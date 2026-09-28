«Δεν μου λείπει η τηλεόραση, αλλά οι άνθρωποί της»: Η Αναστασία Κοτελίδου στο «Talk to MAD»

Η Αναστασία Κοτελίδου βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλίμη στο «Talk to MAD» και μίλησε την πορεία της στα social media, αλλά και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία περιεχομένου

Με μια ματιά Η Αναστασία Κοτελίδου ξεκίνησε ως content creator στο TikTok κατά την πανδημία, χτίζοντας κοινότητα με προσωπικές σκέψεις και θέματα ψυχικής υγείας.

Η μετακόμιση από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα ήταν δύσκολη, αλλά η στήριξη του συντρόφου της τη βοήθησε στην προσαρμογή.

Η δημιουργία περιεχομένου είναι απαιτητική, με πίεση, συγκρίσεις και ανάγκη για ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Δεν της λείπει η τηλεόραση, αλλά οι άνθρωποι της, αν και θα εξέταζε συνεργασία σε τηλεοπτικό project αν ταίριαζε στα ενδιαφέροντά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αναστασία Κοτελίδου βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to MAD» και μίλησε για τη διαδρομή της από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη και, πιο πρόσφατα, στην Αθήνα, την πορεία της στα social media, αλλά και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία περιεχομένου.

Η Αναστασία Κοτελίδου ανήκει στη νέα γενιά των content creators που κατάφεραν να μετατρέψουν μια προσωπική τους ασχολία σε επαγγελματική πορεία. Με αφετηρία το TikTok και τα πρώτα της βίντεο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιούργησε σταδιακά τη δική της κοινότητα, μοιράζοντας στιγμές από την καθημερινότητά της, προσωπικές σκέψεις και θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία.

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Στη συνέντευξή της στο «Talk to MAD», με την Αθηνά Κλήμη, η 24χρονη content creator μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έχουν σημαδέψει τη ζωή της, από τη φοιτητική καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη μετακόμισή της στην Αθήνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της δουλειάς της, στην πίεση των social media και στην προσπάθειά της να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

Ανάμεσα σε όσα συζήτησε, ξεχώρισαν οι σκέψεις της για τη σύγκριση με άλλους creators, η σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και η επιθυμία της να δημιουργεί περιεχόμενο που δεν περιορίζεται απλώς στην ψυχαγωγία, αλλά έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που την παρακολουθούν.

Από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη και από το TikTok στη δημιουργία περιεχομένου

Η Αναστασία Κοτελίδου μεγάλωσε στην Καβάλα και στη συνέχεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές της στη δημοσιογραφία. Παρότι είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει τον κλάδο της ψυχολογίας, τελικά επέλεξε τη δημοσιογραφία, έναν τομέα που συνδέθηκε με την επαγγελματική της πορεία και την αγάπη της για την επικοινωνία.

Η ενασχόλησή της με το TikTok ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας, όταν δημοσίευσε ένα vlog για τη μετακόμισή της από την Καβάλα στο πρώτο της φοιτητικό σπίτι. Αυτό που αρχικά αποτελούσε έναν τρόπο να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της εξελίχθηκε σταδιακά σε μια δημιουργική δραστηριότητα με ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Όπως εξήγησε, η δημιουργία περιεχομένου δεν ήταν εξαρχής ένα ξεκάθαρο επαγγελματικό πλάνο. Στην πορεία, όμως, διαπίστωσε ότι μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, με αποτέλεσμα να αφιερώσει όλο και περισσότερο χρόνο στα social media και να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα ως creator.

Η μετακόμιση στην Αθήνα και η δύσκολη προσαρμογή

Ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της ζωής της είναι η πρόσφατη μετακόμισή της από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Η αλλαγή αυτή έφερε νέες ευκαιρίες, αλλά και αρκετές συναισθηματικές προκλήσεις, καθώς χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα, τους φίλους και τους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνδεθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η προσαρμογή στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη, καθώς της λείπουν η Θεσσαλονίκη, οι παρέες της και οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργαζόταν. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο σύντροφός της βρίσκεται στην Αθήνα και τη στηρίζει στη νέα της καθημερινότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της μετάβασης.

