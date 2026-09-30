Corporate News 30.09.2026

Τσικλητήρεια 2026: Η «μονομαχία» δύο Ολυμπιονικών της Πύλου που ανανέωσε το ραντεβού για το 2027

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Πύλος τίμησε την Ολυμπιακή Αριστεία με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνδέοντας την ιστορία του Κωστή Τσικλητήρα με τη σύγχρονη διαδρομή του Νάσου Γκαβέλα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Τα Τσικλητήρεια 2026 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τιμώντας τον αθλητισμό και την ιστορική μνήμη της Πύλου.
  • Δημιουργήθηκε μνημείο στην Πύλο, συμβολίζοντας την Ολυμπιακή Αριστεία και την ιδέα της "άτειχιστης" πόλης.
  • Ο Ολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας συμμετείχε, μίλησε για τη διαδρομή του και τίμησε την κληρονομιά του Κωστή Τσικλητήρα.
  • Διοργανώθηκε ειδικό αγώνισμα άλματος εις μήκος άνευ φοράς, όπου ο Γκαβέλας ανανέωσε το ραντεβού για τα Τσικλητήρεια του 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 τα Τσικλητήρεια 2026, μια διοργάνωση αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ιστορική μνήμη και την ανθρώπινη υπέρβαση.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή τους: τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους υποστηρικτές και χορηγούς, τις τοπικές αρχές, καθώς και κάθε πολίτη και επισκέπτη που γέμισε την Πύλο με ενθουσιασμό, χαμόγελα και συγκίνηση.

Ιδιαίτερη συγκίνηση χάρισε, όπως κάθε χρονιά, η συμμετοχή των παιδιών, δωρεάν και φέτος. Δεκάδες μικροί αθλητές και αθλήτριες γέμισαν τον χώρο με ζωντάνια, αγνό ανταγωνισμό και ατέλειωτο κέφι, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Κρατήσαμε τη συμμετοχή τους χωρίς χρέωση γιατί σε αυτό πιστεύουμε βαθιά: κάθε παιδί, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, αξίζει την ίδια χαρά και το ίδιο δικαίωμα στο όνειρο, χωρίς κανένα εμπόδιο. Η φετινή διοργάνωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, που συμπυκνώνεται στη φράση «ΠΥΛΟΣ ΝΥΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΣ».

photo. Giannis Renesis
photo. Giannis Renesis

Πύλος Νυν Ατείχιστος – Η Πύλος αποκτά ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στην Ολυμπιακή Αριστεία

Στην αρχαία ελληνική παράδοση, οι πόλεις γκρέμιζαν ένα μέρος των τειχών, ώστε ο νικητής της Ολυμπιάδας να εισέλθει θριαμβευτικά στην πατρίδα του. Η πράξη αυτή είχε βαθύ νόημα: μια πόλη που γεννά ανθρώπους με αρετή, ήθος και θάρρος δεν χρειάζεται τείχη για να προστατευθεί. Η πραγματική της δύναμη βρίσκεται στους ίδιους τους πολίτες της. Αυτή ακριβώς την ιδέα αποτυπώνει το μνημείο που δημιουργήθηκε στην Πύλο: ένα τείχος γκρεμισμένο σε δύο σημεία, για το πέρασμα των Ολυμπιονικών στην πόλη τους. Είναι μια πράξη τιμής, υποδοχής και αναγνώρισης, με τα ανοίγματα του τείχους να γίνονται πύλες για την αριστεία, την ελπίδα, την προσφορά και το παράδειγμα.

Το μνημείο αυτό θα αποτελέσει την πρότυπη μακέτα για την επίσημη πρόταση δωρεάς ενός μόνιμου μνημείου, το οποίο ελπίζουμε ότι, μέσα από τις επίσημες διαδικασίες, θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο της Πύλου. Με περισσότερα από 3.500 χρόνια ιστορίας, η Πύλος έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε διαφορετικές εποχές: από τον κόσμο του Νέστορα και τα αρχαιολογικά ευρήματα έως τη Σφακτηρία και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Σε αυτό το διαχρονικό αφήγημα έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη κεφάλαιο, αφιερωμένο στον Κωστή Τσικλητήρα και τον Νάσο Γκαβέλα.

