Talk To Mad 25.09.2026

O Inaki Lamua στο Talk to Mad: «Μετανιώνω που δεν ήρθα πιο νωρίς στην Ελλάδα»

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Ο Inaki Lamua μιλά στην Αθηνά Κλήμη και το Talk to Mad για την αγάπη του για την Ελλάδα, το TikTok και τη νέα του ζωή στην Αθήνα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Inaki Lamua μετανιώνει που δεν ήρθε νωρίτερα στην Ελλάδα, την οποία αγάπησε από τα 14 του.
  • Η καραντίνα και η επιθυμία να εξασκήσει τα ελληνικά του τον οδήγησαν στο TikTok, όπου έγινε viral.
  • Ο Inaki αναφέρεται σε πολιτισμικές διαφορές, όπως η οδήγηση, και σε ευτράπελα με τα ΜΜΜ.
  • Έχει επαγγελματικές φιλοδοξίες για την ελληνική τηλεόραση, πέρα από τη δημιουργία περιεχομένου και τα μαθήματα ισπανικών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο αγαπημένος content creator Inaki Lamua βρέθηκε καλεσμένος στην Αθηνά Κλήμη και την εκπομπή Talk to Mad στο Mad TV, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, χιούμορ και… ισπανικό ταμπεραμέντο. Μέσα από μια κουβέντα που κινήθηκε ανάμεσα στη νοσταλγία, τις πολιτιστικές διαφορές και τα απρόοπτα της καθημερινότητας στην Αθήνα, ο γνωστός creator μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη του απόφαση να αφήσει την Ισπανία και να κάνει την Ελλάδα μόνιμο σπίτι του.

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Από τις παιδικές του αναμνήσεις στον Πύργο Ηλείας και τα viral βίντεο στην καραντίνα, μέχρι τις αστείες εμπειρίες του με τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις φιλοδοξίες του για την τηλεόραση, ο Inaki απέδειξε γιατί έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού.

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Η αγάπη του για την Ελλάδα δεν γεννήθηκε τυχαία ούτε στα social media. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η πρώτη του επαφή με τη χώρα μας έγινε σε ηλικία μόλις 14 ετών, με αφορμή ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στον Πύργο Ηλείας: «Είχαμε πάει με το σχολείο τότε, είχαμε κάνει μια ταινία μικρού μήκους και την πήραν σε αυτό το φεστιβάλ. Από εκείνη τη στιγμή ερωτεύτηκα λίγο την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αγάπη του για την παρέα, το φαγητό και το… τζατζίκι ήταν τόση, που τα επόμενα χρόνια ο Inaki και οι φίλοι του έφτιαχναν επίτηδες νέες ταινίες κάθε χρόνο, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ και να επιστρέψουν στη χώρα μας!

Η καραντίνα, το TikTok και η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Παρότι σπούδασε δημοσιογραφία, η μεγάλη του στροφή στα social media συνέβη την περίοδο της πανδημίας. Θέλοντας να εξασκηθεί στα ελληνικά του για να μην τα ξεχάσει, αποφάσισε να ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς το βίντεο έγινε αμέσως viral: «Σκέφτηκα να βελτιώσω τα ελληνικά μου, να πω πώς μπορώ να κάνω κάτι έτσι δημιουργικό στα ελληνικά για να μην τα ξεχάσω. Το ανέβασα και σε δύο-τρεις μέρες έγινε viral», εξήγησε. Σήμερα, δηλώνει απόλυτα δικαιωμένος για την απόφασή του να αφήσει την Ισπανία και να ζήσει μόνιμη στην Ελλάδα: «Μετανιώνω που έφυγα από την Ισπανία και δεν ήρθα πιο νωρίς εδώ».

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Οι διαφορές στην κουλτούρα και τα απρόοπτα της καθημερινότητας

Αν και η μεσογειακή κουλτούρα φέρνει τις δύο χώρες κοντά, ο Ινιάκι δεν διστάζει να σχολιάσει τα στοιχεία που τον ξάφνιασαν, όπως η ελληνική οδήγηση: «Στο πρώτο ταξίδι στον Πύργο το κατάλαβα ήδη και είδα άτομα στο μηχανάκι χωρίς κράνος και αυτά, και λέω “Παναγία μου τώρα!”».

Φυσικά, η ζωή του περιλαμβάνει και ευτράπελα, όπως τα ταξίδια του με τα ΚΤΕΛ: «Έχει τύχει να είναι κάποια παιδιά μέσα στο λεωφορείο και να γυρνάνε έτσι με τα κινητά, και εγώ να είμαι έτσι, να κοιμάμαι, και να μου πει ο φίλος μου “σε τραβάνε βίντεο”».

Όσο για το Παγκράτι, όπου έμεινε στην αρχή; Ένας απρόσμενος… επισκέπτης τον ανάγκασε να μετακομίσει: «Έκανα μπάνιο και μου έπεσε κατσαρίδα στο κεφάλι! Οπότε μετακόμισα από το Παγκράτι», αποκάλυψε γελώντας.

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Τα επαγγελματικά σχέδια και η τηλεόραση

Πέρα από την επιτυχημένη του πορεία ως creator και τα διαδικτυακά μαθήματα ισπανικών που παρακολουθούν εκατοντάδες μαθητές, ο Ινιάκι δεν κρύβει την επιθυμία του να δοκιμαστεί στην ελληνική τηλεόραση: «Τώρα νομίζω ναι, τώρα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι πολύ ανοιχτός».

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