Talk To Mad 24.09.2026

O Pafi Luvz στο Talk to Mad: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Πάνο Μουζουράκη»

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Ο Pafi Luvz μιλά στην Αθηνά Κλήμη και το Talk to Mad για τα viral βίντεο, τις καλοκαιρινές του περιοδίες και τα νέα του μουσικά σχέδια
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Pafi Luvz ξεκίνησε την καριέρα του τυχαία στη Μύκονο, ανεβάζοντας βίντεο από τις περιοδείες του.
  • Έχει εκατομμύρια προβολές, με viral βίντεο όπως αυτό με το «ελεφαντάκι».
  • Χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένα όργανα, όπως δωδεκάχορδη κιθάρα, για πιο «ελληνικό» ήχο.
  • Θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Πάνο Μουζουράκη σε ένα παιδικό τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο πλατό του Talk to Mad τον Πάρη, γνωστότερο στο ευρύ κοινό και τους διαδικτυακούς του φίλους ως Pafi Luvz, σε μια συνέντευξη αποκαλυπτική, γεμάτη χιούμορ, αυθορμητισμό και πολλή μουσική. Ο ταλαντούχος content creator και μουσικός, που έχει καταφέρει να κάνει ολόκληρο το διαδίκτυο να χορεύει στους ρυθμούς του, μίλησε για τα viral βίντεο, τις καλοκαιρινές του περιοδίες ανά την Ελλάδα και την αγάπη του για τα παιδικά τραγούδια.

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Με αμέτρητα views στις αποσκευές του και μια μοναδική ενέργεια που ξεχειλίζει σε κάθε του εμφάνιση, ο αγαπημένος δημιουργός ξετύλιξε το κουβάρι της πορείας του από τα σχολικά χρόνια μέχρι την καταξίωση στα social media. Ανάμεσα σε αποκαλύψεις για τα επόμενα μουσικά του βήματα, τις ιδιαίτερες κιθάρες του και τα απρόοπτα του δρόμου, η συνάντηση αυτή απέδειξε γιατί ο Pafi Luvz παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και αγαπημένες περσόνες της ελληνικής διαδικτυακής σκηνής.

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Η αρχή της ψηφιακής του πορείας έγινε εντελώς τυχαία, χωρίς κανένα προγραμματισμένο marketing plan, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του περιοδειών στα ελληνικά νησιά. Όπως περιέγραψε ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα καλοκαίρι που έκανα πάλι τις περιοδείες μου και βρισκόμουν στη Μύκονο. Με έβγαλαν ένα βίντεο σε ένα μαγαζί όπου με είχαν βάλει μέσα στην κουζίνα και έπαιζα το “Volare”. Το προσωπικό άρχισε να χορεύει, να χειροκροτεί και να πετάει πιάτα κάτω, ενώ εγώ τους έλεγα να ηρεμήσουν. Αυτό ήταν νομίζω το πρώτο βίντεο που ανέβασα στο TikTok. Πήγε πάρα πολύ καλά και σκέφτηκα ότι θα συνεχίσω να ανεβάζω στιγμές από τις περιοδείες μου».

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Η ξεχωριστή ορχήστρα και η αγάπη για τον δρόμο

Μετρώντας εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το viral βίντεο με το «ελεφαντάκι» που σάρωσε τις οθόνες, ο Pafi Luvz εξήγησε γιατί η επαφή με τον κόσμο είναι ο κινητήριος μοχλός του. Είτε παίζει μουσική στον δρόμο είτε συμμετέχει σε μεγάλα events και παιδικά πάρτι, ο ίδιος προσαρμόζει τα όργανά του για να προσφέρει έναν πιο ζεστό, «ελληνικό» ήχο: «Έχω ένα τύμπανο και μία δωδεκάχορδη κιθάρα. Οι περισσότεροι παίζουν με εξάχορδες, αλλά αυτή έχει άλλες 6 χορδές και φτιάχνει έναν πιο γεμάτο ήχο που θυμίζει μπουζούκι. Το επέλεξα για να ακούγεται ο ήχος πιο έντονος, πιο ελληνικός και πιο spicy».

Τα απρόοπτα του δρόμου και το «hate»

Παρά τα αρνητικά σχόλια που αντιμετωπίζει περιστασιακά, ο ίδιος έχει επιλέξει να μην επηρεάζεται, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της πορείας του και αναγνωρίζοντας πως όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού: «Τα πιο συνηθισμένα αρνητικά σχόλια είναι το “άνεργος pro max” και η “ηχορύπανση” για τη μουσική μου. Στην αρχή επηρεαζόμουν, αλλά πλέον έχω κάνει το κόλπο να μην τα κοιτάω καθόλου. Λλώ ότι είναι απλώς μέρος του παιχνιδιού και πως αυτοί που τα γράφουν πιθανότατα δεν τα εννοούν σοβαρά».

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Τα παιδικά τραγούδια και το όνειρο του Πάνου Μουζουράκη

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, ο καλλιτέχνες συνεχίζει ακάθεκτος να κυκλοφορεί νέα παιδικά τραγούδια κάθε λίγες εβδομάδες και να ονειρεύεται μοναδικές συνεργασίες, στέλνοντας μάλιστα ανοιχτό μήνυμα στον Πάνο Μουζουράκη: «Αυτή την περίοδο γράφω και βγάζω ένα παιδικό τραγούδι κάθε δύο εβδομάδες ή μήνα. Θα ήταν πολύ αστείο να κάνω ένα παιδικό τραγούδι με τον Πάνο Μουζουράκη, γιατί αισθάνομαι ότι έχουμε παρόμοια mentalité. Πάνο, αν το βλέπεις αυτό, λέγε!».

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