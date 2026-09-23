«Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Γιάννη Μπέζο»: Η Ηλιάνα Γαλάνη στο «Talk to Mad»

Με μια ματιά Η Ηλιάνα Γαλάνη μιλά για την επιστροφή της στη σειρά «Το Σόι σου» μετά από έξι χρόνια.

Αναφέρεται στην υποστήριξη που έλαβε από τους συμπρωταγωνιστές της κατά την έναρξη της καριέρας της.

Εξηγεί πώς το διάστημα μακριά από την τηλεόραση την βοήθησε στην προσωπική της εξέλιξη.

Δηλώνει ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Γιάννη Μπέζο και έχει ως κρυφό ταλέντο τη φωτογραφία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του «Talk To Mad» είναι εδώ και η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται στον καναπέ της εκπομπής την Ηλιάνα Γαλάνη, την οποία γνωρίσαμε σε μικρή ηλικία μέσα από «Το Σόι σου» και σήμερα βλέπουμε ξανά στη σειρά που επέστρεψε στην τηλεόραση και αγαπήθηκε ξανά από το κοινό. Η νεαρή ηθοποιός μιλά για την επιστροφή της στη σειρά μετά από έξι χρόνια αλλά και για όλα όσα άλλαξαν στη ζωή της μέχρι να φορέσει ξανά τον ρόλο της Χαράς.

Στη συζήτηση η Ηλιάνα Γαλάνη κάνει μια αναδρομή στο πώς ξεκίνησε η σχέση της με την υποκριτική όταν ήταν μόλις εννέα ετών και περιγράφει την πρώτη της γνωριμία με τον κόσμο της τηλεόρασης. Παράλληλα μιλά για το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την επιστροφή του «Σόι σου», τη νέα γενιά του cast και τους ανθρώπους που τη βοήθησαν στα πρώτα της βήματα.

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Η ίδια μιλά ακόμη για τα social media που αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της, τις σπουδές που ξεκινά και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Και φυσικά δεν λείπει το απολαυστικό παιχνίδι με τις αυθόρμητες ερωτήσεις του «Talk To Mad», όπου αποκαλύπτει μεταξύ άλλων το κρυφό της ταλέντο, τον μεγαλύτερο φόβο της αλλά και το επάγγελμα που θα ήθελε να δοκιμάσει για μία ημέρα.

Η επιστροφή στο «Σόι σου» και η μεγάλη πρεμιέρα

Η Ηλιάνα Γαλάνη θυμάται πως όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις εννέα ετών και βρισκόταν στο φροντιστήριο των αγγλικών της. Μια γνωστή της οικογένειας που γνώριζε τον χώρο της υποκριτικής τής πρότεινε να απευθυνθεί σε πρακτορείο και κάπως έτσι ήρθε το πρώτο casting και στη συνέχεια ο ρόλος στο «Σόι σου».

Έξι χρόνια μετά το τέλος της σειράς η επιστροφή της Χαράς και των υπόλοιπων χαρακτήρων έγινε πραγματικότητα και η πρεμιέρα απέδειξε πως το κοινό δεν είχε ξεχάσει ποτέ την αγαπημένη του οικογένεια. Όπως αποκάλυψε η Ηλιάνα στην Αθηνά Κλήμη περίμενε πως η επιστροφή θα είχε μεγάλη ανταπόκριση καθώς όλα αυτά τα χρόνια οι τηλεθεατές ζητούσαν συνεχώς νέα επεισόδια.

Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε στο πόσο έντονη ήταν η παρουσία της σειράς στα social media ακόμη και κατά την περίοδο που δεν υπήρχαν νέα επεισόδια. Fan pages αποσπάσματα και ατάκες που έγιναν viral κράτησαν το «Σόι σου» ζωντανό και δημιούργησαν ένα κοινό που γνωρίζει ακόμη και τις ατάκες πριν ειπωθούν.

Οι άνθρωποι του cast που στάθηκαν δίπλα της

Η επιστροφή στη σειρά σημαίνει επίσης συνεργασία με ηθοποιούς που η Ηλιάνα γνώρισε από παιδί. Όπως εξήγησε δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που τη βοήθησε αλλά αρκετοί από τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται δίπλα στη νεότερη γενιά του cast.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας είναι για εκείνη οι τηλεοπτικοί γονείς της ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ιωάννα Ασημακοπούλου, τη Βίβιαν Κοντομάρη, τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τη Ρένια Λουζίδου. Όπως είπε όλοι είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και να βοηθήσουν τη νέα γενιά.

Το διάστημα μακριά από την τηλεόραση

Το κενό των έξι χρόνων δεν ήταν απαραίτητα κάτι που η Ηλιάνα είδε ως αρνητικό. Αντίθετα θεωρεί πως ήταν μια περίοδος που χρειαζόταν για να μεγαλώσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα. Η σειρά σταμάτησε όταν ήταν περίπου 12 με 13 ετών και επέστρεψε όταν ήταν 19.

