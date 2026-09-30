Τσικλητήρεια 2026: Η «μονομαχία» δύο Ολυμπιονικών της Πύλου που ανανέωσε το ραντεβού για το 2027

Με μια ματιά Τα Τσικλητήρεια 2026 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τιμώντας τον αθλητισμό και την ιστορική μνήμη της Πύλου.

Δημιουργήθηκε μνημείο στην Πύλο, συμβολίζοντας την Ολυμπιακή Αριστεία και την ιδέα της "άτειχιστης" πόλης.

Ο Ολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας συμμετείχε, μίλησε για τη διαδρομή του και τίμησε την κληρονομιά του Κωστή Τσικλητήρα.

Διοργανώθηκε ειδικό αγώνισμα άλματος εις μήκος άνευ φοράς, όπου ο Γκαβέλας ανανέωσε το ραντεβού για τα Τσικλητήρεια του 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 τα Τσικλητήρεια 2026, μια διοργάνωση αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ιστορική μνήμη και την ανθρώπινη υπέρβαση.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή τους: τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους υποστηρικτές και χορηγούς, τις τοπικές αρχές, καθώς και κάθε πολίτη και επισκέπτη που γέμισε την Πύλο με ενθουσιασμό, χαμόγελα και συγκίνηση.

Ιδιαίτερη συγκίνηση χάρισε, όπως κάθε χρονιά, η συμμετοχή των παιδιών, δωρεάν και φέτος. Δεκάδες μικροί αθλητές και αθλήτριες γέμισαν τον χώρο με ζωντάνια, αγνό ανταγωνισμό και ατέλειωτο κέφι, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Κρατήσαμε τη συμμετοχή τους χωρίς χρέωση γιατί σε αυτό πιστεύουμε βαθιά: κάθε παιδί, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, αξίζει την ίδια χαρά και το ίδιο δικαίωμα στο όνειρο, χωρίς κανένα εμπόδιο. Η φετινή διοργάνωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, που συμπυκνώνεται στη φράση «ΠΥΛΟΣ ΝΥΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΣ».

Πύλος Νυν Ατείχιστος – Η Πύλος αποκτά ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στην Ολυμπιακή Αριστεία

Στην αρχαία ελληνική παράδοση, οι πόλεις γκρέμιζαν ένα μέρος των τειχών, ώστε ο νικητής της Ολυμπιάδας να εισέλθει θριαμβευτικά στην πατρίδα του. Η πράξη αυτή είχε βαθύ νόημα: μια πόλη που γεννά ανθρώπους με αρετή, ήθος και θάρρος δεν χρειάζεται τείχη για να προστατευθεί. Η πραγματική της δύναμη βρίσκεται στους ίδιους τους πολίτες της. Αυτή ακριβώς την ιδέα αποτυπώνει το μνημείο που δημιουργήθηκε στην Πύλο: ένα τείχος γκρεμισμένο σε δύο σημεία, για το πέρασμα των Ολυμπιονικών στην πόλη τους. Είναι μια πράξη τιμής, υποδοχής και αναγνώρισης, με τα ανοίγματα του τείχους να γίνονται πύλες για την αριστεία, την ελπίδα, την προσφορά και το παράδειγμα.

Το μνημείο αυτό θα αποτελέσει την πρότυπη μακέτα για την επίσημη πρόταση δωρεάς ενός μόνιμου μνημείου, το οποίο ελπίζουμε ότι, μέσα από τις επίσημες διαδικασίες, θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο της Πύλου. Με περισσότερα από 3.500 χρόνια ιστορίας, η Πύλος έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε διαφορετικές εποχές: από τον κόσμο του Νέστορα και τα αρχαιολογικά ευρήματα έως τη Σφακτηρία και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Σε αυτό το διαχρονικό αφήγημα έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη κεφάλαιο, αφιερωμένο στον Κωστή Τσικλητήρα και τον Νάσο Γκαβέλα.

Ο Νάσος Γκαβέλας στα Τσικλητήρεια 2026

Φέτος, ξεχωριστή τιμή για την Πύλο αποτέλεσε η ίδια η παρουσία του Νάσου Γκαβέλα. Έδωσε το εναρκτήριο σύνθημα στους αγώνες, βράβευσε με τα ίδια του τα χέρια τους νικητές και στάθηκε μπροστά στο άνοιγμα του τείχους, εκεί όπου συμβολικά περνούν οι Ολυμπιονίκες στην πόλη τους. Από εκείνο το σημείο μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του: για τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει, για τις στιγμές που ο δρόμος έμοιαζε σκοτεινός, και για την έμπνευση που του χάρισε η ιστορία του Κωστή Τσικλητήρα, ενός ανθρώπου που έναν αιώνα νωρίτερα έδειξε πως ο πρωταθλητής δεν παύει ποτέ να αγωνίζεται και να προσφέρει. Τα λόγια του συγκίνησαν όσους βρέθηκαν εκεί και θύμισαν σε όλους το αληθινό νόημα αυτής της γιορτής.

Ειδικό Αγώνισμα Τιμής

Στον χώρο των αγώνων στήθηκε και ένα σκάμμα για άλμα εις μήκος άνευ φοράς, όπου τα παιδιά μπορούσαν να αναμετρηθούν με το ολυμπιακό άλμα του Κωστή Τσικλητήρα και να δοκιμάσουν στην πράξη το αγώνισμα στο οποίο μεγαλούργησε ο Κωστής Τσικλητήρας. Το άλμα δοκίμασε και ο ίδιος ο Νάσος Γκαβέλας: χωρίς ζέσταμα και χωρίς καμία εμπειρία σε αυτό το αγώνισμα, έδειξε πόσο μακριά μπορεί να πετάξει ένας Ολυμπιονίκης. Σε αυτή τη συγκινητική «μονομαχία» των δύο Ολυμπιονικών της Πύλου, νικητής βγήκε ο Τσικλητήρας — ο Νάσος Γκαβέλας όμως ανανέωσε το ραντεβού τους για το 2027.

Δύο διαδρομές, ένα κοινό μήνυμ

Ο Κωστής Τσικλητήρας και ο Νάσος Γκαβέλας, ο καθένας με τη δική του μοναδική διαδρομή, εκφράζουν την ουσία του Ολυμπιακού ιδεώδους: Αριστεία, Αγωνιστικότητα, Ήθος, Προσφορά και Εμπιστοσύνη στις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπου. Τα Τσικλητήρεια 2026 ήταν μια γιορτή μνήμης, έμπνευσης και συλλογικής δύναμης. Γιατί όταν μια κοινωνία τιμά τους ανθρώπους που αγωνίζονται, προσφέρουν και υπερβαίνουν τα όριά τους, γίνεται στο τέλος πιο δυνατή η ίδια.

Η Πύλος σήμερα είναι ατείχιστη: ανοιχτή στην ιστορία της, ανοιχτή στον αθλητισμό, ανοιχτή σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να ξεπεράσει τα δικά του τείχη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξή σας. Ραντεβού στα επόμενα Τσικλητήρεια.

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