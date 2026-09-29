«Θα έκανα σίγουρα αίτηση για την Eurovision»: Η Ειρήνη Νομικού στο «Talk to MAD»

Η Ειρήνη Νομικού μιλά στην Αθηνά Κλήμη και το «Talk to MAD» για τη ζωή στο Λος Άντζελες, τη νέα της μουσική και το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα

Με μια ματιά Η Ειρήνη Νομικού σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή στην Ελλάδα λόγω κόστους ζωής και ανταγωνισμού στο Λος Άντζελες.

Θα κατέθετε τραγούδι για τη Eurovision αν επέστρεφε στην Ελλάδα, εξετάζοντας και συνεργασία με την αδελφή της.

Το νέο της τραγούδι «Mediterranean state of mind» συνδυάζει ελληνικά, R&B και soul στοιχεία.

Ακολουθεί ανεξάρτητη δισκογραφική πορεία, προτιμώντας δημιουργική ελευθερία από μεγάλες εταιρείες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τραγουδίστρια Ειρήνη Νομικού ήταν η καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Talk to MAD», στο MAD TV, και μίλησε για τη μουσική της διαδρομή, τη ζωή στο Λος Άντζελες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο εξωτερικό, αλλά και την πιθανότητα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Με αφορμή τη νέα της κυκλοφορία, «Mediterranean state of mind», η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στις μουσικές επιρροές της, στην ανεξάρτητη πορεία που έχει επιλέξει, αλλά και στο ενδεχόμενο να καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision.

Η Ειρήνη Νομικού έφυγε από την Ελλάδα σε ηλικία μόλις 18 ετών, με στόχο να ακολουθήσει το όνειρό της στη μουσική. Αρχικά, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου σπούδασε σύνθεση και τραγούδι, ενώ στη συνέχεια έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, μετακομίζοντας στο Λος Άντζελες, την πόλη που αποτελεί μέχρι σήμερα τη βάση της. Στη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη, μοιράστηκε στιγμές από αυτή τη διαδρομή, μίλησε για τις επαγγελματικές προκλήσεις που συνάντησε και εξήγησε τι είναι αυτό που την κάνει να σκέφτεται όλο και περισσότερο την επιστροφή στην Ελλάδα.

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Η αγάπη της Ειρήνης Νομικού για τη μουσική υπήρχε από μικρή ηλικία, ενώ η ιδέα να ζήσει και να δημιουργήσει στις ΗΠΑ αποτελούσε πάντα μέρος των σχεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στην Αγγλία, αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, μια πόλη που, όπως περιέγραψε, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η προσαρμογή της ήταν αρχικά ομαλή, καθώς φοιτούσε σε μουσική σχολή στο Hollywood Boulevard, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει άλλους καλλιτέχνες και να έρθει σε επαφή με τη ζωντανή μουσική σκηνή της πόλης. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού ήρθε αμέσως μετά την αποφοίτησή της, ανατρέποντας τα σχέδιά της για εμφανίσεις και νέες συνεργασίες. Όπως εξομολογήθηκε, εκείνη την περίοδο βίωσε έντονη αβεβαιότητα, προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να συνεχίσει την πορεία της, ενώ μαζί με φίλους και συνεργάτες διοργάνωναν διαδικτυακά live και μικρές μουσικές συναντήσεις.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, στάθηκε κυρίως στο υψηλό κόστος ζωής και στον έντονο ανταγωνισμό του Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε, δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσει κανείς μια σταθερή επαγγελματική πορεία σε μια πόλη όπου πολλοί άνθρωποι κυνηγούν το ίδιο όνειρο. Η ίδια έχει εργαστεί σε live εμφανίσεις, studio sessions για άλλους καλλιτέχνες, αλλά και σε μουσικές παραγωγές για διαφημίσεις και ταινίες, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με τη διδασκαλία πιάνου ή τραγουδιού.

«Το σκέφτομαι πολύ»: Η πιθανότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα

Παρά τα χρόνια που έχει περάσει στις ΗΠΑ και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει συναντήσει εκεί, η Ειρήνη Νομικού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε στην Αθηνά Κλήμη, η σκέψη αυτή την απασχολεί όλο και περισσότερο, καθώς αισθάνεται πως η ζωή στο Λος Άντζελες, έπειτα από επτά χρόνια, έχει αρχίσει να την κουράζει.

Ανάμεσα στους λόγους που την κάνουν να νοσταλγεί την Ελλάδα βρίσκονται, φυσικά, το φαγητό, η οικογένειά της και ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γενικότερο κλίμα στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πως οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις την έχουν βάλει σε σκέψεις σχετικά με το αν θέλει να συνεχίσει να ζει σε μια χώρα στην οποία δεν έχει γεννηθεί.

