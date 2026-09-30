Life 30.09.2026

5 μέρη στην Ελλάδα που θα σε κάνουν να νιώσεις ότι έφυγες στο εξωτερικό

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Ανακάλυψε 5 ελληνικούς προορισμούς που θα σε κάνουν να ξεχάσεις για λίγο πού βρίσκεσαι από γραφικά σοκάκια μέχρι εξωτικά τοπία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το Ναύπλιο προσφέρει ατμόσφαιρα ιταλικής πόλης με νεοκλασικά και γραφικά σοκάκια.
  • Η Κέρκυρα, με τις ευρωπαϊκές επιρροές στην Παλιά Πόλη, θυμίζει ταξίδι σε άλλη χώρα.
  • Η Μήλος, με τα λευκά βράχια και τα γαλαζοπράσινα νερά, μοιάζει με εξωτικό προορισμό.
  • Το Πήλιο προσφέρει ορεινή ευρωπαϊκή αίσθηση με καταπράσινα βουνά και παραδοσιακά χωριά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι χρειάζεται να μπεις σε αεροπλάνο και να περάσεις τα σύνορα για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο; Η Ελλάδα κρύβει γωνιές που θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς, ευρωπαϊκές πόλεις και τοπία που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά.

Άνθρωπος που ταξιδεύει και ανακαλύπτει νέα μέρη στον κόσμο.
pexels.com

Αν θέλεις να ταξιδέψεις χωρίς να απομακρυνθείς πολύ, ετοίμασε τη βαλίτσα σου και κράτησε σημειώσεις. Αυτά τα πέντε μέρη αξίζει να μπουν στη λίστα σου.

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 1. Ναύπλιο – Μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη

Με τα νεοκλασικά κτίρια, τα γραφικά σοκάκια και την elegant ατμόσφαιρά του, το Ναύπλιο μπορεί εύκολα να σου θυμίσει κάποια πόλη της Ιταλίας. Κάνε μια βόλτα στην παλιά πόλη, κάθισε σε ένα από τα όμορφα cafés και περπάτησε δίπλα στη θάλασσα. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ρομαντισμό, ιστορία και χαλαρούς ρυθμούς.

Pexels
Pexels

2. Κέρκυρα – Μια πινελιά από Ευρώπη

Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας έχει μια ξεχωριστή αισθητική, με επιρροές από διαφορετικές ευρωπαϊκές κουλτούρες. Οι στοές, τα χρώματα, οι πλατείες και τα στενά δρομάκια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που μπορεί να σου θυμίσει ταξίδι σε ευρωπαϊκή πόλη. Κάνε μια μεγάλη βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και άφησε την πόλη να σε οδηγήσει.

Pexels
Pexels

3. Μήλος – Σαν να βρίσκεσαι σε εξωτικό νησί

Τα λευκά βράχια, τα γαλαζοπράσινα νερά και οι ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί της Μήλου δημιουργούν εικόνες που θυμίζουν μακρινό εξωτικό προορισμό. Το Σαρακήνικο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, με το σεληνιακό τοπίο του να μοιάζει σχεδόν… εκτός Ελλάδας.

Pexels
Pexels

4. Πήλιο – Ένα τοπίο σαν καρτ ποστάλ

Αν αγαπάς τα καταπράσινα βουνά, τα παραδοσιακά χωριά και τα πέτρινα σπίτια, το Πήλιο μπορεί να σου δώσει την αίσθηση ότι ταξίδεψες σε κάποια ορεινή περιοχή της Ευρώπης. Ανάλογα με την εποχή, μπορείς να απολαύσεις βόλτες στη φύση, παραδοσιακό φαγητό και μοναδική θέα.

Pexels
Pexels

5. Χανιά – Μια πόλη με μεσογειακό χαρακτήρα

Το παλιό λιμάνι των Χανίων, τα πολύχρωμα κτίρια και τα στενά σοκάκια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα ταξίδι στη Μεσόγειο. Κάνε βόλτα δίπλα στο νερό, εξερεύνησε την παλιά πόλη και κάθισε για φαγητό σε ένα από τα μικρά εστιατόρια.

Pexels
Pexels

 Δεν χρειάζεται πάντα να πας μακριά

Μερικές φορές το επόμενο ταξίδι μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ όσο φαντάζεσαι. Η Ελλάδα έχει αμέτρητα τοπία και πόλεις που μπορούν να σου προσφέρουν την αίσθηση μιας διαφορετικής χώρας, χωρίς να χρειαστείς διαβατήριο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγες ημέρες ελεύθερες, καλή διάθεση και διάθεση για εξερεύνηση.

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