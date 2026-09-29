Jay-Z: Γιατί ζητά την επανεξέταση της αγωγής μετά την ανάκληση των κατηγοριών

Με μια ματιά Ο Jay-Z ζητά επανεξέταση αγωγής εκβιασμού κατά του δικηγόρου Tony Buzbee.

Η κίνηση έρχεται μετά την ανάκληση κατηγοριών βιασμού από την κατηγορούσα, η οποία δήλωσε ψευδείς τους ισχυρισμούς.

Οι δικηγόροι του Jay-Z υποστηρίζουν ότι η ανάκληση αποδεικνύει πως η αγωγή Buzbee βασίστηκε σε ψέματα.

Ο Jay-Z συνεχίζει τη δικαστική διαμάχη σε ομοσπονδιακή υπόθεση κατά του Buzbee για κακόβουλη δίωξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jay-Z (Shawn Carter) ζητά από αμερικανικό εφετείο να επανεξετάσει προηγούμενη απόφασή του, η οποία απέρριψε την αγωγή εκβιασμού που είχε καταθέσει κατά του δικηγόρου Tony Buzbee. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάκληση των κατηγοριών για βιασμό από την κατηγορούσα, η οποία παραδέχτηκε ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς.

Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Billboard, οι δικηγόροι του Jay-Z υπέβαλαν αίτημα για επανάληψη της ακρόασης της υπόθεσης εναντίον του Tony Buzbee, του δικηγόρου που εκπροσώπησε την ανώνυμη κατηγορούσα στην αγωγή που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2024 και αποσύρθηκε σχεδόν αμέσως. Το εφετείο είχε απορρίψει την υπόθεση του Jay-Z νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όμως η απόφαση αυτή εκδόθηκε πριν από τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της Jane Doe, όπου παραδέχτηκε ότι οι ισχυρισμοί της ήταν αναληθείς και ότι ο Buzbee και οι συνεργάτες του δεν είχαν διεξάγει επαρκή έρευνα.

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Στο νέο αίτημα, οι νομικοί σύμβουλοι του Jay-Z υποστηρίζουν ότι η ανάκληση των κατηγοριών από την πλευρά της γυναίκας δικαιολογεί την επανεξέταση της απόφασης, καθώς αποδεικνύει ότι η αγωγή του Buzbee εναντίον του ράπερ «χτίστηκε πάνω σε ψέματα». «Η δικαιοσύνη απαιτεί αυτό το δικαστήριο να εξετάσει αυτά τα εκρηκτικά νέα στοιχεία που αποκτήθηκαν σήμερα και να επιτρέψει στις βάσιμες διεκδικήσεις του Carter να προχωρήσουν», αναφέρουν οι δικηγόροι του καλλιτέχνη. «Αυτές οι ένορκες δηλώσεις θεμελιώνουν εύλογη αιτία για ανατροπή και, τουλάχιστον, για επαναφορά για περιορισμένη διερεύνηση».

Η αγωγή του Buzbee, που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, ισχυριζόταν ότι ο Jay-Z και ο Sean «Diddy» Combs είχαν ναρκώσει και κακοποιήσει μια έφηβη το 2000, κατά τη διάρκεια ενός after-party μετά τα MTV Video Music Awards. Ο Jay-Z είχε άμεσα χαρακτηρίσει τους σκανδαλώδεις αυτούς ισχυρισμούς ως «προσπάθεια εκβιασμού» και είχε αντεπιτεθεί, μηνύοντας τον Buzbee για εκβιασμό και δυσφήμιση.

Ωστόσο, σε απόφαση που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Δεύτερο Εφετείο της Καλιφόρνια απέρριψε την υπόθεση του Jay-Z, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Buzbee είχε υποβάλει τις κατηγορίες βιασμού εναντίον του Jay-Z γνωρίζοντας ότι ήταν ψευδείς. Το δικαστήριο είχε επίσης κρίνει ότι οι επιστολές απειλής που στάλθηκαν πριν από τις αγωγές αποτελούν φυσιολογικό μέρος της δικαστικής διαδικασίας και δεν πρέπει να θεωρούνται εκβιασμός.

Το νέο αίτημα ζητά από το εφετείο να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφαση, επικαλούμενο την πρόσφατη ανατροπή από την πλευρά της Jane Doe. Σε κατάθεση που υπέβαλε σε ξεχωριστή ομοσπονδιακή αγωγή που είχε καταθέσει ο Jay-Z εναντίον του Buzbee, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες της δεν ήταν αληθείς, ότι είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι στην πραγματικότητα «δεν είχε συναντήσει ή μιλήσει ποτέ» με τον ράπερ.

Οι δικηγόροι του Jay-Z υποστηρίζουν ότι η νέα δήλωση αποδεικνύει ότι ο πελάτης τους δικαιούται πρόσβαση στη discovery, τη νομική διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια αστική υπόθεση. «Το σύστημα δικαιοσύνης μας πρέπει να εξισορροπεί την ελευθερία των θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης να μιλήσουν με τη δυνατότητα ενός αθώου ατόμου που έχει κατηγορηθεί άδικα να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για να αθωωθεί και να λογοδοτήσουν οι δικηγόροι που εκμεταλλεύονται το σύστημα δικαιοσύνης για τις παραβάσεις τους», δήλωσαν.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Buzbee αρνήθηκαν να σχολιάσουν άμεσα. Σε προηγούμενη δήλωση, ο Buzbee είχε χαρακτηρίσει την αγωγή εκβιασμού ως «εντελώς ανοησίες». Σε δικαστικές καταθέσεις την Παρασκευή, οι δικηγόροι του Buzbee επέκριναν την ανάκληση, χαρακτηρίζοντας την πρώην πελάτισσά τους αναξιόπιστη μάρτυρα και υπαινίσσοντας ότι ο Jay-Z την πλήρωσε για να ανακαλέσει τους ισχυρισμούς της.

Ακόμα κι αν το εφετείο της Καλιφόρνια αρνηθεί να επανεξετάσει την υπόθεση εκβιασμού του Jay-Z, ο ράπερ θα συνεχίσει τη δικαστική διαμάχη στην ομοσπονδιακή υπόθεση, όπου κατηγορεί τον Buzbee και άλλους δικηγόρους για κακόβουλη δίωξη και αστική συνωμοσία. Έχει αποσύρει την Doe από αυτή την υπόθεση, αλλά προχωρά με τις διεκδικήσεις του εναντίον των πρώην δικηγόρων της.

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