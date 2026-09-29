Μουσική 29.09.2026

Ο Elton John εγκαινιάζει νέο συναυλιακό χώρο στο Λονδίνο και το line-up έχει ενδιαφέρον

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Οι Elton John, Charli XCX και Burna Boy θα είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο νέο Apple Music Hall του Λονδίνου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέος συναυλιακός χώρος, Apple Music Hall, ανοίγει στο Λονδίνο, στο Battersea Power Station.
  • Ο Elton John θα εγκαινιάσει τον χώρο, ακολουθούμενος από Charli XCX και Burna Boy.
  • Ο χώρος έχει χωρητικότητα 600 ατόμων, προσφέροντας πιο άμεση εμπειρία.
  • Το πρόγραμμα με διαφορετικούς καλλιτέχνες δείχνει πρόθεση για ποικιλομορφία ειδών και κοινού.
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Ένας νέος συναυλιακός χώρος έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό σημείο στον μουσικό χάρτη του Λονδίνου, φιλοξενώντας μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι Elton John, Charli XCX και Burna Boy θα είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Apple Music Hall, έναν ολοκαίνουργιο χώρο που φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία ζωντανής μουσικής. Η ανακοίνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς τρεις καλλιτέχνες με διαφορετικά μουσικά ύφη θα βρεθούν στο επίκεντρο των πρώτων συναυλιών του.

Ενημερωτική φωτογραφία από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Apple Music Hall βρίσκεται στο εμβληματικό Battersea Power Station του Λονδίνου και αποτελεί μια σύγχρονη εγκατάσταση, σχεδιασμένη για να φιλοξενεί συναυλίες σε πιο κλειστό και άμεσο περιβάλλον. Με χωρητικότητα μόλις 600 ατόμων, ο νέος χώρος προσφέρει τη δυνατότητα για μια πιο προσωπική επαφή ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό τους. Η δημιουργία του εντάσσεται στη διαρκή εξέλιξη της ζωντανής μουσικής εμπειρίας, φέρνοντας μεγάλα ονόματα σε έναν χώρο μικρότερης κλίμακας.

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Την αρχή θα κάνει ο Elton John, ο οποίος αναμένεται να εγκαινιάσει επίσημα το Apple Music Hall με μια συναυλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Variety. Η εμφάνισή του σηματοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας του νέου συναυλιακού προορισμού, ενώ στη συνέχεια τη σκηνή θα καταλάβουν η Charli XCX και ο Burna Boy. Η παρουσία τόσο διαφορετικών καλλιτεχνών στο αρχικό πρόγραμμα αναδεικνύει την πρόθεση του χώρου να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και ακροατηρίων.

charli_xcx_kokkino_xali_mtv_2026
https://www.instagram.com/mtv

Η επιλογή του Elton John για την εναρκτήρια συναυλία δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στην πρώτη βραδιά του Apple Music Hall. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και με διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην pop μουσική, ο Βρετανός καλλιτέχνης θα είναι εκείνος που θα ανοίξει το νέο κεφάλαιο για τον συναυλιακό χώρο.

Elton John
https://www.instagram.com/eltonjohn/

Στη συνέχεια, η Charli XCX θα φέρει στο Apple Music Hall τον δικό της σύγχρονο pop ήχο, ενώ ο Burna Boy θα εκπροσωπήσει την afrobeats σκηνή. Οι τρεις καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές, προσφέροντας μια ποικιλία που αντικατοπτρίζει τη σημερινή πολυμορφία της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Ο Burna Boy τραγουδάει στο Stade de France για το NFL, με φόντο κόκκινες φωτεινές γραμμές.
https://www.instagram.com/burnaboygram/

Το Apple Music Hall βρίσκεται στο Battersea Power Station, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα του Λονδίνου, το οποίο έχει μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, εμπορίου και πολιτισμού. Η νέα συναυλιακή εγκατάσταση, με την προηγμένη τεχνολογία και τη μικρή χωρητικότητά της, έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στις live εμφανίσεις μεγάλων καλλιτεχνών.

Ο Elton John σε δημόσια εμφάνιση, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης και υγείας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έναρξη του Apple Music Hall με ονόματα όπως ο Elton John, η Charli XCX και ο Burna Boy δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ξεκίνημα για τον νέο χώρο. Το κοινό του Λονδίνου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει γνωστούς καλλιτέχνες σε ένα πιο περιορισμένο συναυλιακό περιβάλλον, όπου η απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και τους θεατές είναι μικρότερη.

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Burna Boy Charli XCX Elton John
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