Γιατί η Bebe Rexha χαρακτηρίζει την Taylor Swift «badass» – Η κίνηση που την συγκίνησε

Η Bebe Rexha μοιράστηκε μία συγκινητική ιστορία για το πώς η Taylor Swift της προσέφερε βοήθεια στην επιλογή φορέματος για τα Grammy

Με μια ματιά Η Bebe Rexha χαρακτήρισε την Taylor Swift "badass" για την υποστήριξή της πριν τα Grammy του 2019.

Η Taylor Swift επικοινώνησε με την Rexha όταν δυσκολευόταν να βρει φόρεμα λόγω σωματότυπου.

Η Rexha εξέφρασε θαυμασμό για την Dolly Parton, χαρακτηρίζοντάς την "badass" και πολύ ευγενική.

Η ιστορία αναδεικνύει την αλληλεγγύη και υποστήριξη μεταξύ καλλιτεχνών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bebe Rexha αποκάλυψε μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή από το παρελθόν, όταν η Taylor Swift στάθηκε δίπλα της σε μια δύσκολη περίοδο. Συγκεκριμένα, η Rexha θυμήθηκε την εμπειρία της πριν από τα βραβεία Grammy του 2019, όπου αντιμετώπισε δυσκολίες στο να βρει έναν σχεδιαστή που θα ήταν διατεθειμένος να της προσφέρει ένα φόρεμα για την περίσταση.

Μιλώντας στο E! News στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards, η Bebe Rexha περιέγραψε πώς, μετά τη δημόσια έκφραση της απογοήτευσής της για την άρνηση πολλών σχεδιαστών λόγω του σωματότυπού της, η Taylor Swift επικοινώνησε μαζί της. «Δεν μπορούσα να βρω φόρεμα, και εκείνη επικοινώνησε μαζί μου επειδή είμαστε της ίδιας ηλικίας», δήλωσε η Rexha, τονίζοντας πόσο ευγενική ήταν αυτή η κίνηση από την πλευρά της Swift.

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Η υποστήριξη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την Bebe Rexha, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή θέση που κατέχει η Taylor Swift στον μουσικό κλάδο. «Κανείς άλλος δεν επικοινώνησε – εννοώ, κάποιοι ναι – αλλά για εκείνη, σε τόσο υψηλό επίπεδο, το να με κάνει να νιώσω ότι ανήκω, ήταν πραγματικά, πραγματικά ωραίο», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η Bebe Rexha, η οποία φέτος εμφανίστηκε στα VMAs με ένα εντυπωσιακό, ολο μαύρο σύνολο από τον οίκο Dreaming Eli, έχοντας μάλιστα μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Dance για το τραγούδι «New Religion» με τη συμμετοχή των Faithless, φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά.

Πέρα από την ανάμνηση της γενναιοδωρίας της Taylor Swift, η Bebe Rexha αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνεργασία της με την αείμνηστη Dolly Parton στο τραγούδι «Seasons» του 2023. Η Rexha εξέφρασε τον θαυμασμό της όχι μόνο για την ακτινοβολία της Parton ως σταρ, αλλά και για την ενέργεια και την καλοσύνη που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

«Είναι η πιο “badass” γυναίκα», είπε η Rexha, περιγράφοντας πώς η Parton έφτασε στο πλατό φορώντας κορσέ, ψηλοτάκουνα και το χαρακτηριστικό, πλούσιο χτένισμά της. Η Rexha αστειεύτηκε λέγοντας ότι η εμφάνιση της Parton την έκανε να αναρωτηθεί αν είχε ντυθεί αρκετά καλά η ίδια. Ωστόσο, η τελική εντύπωση που της άφησε η συνεργασία με την Parton ήταν πολύ πιο βαθιά, και δεν είχε να κάνει με την εμφάνιση. «Ήταν η πιο ενεργητική, ευγενική, χαλαρή», δήλωσε η Rexha, συμπληρώνοντας: «Μου άρεσε πολύ… μερικές φορές όταν συναντάς τα είδωλά σου, σε απογοητεύουν. Έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά μαζί της… ήταν καταπληκτική».

Η ιστορία αυτή αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ καλλιτεχνών, ακόμα και σε στιγμές προσωπικής ανασφάλειας, όπως αυτή που βίωσε η Bebe Rexha πριν από τα Grammy του 2019. Η χειρονομία της Taylor Swift, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχει η ενθάρρυνση και η αναγνώριση, ειδικά όταν προέρχεται από κάποιον που βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλοπάτι της βιομηχανίας.

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