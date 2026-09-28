«Θα ξαναπήγαινα στη Eurovision»: Όσα είπε ο Akylas στο «OK! Themis»

Με μια ματιά Ο Akylas θα σκεφτόταν να επιστρέψει στη Eurovision με τη σωστή πρόταση και αν το ζητούσε το κοινό.

Ολοκλήρωσε επιτυχημένο καλοκαιρινό tour, δίνοντας έμφαση στην επαφή με τους θαυμαστές του.

Ετοιμάζει νέα μουσικά projects, κυκλοφορίες και music videos, ενώ συμμετέχει στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη».

Στο Q&A, αυτοχαρακτηρίστηκε αυθόρμητος, δημιουργικός, πεισματάρης, με celebrity crush τη Lady Gaga. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas βρέθηκε στην τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής «OK! Themis» στο MAD TV, όπου συνομίλησε με τον Θέμη Γεωργαντά για τη χρονιά που άλλαξε την επαγγελματική του πορεία, την εμπειρία του από τη Eurovision, τα νέα μουσικά του σχέδια και την αγάπη που δέχεται από το κοινό του. Ο τραγουδιστής, που γνώρισε μεγάλη απήχηση με το «Ferto», μίλησε για το γεμάτο καλοκαιρινό του tour, τις επόμενες κυκλοφορίες του, αλλά και τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη».

Η συζήτηση είχε και μια προσωπική διάσταση, καθώς οι δυο τους είχαν γνωριστεί τυχαία στο Άμστερνταμ, τον Νοέμβριο του 2025, στη συναυλία της Lady Gaga. Τότε, ο Akylas είχε ήδη γράψει το «Ferto» και είχε εκμυστηρευτεί στον Θέμη Γεωργαντά ότι σκεφτόταν να δηλώσει συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, χωρίς κανείς να φαντάζεται όσα θα ακολουθούσαν.

Διάβασε επίσης: «OK! Themis»: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκαλύπτει τι έγινε όταν του τηλεφώνησε ο Γιώργος Λιάγκας

Στη σύντομη συνέντευξή του, ο Akylas αναφέρθηκε, επίσης, στο πρώτο του άλμπουμ «Press Start», στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στον μουσικό διαγωνισμό, αλλά και στην επιθυμία του να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέας μουσικής. Παράλληλα, απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A, αποκαλύπτοντας πιο προσωπικές πτυχές του χαρακτήρα και της καθημερινότητάς του.

Ο Akylas ολοκλήρωσε το καλοκαιρινό του tour, με εμφανίσεις σε νησιά και διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το κοινό του. Όπως ανέφερε στον Θέμη Γεωργαντά, μετά από κάθε live προσπαθούσε να συναντά όλους όσοι περίμεναν για να φωτογραφηθούν μαζί του, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα έμενε στον χώρο για αρκετές ώρες μετά την πρόβα, το soundcheck και την εμφάνισή του.

«Ήταν δύσκολο σίγουρα, γιατί μετά από την πρόβα, το soundcheck, το live, να κάθεσαι και μετά άλλες τρεις ώρες εκεί πέρα να βγαίνεις φωτογραφίες, ήταν λίγο ζόρικο», εξήγησε, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η αγάπη που εισέπραττε από τον κόσμο τον έκανε να θέλει να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη. Ο ίδιος χαρακτήρισε το καλοκαίρι του ιδιαίτερα γεμάτο και δήλωσε ενθουσιασμένος για όσα έρχονται.

Το νέο τραγούδι «Μαζί και αντίθετα» και τα επόμενα μουσικά σχέδια

Ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο του κομμάτι «Μαζί και αντίθετα», το οποίο κυκλοφόρησε για τη σειρά του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού. Πρόκειται για ένα τραγούδι σε πιο μπαλαντικό ύφος, με διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που έχει συνηθίσει το κοινό του, κάτι που ο ίδιος ήθελε να δοκιμάσει.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα projects με τη δισκογραφική του εταιρεία, Inos, καθώς έχει ήδη αρκετά τραγούδια γραμμένα και θέλει να επικεντρωθεί στις νέες κυκλοφορίες και στα music videos του. Όσον αφορά το ενδεχόμενο να πραγματοποιεί τακτικές εμφανίσεις στην Αθήνα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις, αλλά προς το παρόν προτεραιότητά του είναι η μουσική και η δημιουργική διαδικασία.

Ο Akylas στη «Μαδαγασκάρη» και το πρώτο του άλμπουμ

Ένα από τα επόμενα καλλιτεχνικά βήματα του Akylas είναι η συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη», το οποίο ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου στο West Theater, στο Περιστέρι. Ο τραγουδιστής θα υποδυθεί τον Μοτομόριο, έναν ρόλο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θεωρεί «κομμένο και ραμμένο» για εκείνον. Δήλωσε, μάλιστα, ανυπόμονος για τη μεταμόρφωση που απαιτεί ο ρόλος και ενθουσιασμένος για τη συνεργασία του με τη Θέμιδα Μαρσέλλου, την οποία εκτιμά ιδιαίτερα.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στο πρώτο του άλμπουμ, «Press Start», για το οποίο δήλωσε περήφανος. Όπως εξήγησε, ο ήχος του είναι διαφορετικός και ίσως πιο απαιτητικός για το ελληνικό κοινό, όπως συνέβη αρχικά και με το «Ferto». Παρ’ όλα αυτά, πιστεύει ότι τα τραγούδια του άλμπουμ θα αναδειχθούν με την πάροδο του χρόνου, καθώς θεωρεί πως η συγκεκριμένη δουλειά έχει έναν ήχο που αγαπά ιδιαίτερα.