Ο Νάσος Γκαβέλας στα Τσικλητήρεια 2026

Φέτος, ξεχωριστή τιμή για την Πύλο αποτέλεσε η ίδια η παρουσία του Νάσου Γκαβέλα. Έδωσε το εναρκτήριο σύνθημα στους αγώνες, βράβευσε με τα ίδια του τα χέρια τους νικητές και στάθηκε μπροστά στο άνοιγμα του τείχους, εκεί όπου συμβολικά περνούν οι Ολυμπιονίκες στην πόλη τους. Από εκείνο το σημείο μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του: για τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει, για τις στιγμές που ο δρόμος έμοιαζε σκοτεινός, και για την έμπνευση που του χάρισε η ιστορία του Κωστή Τσικλητήρα, ενός ανθρώπου που έναν αιώνα νωρίτερα έδειξε πως ο πρωταθλητής δεν παύει ποτέ να αγωνίζεται και να προσφέρει. Τα λόγια του συγκίνησαν όσους βρέθηκαν εκεί και θύμισαν σε όλους το αληθινό νόημα αυτής της γιορτής.

Ειδικό Αγώνισμα Τιμής

Στον χώρο των αγώνων στήθηκε και ένα σκάμμα για άλμα εις μήκος άνευ φοράς, όπου τα παιδιά μπορούσαν να αναμετρηθούν με το ολυμπιακό άλμα του Κωστή Τσικλητήρα και να δοκιμάσουν στην πράξη το αγώνισμα στο οποίο μεγαλούργησε ο Κωστής Τσικλητήρας. Το άλμα δοκίμασε και ο ίδιος ο Νάσος Γκαβέλας: χωρίς ζέσταμα και χωρίς καμία εμπειρία σε αυτό το αγώνισμα, έδειξε πόσο μακριά μπορεί να πετάξει ένας Ολυμπιονίκης. Σε αυτή τη συγκινητική «μονομαχία» των δύο Ολυμπιονικών της Πύλου, νικητής βγήκε ο Τσικλητήρας — ο Νάσος Γκαβέλας όμως ανανέωσε το ραντεβού τους για το 2027.

Δύο διαδρομές, ένα κοινό μήνυμ

Ο Κωστής Τσικλητήρας και ο Νάσος Γκαβέλας, ο καθένας με τη δική του μοναδική διαδρομή, εκφράζουν την ουσία του Ολυμπιακού ιδεώδους: Αριστεία, Αγωνιστικότητα, Ήθος, Προσφορά και Εμπιστοσύνη στις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπου. Τα Τσικλητήρεια 2026 ήταν μια γιορτή μνήμης, έμπνευσης και συλλογικής δύναμης. Γιατί όταν μια κοινωνία τιμά τους ανθρώπους που αγωνίζονται, προσφέρουν και υπερβαίνουν τα όριά τους, γίνεται στο τέλος πιο δυνατή η ίδια.

Η Πύλος σήμερα είναι ατείχιστη: ανοιχτή στην ιστορία της, ανοιχτή στον αθλητισμό, ανοιχτή σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να ξεπεράσει τα δικά του τείχη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξή σας. Ραντεβού στα επόμενα Τσικλητήρεια.

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad & Mad.gr

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Τσικλητήρεια 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

30.09.2026
Επόμενο
Damiano David – Dove Cameron: Ο ονειρικός γάμος στην Τοσκάνη που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι

Damiano David – Dove Cameron: Ο ονειρικός γάμος στην Τοσκάνη που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI
Corporate News

Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI

30.09.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 

28.09.2026
«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Corporate News

«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23.09.2026
Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup
Corporate News

Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup

23.09.2026
«10ο Kallithea Night Run 2026»: Το μεγάλο νυχτερινό αθλητικό ραντεβού επιστρέφει στην Καλλιθέα
Corporate News

«10ο Kallithea Night Run 2026»: Το μεγάλο νυχτερινό αθλητικό ραντεβού επιστρέφει στην Καλλιθέα

22.09.2026
Η L’Oréal καλωσορίζει 13 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις στο L’Accelerator
Corporate News

Η L’Oréal καλωσορίζει 13 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις στο L’Accelerator

21.09.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος: Μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά με καρκίνο
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος: Μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά με καρκίνο

21.09.2026
Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο
Corporate News

Μεγάλη δωρεάν συναυλία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Καλλιμάρμαρο

09.09.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

09.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…