Celeb World 29.09.2026

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου»: Το συγκινητικό μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα στην Άννα Βίσση

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Η Σοφία Καρβέλα μίλησε με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα της, Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας τη δική της πλευρά του να μεγαλώνει δίπλα σε μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σοφία Καρβέλα έκανε ανάρτηση στο Instagram για τη συναυλία της μητέρας της, Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ.
  • Εξομολογήθηκε τις δυσκολίες του να μοιράζεται τη μητέρα της με χιλιάδες θαυμαστές.
  • Έκφρασε την περηφάνια της για το ταλέντο και τη μουσική της Άννας Βίσση.
  • Δήλωσε ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της μητέρας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση έκανε η Σοφία Καρβέλα, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της, Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη φαντασμαγορική βραδιά, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα για τη γυναίκα που βρίσκεται πίσω από τη σκηνική παρουσία και τη σπουδαία φωνή της Ελληνίδας σταρ.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/thesofiakarvela/

Μέσα από τα λόγια της, η Σοφία Καρβέλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με μια μητέρα που ανήκει στις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Όπως εξομολογήθηκε, χρειάστηκε να μάθει να μοιράζεται τη μητέρα της με τους χιλιάδες θαυμαστές της, αποδεχόμενη σταδιακά τη μοναδική σχέση που έχει η Άννα Βίσση με το κοινό της.

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Η ίδια δεν έκρυψε την περηφάνια της για τη μητέρα της, αναγνωρίζοντας το ταλέντο της και την ικανότητά της να αγγίζει συναισθηματικά τόσο κόσμο μέσα από τη μουσική της. Παράλληλα, μίλησε για τη δική της πορεία προς την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση, με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

https://www.instagram.com/thesofiakarvela
https://www.instagram.com/thesofiakarvela

Στην ανάρτησή της, η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αποδεχτεί ότι η μητέρα της ανήκει και στον κόσμο που την ακολουθεί και τη θαυμάζει εδώ και δεκαετίες. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου χάρισμα με τον κόσμο ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να υπομείνω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να το αποδέχομαι, μαζί με τη δική μου θνητή μετριότητα. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο φωτεινά. Τελικά παραδόθηκα στην πραγματικότητα αυτού που γεννήθηκες να κάνεις και στο πώς γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου για την έλλειψη κανονικότητάς σου και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, παραδόθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και άφησα εσένα και τη φωνή σου, να με πας σε αυτό το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που βρίσκομαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις ότι είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου».

Η Σοφία Καρβέλα με μαύρο δερμάτινο μπουφάν, κόκκινο καπέλο και γυαλιά ηλίου
https://www.instagram.com/thesofiakarvela/

Με αυτόν τον τρόπο, η Σοφία Καρβέλα εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη μητέρα της, αλλά και την προσωπική διαδρομή που χρειάστηκε να ακολουθήσει για να συμφιλιωθεί με τη δημοσιότητα και τη διαρκή παρουσία της Άννας Βίσση στη ζωή του κοινού.

Μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά τραγουδάει στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε, άλλωστε, ακόμη μία στιγμή κατά την οποία η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη μουσική της με χιλιάδες θαυμαστές, έχοντας στο πλευρό της και την οικογένειά της, που παρακολουθεί με περηφάνια την πορεία της.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Σοφία Καρβέλα
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