Παρά τις δυσκολίες, η Αναστασία Κοτελίδου προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να βρει τους δικούς της ρυθμούς στην πρωτεύουσα. Η αλλαγή περιβάλλοντος, όπως φάνηκε μέσα από τη συζήτησή της, δεν αφορά μόνο την επαγγελματική της εξέλιξη, αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η απαιτητική καθημερινότητα και η πίεση των social media

Η δημιουργία περιεχομένου μπορεί να μοιάζει με μια δουλειά που προσφέρει ελευθερία και ευελιξία, ωστόσο η Αναστασία Κοτελίδου γνωρίζει καλά πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει. Για ένα διάστημα, συνδύαζε την εργασία της σε τηλεοπτικό κανάλι, τις μεταπτυχιακές σπουδές της και τις υποχρεώσεις της ως content creator, με την ημέρα της να ξεκινά από τις 6 το πρωί και να ολοκληρώνεται ακόμη και τα μεσάνυχτα.

Αυτοί οι έντονοι ρυθμοί απαιτούσαν μεγάλη οργάνωση και συνεχή προσπάθεια, αφήνοντας περιορισμένο χρόνο για ξεκούραση και προσωπικές στιγμές. Η ίδια μίλησε για την πίεση που μπορεί να δημιουργήσει η ανάγκη να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους, αλλά και για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την παρουσία στα social media.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύγκριση με άλλους creators. Παρότι ασχολείται με την προσωπική της ανάπτυξη, διαβάζει βιβλία, ακούει podcasts και έχει κάνει ψυχοθεραπεία, παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να συγκρίνει τον εαυτό της με άλλους και να παρακολουθεί τα στατιστικά των δημοσιεύσεών της. Όπως ανέφερε, προσπαθεί να εστιάζει περισσότερο στη δική της εξέλιξη και να συγκρίνει τον σημερινό της εαυτό με εκείνον που ήταν στο παρελθόν.

Η ψυχική υγεία και η ανάγκη για ουσιαστικό περιεχόμενο

Η ψυχολογία αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα που συνοδεύουν την Αναστασία Κοτελίδου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα από το περιεχόμενο που δημιουργεί, αλλά και μέσα από το podcast της, επιδιώκει να μοιράζεται προσωπικές ιστορίες και να ανοίγει συζητήσεις γύρω από θέματα ψυχικής υγείας.

Για την ίδια, τα social media δεν είναι μόνο ένας χώρος προβολής της καθημερινότητας, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και ένα μέσο επικοινωνίας, μέσα από το οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν κοινά βιώματα και αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι στις δυσκολίες τους. Αυτή η ανάγκη να προσφέρει κάτι ουσιαστικό αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής της ταυτότητας.

Μιλώντας για τα αρνητικά σχόλια, εξήγησε ότι τα κακόβουλα μηνύματα δεν την επηρεάζουν ιδιαίτερα, ενώ προσπαθεί να ξεχωρίζει την κακοπροαίρετη κριτική από τα σχόλια που μπορούν να τη βοηθήσουν να εξελιχθεί. Η στάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθειά της να διαχειρίζεται την έκθεση στα social media, χωρίς να χάνει την επαφή με τον εαυτό της.

Θα επέστρεφε στην τηλεόραση;

Παρότι έχει εργαστεί σε τηλεοπτικό κανάλι, η Αναστασία Κοτελίδου παραδέχτηκε ότι δεν της λείπει απαραίτητα η τηλεόραση ως μέσο. Αυτό που νοσταλγεί περισσότερο είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, οι φιλίες που δημιούργησε και η καθημερινότητα που είχε στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αποκλείει μια μελλοντική επιστροφή στην τηλεόραση. Όπως ανέφερε, θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά σε κάποιο τηλεοπτικό project, εφόσον το format ταίριαζε στην αισθητική και στα ενδιαφέροντά της. Μάλιστα, θα την ενδιέφερε να δει διαδικτυακά formats να μεταφέρονται στην τηλεόραση, καθώς θεωρεί ότι οι δύο κόσμοι μπορούν να συνδυαστούν.

