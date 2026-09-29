Celeb World 29.09.2026

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα πάντα: Από το εκρηκτικό σχήμα με τον Σάκη Ρουβά μέχρι τις κρυφές σκέψεις για οικογένεια

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Η συνήθεια της δημοφιλούς λαϊκής τραγουδίστριας να μιλάει με ειλικρίνεια για τις επιτυχίες της αλλά και για την πιθανότητα να σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας αποκαλύπτει μια σπάνια ωριμότητα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου είναι μια επιτυχημένη τραγουδίστρια της λαϊκής σκηνής με πολλά viral τραγούδια.
  • Θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» τον χειμώνα.
  • Η τραγουδίστρια αναγνωρίζει ότι οι επιτυχίες δεν είναι δεδομένες και χρειάζεται υπομονή.
  • Βρίσκεται σε σχέση με τον Χάρη Παπατζανή και επιθυμεί να αποκτήσει οικογένεια στο μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια τραγουδίστρια στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή που έχει αποδείξει ότι γνωρίζει το μυστικό για να γεμίζει τα νυχτερινά μαγαζιά το ένα μετά το άλλο, αυτή είναι αναμφίβολα η Κατερίνα Λιόλιου. Τα τελευταία τρία χρόνια, η ίδια βιώνει την πιο δημιουργική και αποδοτική περίοδο της καριέρας της, βλέποντας τα τραγούδια της, όπως ο «Λογαριασμός» και το «Νοικιάστηκε», να μετατρέπονται σε απόλυτα viral anthems που τραγουδάει ολόκληρη η Αθήνα.

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Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα της πίστας, τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις πίστες που πλημμυρίζουν από κόσμο, η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει μια γυναίκα απόλυτα προσγειωμένη, που δεν φοβάται να κοιτάξει την αλήθεια στα μάτια. Σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη στο MEGA, η αγαπημένη καλλιτέχνης άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, την παραδοχή ότι τα σουξέ κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν, αλλά και για την προσωπική της ζωή δίπλα στον άνθρωπό της, εκφράζοντας την επιθυμία της να αποκτήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

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Το εκρηκτικό σχήμα στο «Έναστρον» με τον Σάκη Ρουβά και το δέος για την Άννα Βίσση

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα θερμός για τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να μοιραστεί τη σκηνή του «Έναστρον» με τον Σάκη Ρουβά. Η ίδια αποκάλυψε ότι περιμένει αυτή τη συνεργασία με «τρομερή ανυπομονησία», τονίζοντας πως υπάρχει εξαιρετική χημεία ανάμεσα σε εκείνη και τον «απόλυτο σταρ», αφού επρόκειτο για μια επιθυμία που είχαν και οι δύο. Παράλληλα, αναφερόμενη στη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε το δέος που ένιωσε, χαρακτηρίζοντας τη Βίσση «θρύλο» που αποδεικνύει στους νεότερους καλλιτέχνες ότι με πάθος, πίστη και τεράστια δισκογραφία δεν υπάρχει ταβάνι, εκφράζοντας την ελπίδα πως κάθε καλλιτέχνης ονειρεύεται μια αντίστοιχη στιγμή στη διαδρομή του.

Παρά τις συνεχείς επιτυχίες που σημειώνει τα τελευταία χρόνια, η Κατερίνα Λιόλιου επιδεικνύει μια σπάνια και ώριμη στάση απέναντι στη δημοσιότητα. Όπως εξομολογήθηκε, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει συμφωνία με τον κόσμο, το σύμπαν ή τον Θεό πως ό,τι κυκλοφορεί θα είναι πάντα 100% επίκαιρο και επιτυχημένο. Υπάρχουν τραγούδια που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μιλήσουν στις καρδιές του κοινού, φέρνοντας ως παράδειγμα το «Νοικιάστηκε», το οποίο αρχικά χρειάστηκε τον χρόνο του μέχρι να εξελιχθεί στο τεράστιο σουξέ που όλοι τραγουδούν σήμερα. Αυτή η συνειδητοποίηση της δίνει την ηρεμία να συνεχίζει να εργάζεται με ταπεινότητα χωρίς να αγχώνεται για το αύριο.


Στον προσωπικό τομέα, η Κατερίνα Λιόλιου διανύει μια από τις πιο σταθερές και ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Χάρη Παπατζανή, στέλεχος σε δισκογραφική εταιρεία, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον «άνθρωπό της» στον οποίο έχει επενδύσει ουσιαστικά. Αν και ο γάμος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά τους αυτή τη στιγμή, η ίδια δεν απέκλεισε τίποτα για το μέλλον. Μάλιστα, εξέφρασε με συγκίνηση την επιθυμία της να αξιωθεί από τον Θεό να κάνει ένα ή δύο παιδιά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, δηλώνοντας πως είναι κάτι που θα το νιώσει και θα το αισθανθεί αυθόρμητα μέσα της.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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