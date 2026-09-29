Celeb News 29.09.2026

Γιατί η Bebe Rexha χαρακτηρίζει την Taylor Swift «badass» – Η κίνηση που την συγκίνησε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Bebe Rexha μοιράστηκε μία συγκινητική ιστορία για το πώς η Taylor Swift της προσέφερε βοήθεια στην επιλογή φορέματος για τα Grammy
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Bebe Rexha χαρακτήρισε την Taylor Swift "badass" για την υποστήριξή της πριν τα Grammy του 2019.
  • Η Taylor Swift επικοινώνησε με την Rexha όταν δυσκολευόταν να βρει φόρεμα λόγω σωματότυπου.
  • Η Rexha εξέφρασε θαυμασμό για την Dolly Parton, χαρακτηρίζοντάς την "badass" και πολύ ευγενική.
  • Η ιστορία αναδεικνύει την αλληλεγγύη και υποστήριξη μεταξύ καλλιτεχνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bebe Rexha αποκάλυψε μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή από το παρελθόν, όταν η Taylor Swift στάθηκε δίπλα της σε μια δύσκολη περίοδο. Συγκεκριμένα, η Rexha θυμήθηκε την εμπειρία της πριν από τα βραβεία Grammy του 2019, όπου αντιμετώπισε δυσκολίες στο να βρει έναν σχεδιαστή που θα ήταν διατεθειμένος να της προσφέρει ένα φόρεμα για την περίσταση.

bebe_rexha
https://www.instagram.com/beberexha

Μιλώντας στο E! News στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards, η Bebe Rexha περιέγραψε πώς, μετά τη δημόσια έκφραση της απογοήτευσής της για την άρνηση πολλών σχεδιαστών λόγω του σωματότυπού της, η Taylor Swift επικοινώνησε μαζί της. «Δεν μπορούσα να βρω φόρεμα, και εκείνη επικοινώνησε μαζί μου επειδή είμαστε της ίδιας ηλικίας», δήλωσε η Rexha, τονίζοντας πόσο ευγενική ήταν αυτή η κίνηση από την πλευρά της Swift.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2026: Σάρωσαν Madonna και Taylor Swift – Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Η υποστήριξη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την Bebe Rexha, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή θέση που κατέχει η Taylor Swift στον μουσικό κλάδο. «Κανείς άλλος δεν επικοινώνησε – εννοώ, κάποιοι ναι – αλλά για εκείνη, σε τόσο υψηλό επίπεδο, το να με κάνει να νιώσω ότι ανήκω, ήταν πραγματικά, πραγματικά ωραίο», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η Taylor Swift στη σκηνή, με το μάθημα αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγινε viral να συζητιέται.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η Bebe Rexha, η οποία φέτος εμφανίστηκε στα VMAs με ένα εντυπωσιακό, ολο μαύρο σύνολο από τον οίκο Dreaming Eli, έχοντας μάλιστα μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Dance για το τραγούδι «New Religion» με τη συμμετοχή των Faithless, φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά.

taylor_swift_tom_cruise
https://www.instagram.com/taylorswift/

Πέρα από την ανάμνηση της γενναιοδωρίας της Taylor Swift, η Bebe Rexha αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνεργασία της με την αείμνηστη Dolly Parton στο τραγούδι «Seasons» του 2023. Η Rexha εξέφρασε τον θαυμασμό της όχι μόνο για την ακτινοβολία της Parton ως σταρ, αλλά και για την ενέργεια και την καλοσύνη που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

https://www.instagram.com/beberexha
https://www.instagram.com/beberexha

«Είναι η πιο “badass” γυναίκα», είπε η Rexha, περιγράφοντας πώς η Parton έφτασε στο πλατό φορώντας κορσέ, ψηλοτάκουνα και το χαρακτηριστικό, πλούσιο χτένισμά της. Η Rexha αστειεύτηκε λέγοντας ότι η εμφάνιση της Parton την έκανε να αναρωτηθεί αν είχε ντυθεί αρκετά καλά η ίδια. Ωστόσο, η τελική εντύπωση που της άφησε η συνεργασία με την Parton ήταν πολύ πιο βαθιά, και δεν είχε να κάνει με την εμφάνιση. «Ήταν η πιο ενεργητική, ευγενική, χαλαρή», δήλωσε η Rexha, συμπληρώνοντας: «Μου άρεσε πολύ… μερικές φορές όταν συναντάς τα είδωλά σου, σε απογοητεύουν. Έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά μαζί της… ήταν καταπληκτική».

Η ιστορία αυτή αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ καλλιτεχνών, ακόμα και σε στιγμές προσωπικής ανασφάλειας, όπως αυτή που βίωσε η Bebe Rexha πριν από τα Grammy του 2019. Η χειρονομία της Taylor Swift, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχει η ενθάρρυνση και η αναγνώριση, ειδικά όταν προέρχεται από κάποιον που βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλοπάτι της βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Bebe Rexha Taylor Swift
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

29.09.2026
Επόμενο
«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

29.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της
Celeb News

«Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη»: Η Kaia Gerber σε βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου αδελφού της

29.09.2026
«16 χρόνια παντρεμένοι, διασκεδάζουμε από παιδιά»: Η σπάνια παιδική φωτογραφία της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη που έριξε το Instagram
Celeb News

«16 χρόνια παντρεμένοι, διασκεδάζουμε από παιδιά»: Η σπάνια παιδική φωτογραφία της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη που έριξε το Instagram

29.09.2026
«Κάποιος περίεργος»: Η Αμαλία Κωστοπούλου προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ στο Facebook
Celeb News

«Κάποιος περίεργος»: Η Αμαλία Κωστοπούλου προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ στο Facebook

29.09.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα πάντα: Από το εκρηκτικό σχήμα με τον Σάκη Ρουβά μέχρι τις κρυφές σκέψεις για οικογένεια
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα πάντα: Από το εκρηκτικό σχήμα με τον Σάκη Ρουβά μέχρι τις κρυφές σκέψεις για οικογένεια

29.09.2026
Morgan Freeman: Ξεσπά κατά της τεχνητής νοημοσύνης και καταγγέλλει κλοπή της φωνής του
Celeb News

Morgan Freeman: Ξεσπά κατά της τεχνητής νοημοσύνης και καταγγέλλει κλοπή της φωνής του

29.09.2026
Jay-Z: Γιατί ζητά την επανεξέταση της αγωγής μετά την ανάκληση των κατηγοριών
Celeb News

Jay-Z: Γιατί ζητά την επανεξέταση της αγωγής μετά την ανάκληση των κατηγοριών

29.09.2026
Όταν ο coach του «The Voice» Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη
Celeb News

Όταν ο coach του «The Voice» Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη

29.09.2026
Ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Δες τη φωτογραφία
Celeb News

Ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Δες τη φωτογραφία

29.09.2026
Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο με τα αγγλικά της στο Παρίσι
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο με τα αγγλικά της στο Παρίσι

29.09.2026
Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…