Η επιστροφή στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εγκαταλείψει τη μουσική που έχει επιλέξει να υπηρετεί. Η ίδια αγαπά την pop, τη soul και την R&B, ενώ έχει ιδιαίτερη αδυναμία και στο ελληνικό τραγούδι, με τα ρεμπέτικα να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των μουσικών της ενδιαφερόντων. Μάλιστα, όπως εξήγησε, έχει ήδη εμφανιστεί με ελληνικό ρεπερτόριο στο Λος Άντζελες, καθώς η ελληνική κοινότητα, αλλά και πολλοί Αρμένιοι, δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη για την ελληνική μουσική.

«Mediterranean state of mind»: Η νέα μουσική της κυκλοφορία

Στη συνέντευξή της, η Ειρήνη Νομικού μίλησε και για το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Mediterranean state of mind», το οποίο, όπως εξήγησε, αποτελεί ένα από τα κομμάτια που εκφράζουν περισσότερο τη μουσική της ταυτότητα. Η νέα της κυκλοφορία συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με R&B και soul επιρροές, ενώ περιλαμβάνει αγγλικό στίχο.

Για την ίδια, το τραγούδι αποτυπώνει τα συναισθήματά της για την Ελλάδα και την ελευθερία που αισθάνεται όταν βρίσκεται εδώ. Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας και αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στη μουσική της.

Η τραγουδοποιός αποκάλυψε, επίσης, πως αυτή την περίοδο ακολουθεί ανεξάρτητη δισκογραφική πορεία, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων και φίλων με τους οποίους συνεργάζεται. Όπως ανέφερε, δεν την εκφράζει απαραίτητα το συγκεκριμένο μουσικό ύφος και η εικόνα που συχνά αναζητούν οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, γι’ αυτό και προτιμά να έχει μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία και τον έλεγχο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Eurovision και πιθανές συνεργασίες

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει τη Eurovision, αλλά και τον ελληνικό μουσικό χώρο. Η Ειρήνη Νομικού αποκάλυψε πως παρακολούθησε, μέσα από τα social media, το «Sing for Greece» και χαρακτήρισε τη διαδικασία μια όμορφη ευκαιρία για τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν.

Όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε αν θα σκεφτόταν να καταθέσει δικό της τραγούδι για τη Eurovision, σε περίπτωση που επέστρεφε στην Ελλάδα, η ίδια απάντησε θετικά, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με την οικογένειά της. Μάλιστα, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να συνεργαστεί με την αδελφή της, Εύα, η οποία συμμετέχει στους Cinco, την ομάδα του Ηλία Μπόγδανου.

Όσον αφορά τις συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει με Έλληνες καλλιτέχνες, ξεχώρισε την Τάμτα, με την οποία θεωρεί πως μοιράζεται ένα κοινό μουσικό vibe, αλλά και τη Μαρίζα Ρίζου και τον Κωστή Μαραβέγια, λόγω των jazz και soul στοιχείων που συναντά στη μουσική τους.

Οι αυθόρμητες απαντήσεις της στο «Talk to MAD»

Προς το τέλος της εκπομπής, η Ειρήνη Νομικού συμμετείχε σε ένα γρήγορο παιχνίδι συμπλήρωσης φράσεων, αποκαλύπτοντας πιο προσωπικές και απρόσμενες πτυχές του εαυτού της. Ανάμεσα σε όσα μοιράστηκε, αποκάλυψε πως έχει μαύρη ζώνη στο καράτε, ενώ αν είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει ένα διαφορετικό επάγγελμα για μία ημέρα, θα επέλεγε εκείνο της ιατροδικαστή, καθώς από μικρή παρακολουθούσε σειρές όπως το «Bones» και το «House».

Παράλληλα, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα έχει κολλήσει με το τραγούδι «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη», ενώ, αν μπορούσε να ανταλλάξει καριέρα με έναν καλλιτέχνη για μία ημέρα, θα επέλεγε τη Ρέι, την οποία θαυμάζει τόσο για τη μουσική της όσο και για την πορεία της.

Το νέο επεισόδιο του «Talk to MAD» με την Αθηνά Κλήμη έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την Ειρήνη Νομικού, μια καλλιτέχνιδα που συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική της μουσική ταυτότητα ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας ως αφετηρία την Ελλάδα και ως βάση το Λος Άντζελες.

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