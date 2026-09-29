«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

Μετατρέποντας τον πόνο σε μια σιωπηλή μάχη μακριά από τα φώτα, το 25χρονο μοντέλο ακυρώνει το επιβαρυμένο πρόγραμμά της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της

Με μια ματιά Ο 27χρονος Presley Gerber, γιος της Cindy Crawford, απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης.

Οι αρχές διερευνούν τον θάνατο ως πιθανή υπερβολική δόση, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η αδελφή του, Kaia Gerber, βρίσκεται σε σοκ και έχει αναβάλει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η οικογένεια Gerber ζήτησε σεβασμό της ιδιωτικότητάς της κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια είδηση που έχει σκορπίσει απέραντη θλίψη στον χώρο της παγκόσμιας μόδας και της showbiz, αυτή είναι αναμφίβολα ο αιφνίδιος χαμός του 27χρονου Presley Gerber, γιου της Cindy Crawford και του Rande Gerber. Η είδηση ότι ο νεαρός έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, προκάλεσε σοκ, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του θανάτου ως πιθανή υπερβολική δόση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα οδύνης, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη 25χρονη αδελφή του, Kaia Gerber, η οποία διατηρούσε μαζί του έναν αδιάρρηκτο δεσμό. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου σοκ, αδυνατώντας να συλλάβει το μέγεθος της απώλειας του ανθρώπου που αποτελούσε το στήριγμά της. Έχοντας βάλει σε δεύτερη μοίρα κάθε επαγγελματική της υποχρέωση, η Kaia προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της, περιτριγυρισμένη από τους γονείς της, τον σύντροφό της Lewis Pullman και στενούς φίλους που δεν φεύγουν στιγμή από το πλευρό της.

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Το κύμα συμπαράστασης από το Hollywood και η απόφαση να παγώσει την καριέρα της

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Daily Mail, η Kaia Gerber είναι βαθύτατα συντετριμμένη και δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο αδελφός της δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η οικογένειά της, ο πατέρας του συντρόφου της Bill Pullman, αλλά και χρόνια φίλοι έχουν δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας γύρω της. Παράλληλα, το κύμα συμπαράστασης από τον χώρο της showbiz είναι τεράστιο, με την Kendall Jenner να επικοινωνεί αμέσως μαζί της και την Kris Jenner να στέλνει λουλούδια στην οικογένεια. Προκειμένου να διαχειριστεί την τραγική αυτή συνθήκη, η Kaia αποφάσισε να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της στο modeling και την υποκριτική, λαμβάνοντας την πλήρη κατανόηση των συνεργατών της.

Η αφοπλιστική εξομολόγηση στη Vogue λίγο πριν την τραγωδία

Η σχέση των δύο αδελφών ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Μόλις τον περασμένο Αύγουστο, η Kaia Gerber είχε μιλήσει ανοιχτά στη Vogue για τη δεκαετή μάχη του Presley με τις εξαρτήσεις και το πώς αυτή η δοκιμασία επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια. Η ίδια είχε εξομολογηθεί ότι από μικρή ηλικία έμαθε να λειτουργεί ως «το εύκολο παιδί» του σπιτιού, αποφεύγοντας να ζητά βοήθεια για να μην επιβαρύνει τους γονείς της που πάλευαν να σταθούν δίπλα στον γιο τους. Παράλληλα, είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για το θάρρος του αδελφού της να μιλά δημόσια για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις του, σπάζοντας τα ταμπού με την ελπίδα να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Σε «απόλυτο σοκ» η Cindy Crawford και ο Rande Gerber

Η απώλεια του Presley έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια Gerber. Πηγή κοντά στο περιβάλλον τους δήλωσε στο περιοδικό People ότι η Cindy Crawford, ο Rande Gerber και η Kaia βρίσκονται σε «απόλυτο σοκ», προσπαθώντας να διαχειριστούν τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας. Με επίσημη τοποθέτησή τους, ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, την ώρα που οι έρευνες των αρχών στη Σάντα Μόνικα συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων του θανάτου του 27χρονου.

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