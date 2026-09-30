Celeb World 30.09.2026

Presley Gerber: Σοκάρει το βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης μία μέρα πριν τον θάνατό του

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Το συγκλονιστικό βίντεο του Presley Gerber από την κλινική αποτοξίνωσης, μία μέρα πριν τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βίντεο από κλινική αποτοξίνωσης δείχνει τις τελευταίες στιγμές του Presley Gerber, μία μέρα πριν τον θάνατό του.
  • Ο 27χρονος γιος της Cindy Crawford βρισκόταν σε κατάσταση πανικού λόγω χρήσης ναρκωτικών.
  • Η κλινική δέχτηκε τον Gerber υπό την επήρεια ουσιών, κάτι που αντίκειται σε κανόνες απεξάρτησης.
  • Ο υπεύθυνος εισαγωγών της κλινικής απολύθηκε μετά τον θάνατο του Presley Gerber.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις τελευταίες στιγμές του Presley Gerber πριν τον θάνατό του, σε ηλικία μόλις 27 ετών, σε κλινική αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, αποκάλυψε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Το υλικό, το οποίο τραβήχτηκε από τον ίδιο τον Gerber μία ημέρα προτού βρεθεί νεκρός, προσφέρει μια άμεση ματιά στις τελευταίες του ώρες, εν μέσω της μάχης του με τους εθισμούς.

Τρία άτομα στέκονται μαζί, με τον νεαρό άνδρα αριστερά, την γυναίκα στη μέση και τον άνδρα δεξιά, σε ένα ροζ φόντο με το λογότυπο Apple TV+.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βίντεο, που κατέγραψε ο Gerber περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, τον δείχνει να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living. Ο 27χρονος, γιος της διάσημης σούπερ μόντελ Cindy Crawford, εμφανίζεται να φορά ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι, να φέρει ασημένια αλυσίδα στο λαιμό και μαύρα γυαλιά, ενώ τα χαρακτηριστικά του τατουάζ στον λαιμό είναι ευδιάκριτα.

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Σύμφωνα με πηγές που έχουν άμεση γνώση της υπόθεσης, ο Presley Gerber είχε κάνει χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου και βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, φοβούμενος ότι έχανε τον έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπεύθυνος υποστήριξης για την απεξάρτησή του επικοινώνησε με την κλινική Resolutions Living, αναγνωρίζοντας ότι ο Gerber βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και ρωτώντας αν μπορούσαν να τον δεχθούν.

Ο γιος της Cindy Crawford, Presley Gerber, σε κέντρο απεξάρτησης, με θλίψη στο Hollywood.
https://www.instagram.com/presleygerber/

Αμφιλεγόμενες Αποφάσεις και Συνέπειες

Η απάντηση από την πλευρά της κλινικής ήταν καταφατική, με τον υπεύθυνο για τις εισαγωγές να δηλώνει πως θα ήταν «ευτυχείς να τον δεχθούν». Ωστόσο, αυτή η απόφαση προκάλεσε προβληματισμό, καθώς ιδιοκτήτες άλλων κέντρων αποκατάστασης επισήμαναν στο TMZ ότι ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες στα προγράμματα απεξάρτησης είναι να μην εισάγεται σε ένα «σπίτι αποχής» κάποιος που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών.

Η Cindy Crawford και η κόρη της Kaia Gerber σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο άνθρωπος που επικοινώνησε με την Resolutions Living είχε προγραμματίσει τη μεταφορά του Presley Gerber σε κέντρο αποκατάστασης για τη Δευτέρα, αναζητώντας όμως μια προσωρινή λύση για να περάσει το Σαββατοκύριακο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Gerber συνέχισε τη χρήση ναρκωτικών μέσα στις εγκαταστάσεις της κλινικής, με την ελπίδα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του ευκαιρία πριν ξεκινήσει ένα δομημένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο γιος της Cindy Crawford, Presley Gerber, ποζάρει σε εκδήλωση στο Hollywood, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του.
https://www.instagram.com/presleygerber/

Το ρεπορτάζ του TMZ κατέληξε με την αποκάλυψη ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές στην Resolutions Living απολύθηκε αμέσως μετά τον θάνατο του Gerber, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές συνέπειες των αποφάσεων που πάρθηκαν. Η είδηση του θανάτου του Presley Gerber σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του και στον καλλιτεχνικό κόσμο, υπενθυμίζοντας για άλλη μια φορά τις δύσκολες μάχες που δίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι με τον εθισμό.

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Cindy Crawford Presley Gerber
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