Celeb World 30.09.2026

Damiano David – Dove Cameron: Ο ονειρικός γάμος στην Τοσκάνη που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι

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Η συνήθεια του ζευγαριού να κρατά τις πιο προσωπικές του στιγμές τυλιγμένες με απαράμιλλη αισθητική αποκαλύπτει τις παραμυθένιες εικόνες από το δεύτερο μέρος των εορτασμών
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Damiano David και η Dove Cameron πραγματοποίησαν δεύτερη, παραδοσιακή τελετή γάμου στην Τοσκάνη.
  • Ο γάμος έλαβε χώρα στο ιστορικό κτήμα Castiglion del Bosco, με επίκεντρο ένα κάστρο του 12ου αιώνα.
  • Η τελετή περιγράφεται ως ονειρική, με κινηματογραφική αισθητική και ρομαντική ατμόσφαιρα.
  • Οι φωτογραφίες της Alessia Franco απαθανάτισαν τις στιγμές του γάμου, αναδεικνύοντας το στυλ του ζευγαριού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι που ξέρει πώς να συνδυάζει την απόλυτη ροκ αισθητική με τον ακαταμάχητο χολιγουντιανό αέρα, αυτοί είναι αναμφίβολα ο Damiano David και η Dove Cameron. Μετά τον πολιτικό τους γάμο στο γραφικό Montalcino που έκανε το διαδίκτυο να παραληρεί, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να συνεχίσει τους εορτασμούς της αγάπης του με τον πιο εντυπωσιακό και ρομαντικό τρόπο.

https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/
https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/

Μεταφερόμενοι στην καρδιά της ειδυλλιακής Τοσκάνης, έστησαν ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο απευθείας από κινηματογραφική ταινία εποχής. Η δεύτερη, πιο παραδοσιακή τελετή πραγματοποιήθηκε στο παραμυθένιο κτήμα Castiglion del Bosco, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και ιστορικά σημεία της περιοχής, με επίκεντρο ένα επιβλητικό, αυθεντικό κάστρο του 12ου αιώνα. Οι φωτογραφίες της Alessia Franco απαθανάτισαν κάθε μαγική στιγμή, μεταφέροντάς μας την ατμόσφαιρα ενός γάμου που θα συζητιέται για πολύ καιρό.

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https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/
https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/

Η ρομαντική μετάβαση από το Montalcino στο Castiglion del Bosco

Ο πολιτικός γάμος στο Montalcino ήταν μόνο η αρχή για το λαμπερό ζευγάρι. Ο Damiano David και η Dove Cameron ήθελαν να προσφέρουν στους εαυτούς τους αλλά και στους αγαπημένους τους καλεσμένους μια ολοκληρωμένη εμπειρία ιταλικής φιλοξενίας και πολυτέλειας. Η επιλογή του Castiglion del Bosco δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο κτήμα φημίζεται για την απαράμιλλη ομορφιά του, τους καταπράσινους αμπελώνες και την αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει, ιδανική για στιγμές γεμάτες συναίσθημα.

https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/
https://www.instagram.com/alexanderinghambrooke_/

Το κάστρο του 12ου αιώνα και το κινηματογραφικό σκηνικό της τελετής

Το επίκεντρο της παραδοσιακής τελετής ήταν το αυθεντικό κάστρο του 12ου αιώνα που δεσπόζει στο κτήμα. Η επιβλητική αρχιτεκτονική, οι πέτρινοι τοίχοι και ο ρομαντικός φωτισμός δημιούργησαν μια μοναδική αντίθεση με το μοντέρνο στυλ του ζευγαριού. Ο Damiano David και η Dove Cameron αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης σε ένα περιβάλλον που ανέδιδε ιστορία, κομψότητα και διαχρονικό ρομαντισμό, κάνοντας κάθε στιγμιότυπο να μοιάζει με πλάνο από χολιγουντιανή παραγωγή.

Ο Damiano David και η Dove Cameron γιορτάζουν την αγάπη τους στην Ιταλία, με φόντο λαμπερά φώτα.
https://www.instagram.com/dovecameron/

Η ματιά της Alessia Franco και οι εικόνες που ταξιδεύουν το κοινό

Ο φωτογραφικός φακός της Alessia Franco κατάφερε να συλλάβει την απόλυτη ουσία της βραδιάς. Από τις αυθόρμητες στιγμές γέλιου και τα ερωτευμένα βλέμματα του ζευγαριού, μέχρι τις ατμοσφαιρικές λήψεις του τοπίου της Τοσκάνης, το φωτογραφικό υλικό αποκαλύπτει μια γιορτή γεμάτη πάθος, στυλ και αυθεντική χαρά. Αυτός ο γάμος επιβεβαιώνει ότι ο Damiano David και η Dove Cameron ξέρουν να γράφουν τους δικούς τους κανόνες, ακόμα και στις πιο παραδοσιακές στιγμές της ζωής τους.

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Damiano David Dove Cameron ΓΑΜΟΣ
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