Celeb World 29.09.2026

Γιατί το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη θα είναι κλειστό – Η επίσημη ανακοίνωση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ετοιμάζεται για μια νέα εποχή, καθώς ο επίσημος λογαριασμός του καταστήματος ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή λειτουργίας και προανήγγειλε μεγάλο upgrade
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Fat Rat», κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, θα παραμείνει κλειστό προσωρινά.
  • Η παύση λειτουργίας οφείλεται σε προετοιμασίες για αναβάθμιση και αλλαγές.
  • Η ομάδα του καταστήματος εργάζεται για την επόμενη φάση λειτουργίας του.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές ή την ημερομηνία επαναλειτουργίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέες αλλαγές φαίνεται πως ετοιμάζονται στο «Fat Rat», το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, καθώς μια πρόσφατη ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησης στο Instagram κίνησε το ενδιαφέρον των ακολούθων της. Το γνωστό bakery πρόκειται να παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, με την ομάδα του να προετοιμάζει την επόμενη φάση της λειτουργίας του.

Λογότυπο croissanterie "Fat Rat" με ποντικάκι και κρουασάν μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/j.touni

Μέσα από ένα σύντομο μήνυμα στα social media, ο επίσημος λογαριασμός του «Fat Rat» ανακοίνωσε: «It’s time to upgrade our game», αφήνοντας να εννοηθεί ότι έρχονται αλλαγές και αναβάθμιση στον χώρο. Παράλληλα, ενημέρωσε το κοινό ότι το κατάστημα θα παραμείνει προσωρινά κλειστό, σημειώνοντας: «We’ll be closed for a few days while we get everything ready».

Διάβασε επίσης: Το ξέφρενο γλέντι της Dua Lipa σε οικογενειακό γάμο – Δες το βίντεο

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, η ανακοίνωση προϊδεάζει για μια ανανεωμένη εμπειρία στο Fat Rat. Η προσωρινή παύση λειτουργίας φαίνεται να συνδέεται με τις προετοιμασίες της ομάδας, η οποία εργάζεται για την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων της.

https://www.instagram.com/fatrat_croissanterie
https://www.instagram.com/fatrat_croissanterie

Η Ιωάννα Τούνη έχει επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εκτός Ελλάδας, με το «Fat Rat» στο Παρίσι να αποτελεί ένα από τα εγχειρήματά της στον χώρο της εστίασης. Η νέα ανακοίνωση δημιουργεί προσμονή για την επαναλειτουργία του καταστήματος, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις εκπλήξεις που ενδέχεται να επιφυλάσσει η ανανεωμένη του εικόνα.

Μια γυναίκα με καπέλο και γυαλιά ηλίου κάθεται με ένα ποτήρι σαμπάνιας, απολαμβάνοντας τη θέα στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/j.touni/

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του upgrade ή την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του «Fat Rat».

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fat Rat Ιωάννα Τούνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Υγιεινά σνακ για το σχολείο: 6 έξυπνες ιδέες για κολατσιό που θα φάει πραγματικά το παιδί σου

Υγιεινά σνακ για το σχολείο: 6 έξυπνες ιδέες για κολατσιό που θα φάει πραγματικά το παιδί σου

29.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου»: Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα στην Άννα Βίσση
Celeb News

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου»: Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα στην Άννα Βίσση

29.09.2026
Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό – Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους followers της
Celeb News

Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό – Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους followers της

28.09.2026
«Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του»: Η απάντησή της Dakota Johnson στις φήμες για τον Machine Gun Kelly
Celeb News

«Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του»: Η απάντησή της Dakota Johnson στις φήμες για τον Machine Gun Kelly

28.09.2026
Το ξέφρενο γλέντι της Dua Lipa σε οικογενειακό γάμο – Δες το βίντεο
Celeb News

Το ξέφρενο γλέντι της Dua Lipa σε οικογενειακό γάμο – Δες το βίντεο

28.09.2026
La Pausa: Το θρυλικό σπίτι της Coco Chanel αναγεννήθηκε – Ο Peter Marino μιλά για την εντυπωσιακή αποκατάσταση
Celeb News

La Pausa: Το θρυλικό σπίτι της Coco Chanel αναγεννήθηκε – Ο Peter Marino μιλά για την εντυπωσιακή αποκατάσταση

28.09.2026
Dove Cameron: Το παραμυθένιο νυφικό της από Valentino – Το πέπλο των 4 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις
Celeb News

Dove Cameron: Το παραμυθένιο νυφικό της από Valentino – Το πέπλο των 4 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις

28.09.2026
Η τρυφερή αφιέρωση της Lana Del Rey στον σύζυγό της για τα 2 χρόνια γάμου
Celeb News

Η τρυφερή αφιέρωση της Lana Del Rey στον σύζυγό της για τα 2 χρόνια γάμου

28.09.2026
Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης: Δες τις φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση στη Σερβία
Celeb News

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης: Δες τις φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση στη Σερβία

28.09.2026
Τι είχε πάντα μαζί της η Κατερίνα Καινούργιου όσο ήταν έγκυος – Η συγκινητική εξομολόγηση
Celeb News

Τι είχε πάντα μαζί της η Κατερίνα Καινούργιου όσο ήταν έγκυος – Η συγκινητική εξομολόγηση

28.09.2026
4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

Το ταξίδι που σε γυρίζει πίσω στα 90s και τα 00s – Γιατί όλοι μιλούν για το Y2K Travel

Το ταξίδι που σε γυρίζει πίσω στα 90s και τα 00s – Γιατί όλοι μιλούν για το Y2K Travel

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”