρωταγωνιστήσουν πλήρως.

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Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η αγαπημένη καλλιτέχνιδα πήρε το μικρόφωνο στο κέντρο του catwalk και ερμήνευσε ζωντανά τη θρυλική επιτυχία της «I’m Alive» από το 2002. Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού λειτούργησε σαν ένας βαθιά συμβολικός ύμνος στη ζωή, την αντοχή και την προσωπική της πορεία, συγκινώντας το κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η βραδιά έκλεισε με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο, καθώς η Céline Dion ενώθηκε στο grand finale μαζί με τις υπόλοιπες παγκόσμιες πρέσβειρες και τα διάσημα αστέρια του brand, όπως οι Viola Davis, Eva Longoria, Kendall Jenner, Heidi Klum και Simone Ashley, στέλνοντας από κοινού ένα ηχηρό μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης και αλληλεγγύης.

Αυτή η θριαμβευτική εμφάνιση στο Παρίσι αποκτά τεράστια συναισθηματική αξία για το κοινό της, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, συγκινητικό κεφάλαιο επιστροφής. Η Céline Dion βρίσκεται αυτή την περίοδο στη γαλλική πρωτεύουσα για τη μεγάλη σειρά των 26 sold-out συναυλιών της, η οποία ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου, διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ περιλαμβάνει ήδη προγραμματισμένες νέες ημερομηνίες για τον Μάιο του 2027. Έχοντας αφήσει πίσω της τις δύσκολες δοκιμασίες της υγείας της και τη μάχη της με το Stiff-Person Syndrome, η σπουδαία ερμηνεύτρια αποδεικνύει περιπάτως πως η φωνή, το πάθος και η ψυχή της επιστρέφουν πιο δυνατά από ποτέ στις μεγάλες παγκόσμιες σκηνές.

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Celine Dion Le Défilé L’Oréal Paris Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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