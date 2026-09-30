Fashion 30.09.2026

Kendall Jenner: Όσα δεν είδαμε πίσω από την εντυπωσιακή της εμφάνιση για το Le Défilé της L’Oréal Paris

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Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στιγμές από την προετοιμασία της για την πασαρέλα, αποκαλύπτοντας την πίσω πλευρά της λάμψης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kendall Jenner μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για την επίδειξη μόδας του L'Oréal στο Παρίσι.
  • Η Jenner φόρεσε κορσέ και μεταξωτή ρόμπα στα παρασκήνια, φροντίζοντας την εμφάνισή της.
  • Συμμετείχε στην επίδειξη "Le Défilé 2026 Express Your Worth" μαζί με άλλες γνωστές προσωπικότητες.
  • Η Celine Dion έκλεισε την εκδήλωση με την εμφάνισή της, τραγουδώντας και χορεύοντας με τα μοντέλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kendall Jenner έδωσε στους followers της μια αποκλειστική ματιά στην προετοιμασία της για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του L’Oréal στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η 30χρονη καλλονή, γνωστή για την άψογη σιλουέτα της, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, όπου την είδαμε να απολαμβάνει το αναψυκτικό της φορώντας ένα κομψό, nude κορσέ.

https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=el
https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=el

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media την έδειχναν να είναι ντυμένη με αυτό το διακριτικό εσώρουχο, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε ρολά, ενώ χαλάρωνε λίγο πριν την μεγάλη της εμφάνιση στην πασαρέλα. Σε άλλες λήψεις, την βλέπουμε να φοράει μια μαύρη μεταξωτή ρόμπα και να φρεσκάρει το κραγιόν της, αποδεικνύοντας ότι η προετοιμασία για ένα τέτοιο event είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια.

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Η Kendall Jenner ήταν ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες που περπάτησαν στην πασαρέλα, πλαισιωμένη από άλλες αναγνωρισμένες φιγούρες της μόδας όπως η Cara Delevingne και η Heidi Klum. Η επίδειξη, με τίτλο «Le Défilé 2026 Express Your Worth», έλαβε χώρα στην Place Joffre, με φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=el
https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=el

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότατα της βραδιάς ήταν η έκπληξη της εμφάνισης της Celine Dion, η οποία έκλεισε την εκδήλωση με την ερμηνεία του τραγουδιού «I’m Alive». Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, που βρίσκεται σε μια περίοδο ανάκαμψης μετά τη μάχη της με το σύνδρομο Stiff Person, έδειξε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, χορεύοντας μαζί με τα μοντέλα.

kendall_jenner_loreal_paris (2)
https://www.instagram.com/kendalljenner/?hl=el

Η Jenner εντυπωσίασε με ένα ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα, ανοίγοντας την επίδειξη μαζί με άλλες πρέσβειρες της μάρκας L’Oréal, όπως η Eva Longoria, η Jane Fonda και η Viola Davis.

Κεντρική Εικόνα: @kendalljenner

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