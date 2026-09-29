Γιατί το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη θα είναι κλειστό – Η επίσημη ανακοίνωση

Το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ετοιμάζεται για μια νέα εποχή, καθώς ο επίσημος λογαριασμός του καταστήματος ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή λειτουργίας και προανήγγειλε μεγάλο upgrade

Με μια ματιά Το «Fat Rat», κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, θα παραμείνει κλειστό προσωρινά.

Η παύση λειτουργίας οφείλεται σε προετοιμασίες για αναβάθμιση και αλλαγές.

Η ομάδα του καταστήματος εργάζεται για την επόμενη φάση λειτουργίας του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές ή την ημερομηνία επαναλειτουργίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέες αλλαγές φαίνεται πως ετοιμάζονται στο «Fat Rat», το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, καθώς μια πρόσφατη ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησης στο Instagram κίνησε το ενδιαφέρον των ακολούθων της. Το γνωστό bakery πρόκειται να παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, με την ομάδα του να προετοιμάζει την επόμενη φάση της λειτουργίας του.

Μέσα από ένα σύντομο μήνυμα στα social media, ο επίσημος λογαριασμός του «Fat Rat» ανακοίνωσε: «It’s time to upgrade our game», αφήνοντας να εννοηθεί ότι έρχονται αλλαγές και αναβάθμιση στον χώρο. Παράλληλα, ενημέρωσε το κοινό ότι το κατάστημα θα παραμείνει προσωρινά κλειστό, σημειώνοντας: «We’ll be closed for a few days while we get everything ready».

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Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, η ανακοίνωση προϊδεάζει για μια ανανεωμένη εμπειρία στο Fat Rat. Η προσωρινή παύση λειτουργίας φαίνεται να συνδέεται με τις προετοιμασίες της ομάδας, η οποία εργάζεται για την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων της.

Η Ιωάννα Τούνη έχει επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εκτός Ελλάδας, με το «Fat Rat» στο Παρίσι να αποτελεί ένα από τα εγχειρήματά της στον χώρο της εστίασης. Η νέα ανακοίνωση δημιουργεί προσμονή για την επαναλειτουργία του καταστήματος, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις εκπλήξεις που ενδέχεται να επιφυλάσσει η ανανεωμένη του εικόνα.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του upgrade ή την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του «Fat Rat».

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