Για την ίδια αυτή η περίοδος ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς βρισκόταν στην εφηβεία και θεωρεί πως το διάστημα μακριά από τα γυρίσματα της έδωσε τον χρόνο να εξελιχθεί και να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει. Παράλληλα δοκίμασε να επιστρέψει μέσα από castings για διαφημίσεις και ταινίες χωρίς όμως να προκύψει κάποια συνεργασία. Τελικά η μεγάλη επιστροφή ήρθε ξανά μέσα από το «Σόι σου».

Η υποκριτική και τα social media

Η Ηλιάνα Γαλάνη δεν βλέπει προς το παρόν την υποκριτική και τα social media ως δύο δρόμους που πρέπει απαραίτητα να διασταυρωθούν ή να αποκλείσει ο ένας τον άλλον. Όπως είπε στην Αθηνά Κλήμη δεν σκέφτεται ιδιαίτερα το «μετά» και προτιμά να προχωρά σταδιακά και να βλέπει πού θα την οδηγήσει κάθε ευκαιρία.

Τα social media την κέρδισαν από μικρή ηλικία και τώρα θέλει να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να ασχοληθεί μαζί τους πιο συστηματικά. Παράλληλα ξεκινά σπουδές σε αντικείμενο που βρίσκεται πιο κοντά στον συγκεκριμένο χώρο ενώ δεν αποκλείει στο μέλλον να ασχοληθεί περισσότερο και με την υποκριτική. Μάλιστα αποκάλυψε πως αισθάνεται περισσότερο «σινεμά και τηλεόραση girl» παρά θέατρο και θα ήθελε κάποια στιγμή να δοκιμαστεί σε πιο δραματικούς αλλά και σε horror ρόλους.

Η Χαρά από το «Σόι σου» έχει κάτι από την Ηλιάνα

Όσο για τη Χαρά του «Σόι σου» η Ηλιάνα παραδέχτηκε πως οι δυο τους έχουν τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό τη γκρίνια. Όπως είπε δεν είναι τόσο υπερβολική όσο η ηρωίδα της ειδικά στη σχέση της με τον Νάσο όμως αναγνωρίζει σε εκείνη αυτό το στοιχείο αλλά και μια δόση τρέλας.

Η νέα σεζόν πάντως φαίνεται πως θα έχει αρκετές ανατροπές. Η Ηλιάνα δεν θέλησε να αποκαλύψει πολλά όμως άφησε να εννοηθεί πως η σχέση της Χαράς με τον πατέρα της τον Σάββα θα συνεχίσει να περνά από σαράντα κύματα ενώ οι εξελίξεις που έρχονται δεν θα αφήσουν αδιάφορο το κοινό.

Από τις μαριονέτες μέχρι το ASMR

Στο πιο παιχνιδιάρικο μέρος της συνέντευξης η Ηλιάνα Γαλάνη απάντησε στις γρήγορες ερωτήσεις του «Talk To Mad» και αποκάλυψε αρκετές άγνωστες πλευρές του χαρακτήρα της. Αν είχε μια υπερδύναμη θα επέλεγε να διαβάζει το μυαλό των άλλων ενώ ένα επάγγελμα που θα ήθελε πραγματικά να δοκιμάσει είναι να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή. Παράλληλα αποκάλυψε πως θα ήθελε να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τον Γιάννη Μπέζο και πως ένα κρυφό της ταλέντο είναι ότι βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες.

Ο μεγαλύτερος φόβος της; Οι μαριονέτες και γενικότερα οτιδήποτε κινείται ενώ μοιάζει με κούκλα. Το guilty pleasure της είναι ακόμη πιο απρόσμενο καθώς αποκάλυψε πως ακούει ASMR για να κοιμηθεί, αν και ξεκαθάρισε πως δεν αντέχει καθόλου τα ASMR με φαγητό.

Τα σχέδια για τη νέα σεζόν

Κλείνοντας τη συζήτηση η Ηλιάνα μίλησε για τη χρονιά που έρχεται και τις νέες προτεραιότητές της. Οι σπουδές που ξεκινούν τον Οκτώβριο η δουλειά και φυσικά τα social media βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων της.

Στα μόλις 20 της χρόνια η Ηλιάνα Γαλάνη φαίνεται πως θέλει να κρατήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της χωρίς να αποφασίζει από τώρα ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Άλλωστε όπως είπε και η ίδια μπορεί τελικά να συνεχίσει να τα κάνει όλα παράλληλα.

Το νέο επεισόδιο του «Talk To Mad» με την Ηλιάνα Γαλάνη είναι γεμάτο ιστορίες από το «Σόι σου» αποκαλύψεις για τη ζωή της σήμερα και αρκετές αυθόρμητες απαντήσεις που δείχνουν μια διαφορετική πλευρά της νεαρής ηθοποιού.

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