Θα επέστρεφε ο Akylas στη Eurovision;

Η Eurovision δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση, με τον Akylas να αποκαλύπτει ότι θα σκεφτόταν να επιστρέψει στον διαγωνισμό, εφόσον υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. «Θα ξαναπήγαινα με τη σωστή συνταγή και αν με ζητάει ο κόσμος και με γουστάρει, εννοείται θα ξαναπήγαινα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι θα ήθελε να περάσουν περίπου δύο χρόνια πριν εξετάσει ξανά μια τέτοια προοπτική.

Προς το παρόν, θέλει να επικεντρωθεί στις νέες μουσικές κυκλοφορίες του και να εξελιχθεί δημιουργικά, χωρίς να αποκλείει μια μελλοντική συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η απρόσμενη αναγνώριση του «Ferto» στο Άμστερνταμ

Ο Θέμης Γεωργαντάς θυμήθηκε μια απρόσμενη στιγμή από το ταξίδι του στο Άμστερνταμ, όπου είχε επιστρέψει για να παρακολουθήσει συναυλία της Rosalía. Κατά τη διάρκεια του check-in στο ξενοδοχείο όπου είχε γνωρίσει τον Akylas, ένας υπάλληλος αναγνώρισε την ελληνική καταγωγή του και άρχισε να τραγουδάει και να χορεύει το «Ferto».

Ο παρουσιαστής έμεινε έκπληκτος, καθώς ο υπάλληλος γνώριζε το τραγούδι και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε γνωρίσει προσωπικά τον καλλιτέχνη. Ο Akylas αποκάλυψε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε δεχτεί μηνύματα από ανθρώπους που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και τον ανέφεραν ως έναν από τους λόγους του ταξιδιού τους, με τον Θέμη να σχολιάζει χιουμοριστικά ότι ο τραγουδιστής συνέβαλε ακόμη και στον ελληνικό τουρισμό.

Το γρήγορο Q&A του Akylas στο «OK! Themis»

Στο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων της εκπομπής, ο Akylas περιέγραψε τον εαυτό του με τρεις λέξεις: αυθόρμητος, δημιουργικός και πεισματάρης. Αποκάλυψε ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η Lady Gaga, ενώ, σε ερώτηση για την απιστία, απάντησε: «Συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ». Ως ένοχη απόλαυσή του ανέφερε τα reality shows, ενώ δήλωσε ότι θεωρεί πιο σέξι πάνω του τον τρόπο που κινείται και μιλάει.

Όταν ρωτήθηκε σε τι είναι πολύ καλός, απάντησε ότι απολαμβάνει να διασκεδάζει τον κόσμο και να τον κάνει να περνάει καλά πάνω στη σκηνή. Ανάμεσα στις Σέρρες και την Αθήνα, επέλεξε τις Σέρρες για την ηρεμία και την Αθήνα για το χάος, ενώ αποκάλυψε ότι το κομπλιμέντο που ακούει συχνότερα είναι πως έχει μεταδοτική θετική ενέργεια. Αν κέρδιζε το λαχείο, θα αγόραζε σπίτια, αυτοκίνητα και εξοχικά.

Στο ενδεχόμενο μιας νέας συμμετοχής στη Eurovision, επανέλαβε ότι θα επέστρεφε μόνο με τη σωστή μουσική πρόταση και εφόσον το επιθυμούσε και το κοινό του. Τέλος, στο δίλημμα Έλενα Παπαρίζου ή Ελένη Φουρέιρα, επέλεξε την Ελένη Φουρέιρα, καθώς έχει κολλήσει τελευταία με το τραγούδι «Jackie».

Η σεμνότητα και η σχέση με τους θαυμαστές του

Κλείνοντας την εκπομπή, ο Θέμης Γεωργαντάς μίλησε με θερμά λόγια για τον Akyla, χαρακτηρίζοντάς τον σεμνό, ταπεινό και προσιτό. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι είχε παρατηρήσει την ίδια συμπεριφορά και στα MAD VMA, όπου ο τραγουδιστής, παρά την κούραση μετά το τέλος της βραδιάς, συνέχιζε να συνομιλεί με τους θαυμαστές του και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

Η συνέντευξη στο «OK! Themis» έδωσε μια εικόνα τόσο για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα του Akyla όσο και για την προσωπικότητά του, με τον ίδιο να ετοιμάζεται για μια νέα δημιουργική περίοδο, γεμάτη μουσική, εμφανίσεις και νέες εμπειρίες.

Διάβασε επίσης: