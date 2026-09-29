«16 χρόνια παντρεμένοι, διασκεδάζουμε από παιδιά»: Η σπάνια παιδική φωτογραφία της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη που έριξε το Instagram

Μετατρέποντας μια φιλία από τα παιδικά τους χρόνια σε μια αδιάσπαστη οικογένεια με τρία παιδιά, το ζευγάρι γιορτάζει 16 χρόνια γάμου

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μπούσαλης γιόρτασε 16 χρόνια γάμου με την Καλομοίρα με μια παιδική φωτογραφία τους.

Η ανάρτηση του Μπούσαλη στο Instagram έδειξε ότι γνωρίζονται από παιδιά και είναι φίλοι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 στη Νέα Υόρκη και έχει τρία παιδιά.

Η Καλομοίρα και ο Μπούσαλης μίλησαν για τις δυσκολίες που ξεπέρασαν στη σχέση τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι στη δημόσια σφαίρα που μας θυμίζει ότι η αληθινή αγάπη μπορεί να αντέξει στον χρόνο και τις δυσκολίες, αυτοί είναι αναμφίβολα η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης. Η σχέση τους δεν είναι απλώς ένα ακόμα success story της showbiz, αλλά μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο, αφού οι δυο τους γνωρίζονται κυριολεκτικά από παιδιά.

Συμπληρώνοντας 16 χρόνια κοινής ζωής ως σύζυγοι -και σχεδόν δύο δεκαετίες ως ζευγάρι-, ο γνωστός επιχειρηματής επέλεξε να γιορτάσει αυτή την ιδιαίτερη επέτειο με τον πιο τρυφερό και αυθεντικό τρόπο. Μέσα από μια σπάνια, νοσταλγική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μπούσαλης μοιράστηκε με τους ακολούθους τους μια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία, αποδεικνύοντας πως πριν γίνουν σύζυγοι, γονείς και συνοδοιπόροι στη ζωή, υπήρξαν πάνω από όλα οι καλύτεροι φίλοι.

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Η σπάνια ανάρτηση στο Instagram και η παιδική φωτογραφία που συγκίνησε

Η ανάρτηση του Γιώργου Μπούσαλη για την επέτειό τους δεν ήταν η τυπική κολακευτική δημοσίευση που συνηθίζεται στα social media. Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά τους χρόνια, όπου οι δυο τους ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό δεκαετίες πριν η γνωριμία τους εξελιχθεί σε σχέση ζωής, ο επιχειρηματής έστειλε το πιο γλυκό μήνυμα στην Καλομοίρα. «Χρόνια πολλά στον καλύτερό μου φίλο, μέσα από τα καλά και τα κακά. 16 χρόνια παντρεμένοι, αλλά διασκεδάζουμε μαζί από παιδιά», έγραψε στη λεζάντα, συμπυκνώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις την ουσία της μακροχρόνιας διαδρομής τους.

Από το 2006 και τον γάμο στη Νέα Υόρκη μέχρι τη δημιουργία της οικογένειάς τους

Η ιστορία της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη ξεκίνησε ουσιαστικά το 2006, όταν η παιδική τους φιλία μετατράπηκε σε έναν δυνατό έρωτα. Μετά τον αρραβώνα τους, το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένο από αγαπημένα πρόσωπα και συγγενείς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχμό των παιδιών τους: το 2012 υποδέχτηκαν τους δίδυμους γιους τους, Νίκο και Δημήτρη, ενώ το 2016 τη ζωή τους ομόρφυνε ακόμα περισσότερο η γέννηση της μικρής τους κόρης, Αναστασίας.

Τα «κύματα» που ξεπέρασαν μαζί και η παραδοχή για τις δυσκολίες

Πίσω από τις χαμογελαστές οικογενειακές φωτογραφίες, το ζευγάρι δεν έκρυψε ποτέ ότι η διατήρηση μιας σχέσης για 20 ολόκληρα χρόνια απαιτεί προσπάθεια και υποχωρήσεις. Σε πρόσφατη κοινή συνέντευξή τους, η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης μίλησαν ανοιχτά για τα «κύματα» και τις δυσκολίες που χρειάστηκε να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας. Η αμοιβαία εκτίμηση, η βαθιά φιλία που τους ενώνει από παιδιά και η απόφαση να παλεύουν μαζί «μέσα από τα καλά και τα κακά» είναι τα στοιχεία που τους βοήθησαν να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη και αγαπημένη.

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