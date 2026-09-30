Fashion 30.09.2026

Dior SS26: Ένα ονειρικό ταξίδι ανάμεσα σε αρχιτεκτονικά πλεκτά και αέρινα υφάσματα

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Έναν χρόνο μετά την ανάληψη των ηνίων, ο σχεδιαστής επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα του ιστορικού οίκου σε μια ποιητική επίδειξη γεμάτη φύση, τέχνη και αιθέριες υφές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επίδειξη Dior SS27 παρουσίασε μια κολεξιόν εμπνευσμένη από τη φύση και την τέχνη, με ποιητικές αναφορές.
  • Κυριάρχησαν οι πτυχώσεις, οι ανάλαφροι όγκοι, τα floral μοτίβα και τα τρισδιάστατα στοιχεία.
  • Το tailoring έγινε πιο χαλαρό, με μαλακούς ώμους και μεγάλες λευκές μανσέτες.
  • Η χρωματική παλέτα περιλάμβανε φωτεινούς τόνους, pale-pink, βουτυρένιο κίτρινο και μεταλλικές πινελιές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έναν χρόνο και κάτι μετά την ανάληψη των ηνίων του ιστορικού οίκου Dior, ο Jonathan Anderson συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την αισθητική του brand με σταθερά και εμπνευσμένα βήματα. Στην επίδειξη για τη σεζόν Άνοιξη 2027, η οποία φιλοξενήθηκε στους εμβληματικούς Κήπους Tuileries στο Παρίσι, ο σχεδιαστής ξεδίπλωσε ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ποιητικές αναφορές στη φύση και την τέχνη.

https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Η πασαρέλα στήθηκε πάνω σε ειδικά κατασκευασμένες γέφυρες που διέσχιζαν τις μικρές λίμνες του κήπου, συνδέοντας αρμονικά το φυσικό περιβάλλον με τα ρούχα της επίδειξης. Καθώς τα μοντέλα περπατούσαν υπό τους ήχους μιας ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας που περιλάμβανε και τεχνητή ομίχλη να αιωρείται στον αέρα, ο Anderson παρουσίασε μια κολεξιόν που συνδυάζει την τεχνική αρτιότητα με την ανάλαφρη, καλοκαιρινή διάθεση.

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Στο επίκεντρο της συλλογής βρέθηκαν οι πτυχώσεις και οι ανάλαφροι όγκοι. Τα αέρινα, strappy φορέματα κινήθηκαν με χάρη, ενσωματώνοντας διπλές πτυχώσεις που παραπέμπουν διακριτικά στις κλασικές, ιστορικές φόρμες pannier του οίκου, τις οποίες ο σχεδιαστής αγαπά να αξιοποιεί. Παράλληλα, τα midi φορέματα με τα βολάν και τα λουλουδάτα μοτίβα διέθεταν ασυμμετρικά, ογκώδη τελειώματα, λειτουργώντας ως μια πιο ήπια και ρομαντική εκδοχή των τούλινων φουσκών της περασμένης σεζόν.

https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Τα floral μοτίβα και τα τρισδιάστατα στοιχεία είχαν την τιμητική τους, με αποκορύφωμα τα εντυπωσιακά σακάκια που καλύπτονταν εξ ολοκλήρου από απαλά, ροζ υφασμάτινα πέταλα. Η αίσθηση της φύσης ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μέσα από τα statement σκουλαρίκια, τα οποία θύμιζαν καταρράκτες από μετάξι και πρόσθεταν μια ζωντανή, φυτική πνοή στις εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Στον τομέα του tailoring, ο οίκος πέρασε σε μια πιο χαλαρή και απελευθερωμένη φιλοσοφία. Τα αυστηρά, κοφτερά κοστούμια έδωσαν τη θέση τους σε blazers με μαλακούς ώμους που παραπέμπουν σε pajama dressing, αποπνέοντας μια αίσθηση γιορτινής πολυτέλειας. Εντυπωσιακή λεπτομέρεια αποτέλεσαν οι τεράστιες λευκές μανσέτες, με μέγεθος που θύμιζε καπέλα ναυτικού, οι οποίες ξεπρόβαλλαν από τα μανίκια και τα cropped παντελόνια. Ακόμα και τα κλασικά ριγέ πουκάμισα επαναπροσδιορίστηκαν με μια λουλουδάτη ευαισθησία και καμπανοειδή γραμμή, ενώ τα πλεκτά φορέματα και οι ζακέτες απέκτησαν μια αρχιτεκτονική, τεχνική δομή διακοσμημένη με λαμπερά στρας.

https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Χρωματικά, πέρα από τις ελάχιστες, κομψές μαύρες εμφανίσεις, η κολεξιόν κινήθηκε σε φωτεινούς και αιθέριους τόνους, με έμφαση στο pale-pink της παιώνιας, το βουτυρένιο κίτρινο και μεταλλικές πινελιές σε ασημί και χαλκό.

https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el
https://www.instagram.com/dior/?hl=el

Με αυτή τη συλλογή, ο Jonathan Anderson αποδεικνύει ότι η haute couture μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνικά περίπλοκη και απόλυτα ανάλαφρη. Συνδυάζοντας την αυστηρή αρχιτεκτονική στα πλεκτά με τη ρευστότητα των μεταξωτών υφασμάτων, ο σχεδιαστής χτίζει μια ξεκάθαρη, σύγχρονη ταυτότητα για τον Dior, μετατρέποντας την πασαρέλα σε έναν ζωντανό, ανθισμένο κήπο.

Κεντρική Εικόνα: @dior

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Dior Jonathan Anderson Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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