Η εμπειρία του εθελοντισμού στην Αφρική

Μια ακόμη εμπειρία που έχει επηρεάσει τη ζωή της είναι τα δύο ταξίδια της στην Αφρική για εθελοντισμό. Η Αναστασία Κοτελίδου αποκάλυψε ότι την πρώτη φορά ταξίδεψε μόνη της, μια απόφαση που αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ίδια.

Όπως εξήγησε, οι πρακτικές δυσκολίες ενός τέτοιου ταξιδιού δεν ήταν εκείνες που την προβλημάτιζαν περισσότερο. Αντίθετα, αυτό που την επηρεάζει είναι ο αποχωρισμός από τους ανθρώπους της και η αλλαγή της καθημερινότητας που έχει συνηθίσει. Οι εμπειρίες αυτές τής έδωσαν την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη άνεσής της και να γνωρίσει διαφορετικές συνθήκες ζωής.

Το γρήγορο Q&A της Αναστασίας Κοτελίδου

Στο πιο ανάλαφρο κομμάτι της συνέντευξης, η Αναστασία Κοτελίδου απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις της.

Ποια υπερδύναμη θα ήθελε να έχει; Να μπορεί να καθαρίζει ολόκληρο το σπίτι με ένα κλικ.

Ποιο άλλο επάγγελμα θα δοκίμαζε; Την εσωτερική διακόσμηση ή την ψυχολογία.

Με ποια θα ήθελε να συνεργαστεί; Με τη Μαρία Παπαδάτου .

Τι την κάνει να βαριέται; Το να μην έχει κάτι να κάνει.

Ποιο είδος περιεχομένου δεν είναι το αγαπημένο της; Τα GRWM βίντεο , τα οποία θεωρεί κάπως υπερεκτιμημένα.

Τι περιεχόμενο απολαμβάνει περισσότερο; Τα lifestyle vlogs.

Ποια είναι μια χαρακτηριστική διατροφική της συνήθεια ; Να τρώει πρώτα το γλυκό και μετά το αλμυρό.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι της; Το να μείνει μόνη, να χάσει αγαπημένα της πρόσωπα, να μην είναι ευτυχισμένη ή να μην πετύχει επαγγελματικά.

Ποιον θα έπαιρνε μαζί της σε ένα ερημονήσι ; Τον σύντροφό της, ακόμη κι αν υπήρχαν στιγμές που θα διαφωνούσαν.

Ποιο είναι το ζώδιό της; Καρκίνος.

Η Αναστασία αναφέρθηκε, επίσης, στις φιλίες που έχει δημιουργήσει μέσα από τον χώρο των social media, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Ευελίνα Νικόλιζα, η Παναγιώτα Παπαπολίζου και η Ηλιάνα.

Η συζήτηση της Αναστασίας Κοτελίδου στο «Talk to MAD» ανέδειξε διαφορετικές πλευρές της ζωής μιας νέας content creator: τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, τις αλλαγές στην προσωπική της καθημερινότητα, αλλά και τις ανασφάλειες που μπορεί να συνοδεύουν τη συνεχή έκθεση στα social media.

Μέσα από τις εμπειρίες της, μίλησε για τη σημασία της προσωπικής εξέλιξης, της ψυχικής υγείας και της σύνδεσης με τους ανθρώπους γύρω της. Παράλληλα, έδειξε πως πίσω από τα βίντεο και τις αναρτήσεις υπάρχει μια καθημερινότητα με απαιτήσεις, αμφιβολίες, νέες αρχές και στόχους που συνεχώς εξελίσσονται.

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