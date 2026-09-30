«MAD Έχεις Άστρο»: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας 28/09 – 02/10

Τι επιφυλάσσουν τα άστρα αυτή την εβδομάδα; Ο Astrojason αποκαλύπτει τις εξελίξεις σε σχέσεις, δουλειά και οικονομικά για κάθε ζώδιο

Με μια ματιά Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας 28/09 - 02/10 αποκαλύπτουν εξελίξεις σε έρωτα, δουλειά και οικονομικά.

Ο Astrojason παρουσιάζει τις προβλέψεις για τα 12 ζώδια στην εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο».

Η εβδομάδα φέρνει νέες γνωριμίες, επαγγελματικές ευκαιρίες, οικονομικές συμφωνίες και απρόοπτα έξοδα.

Οι προβλέψεις εστιάζουν σε προσωπικές και επαγγελματικές αλλαγές, καθώς και σε ανάγκη ξεκούρασης ή αναπροσαρμογής σχεδίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι νέες αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας είναι εδώ και ο Astrojason επιστρέφει με ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής «MAD Έχεις Άστρο», για να μας αποκαλύψει τι επιφυλάσσουν τα άστρα για τα 12 ζώδια. Από νέες ερωτικές γνωριμίες και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις μέχρι επαγγελματικές ευκαιρίες, οικονομικές συμφωνίες και απρόοπτα έξοδα, η εβδομάδα φέρνει διαφορετικές εξελίξεις για τον καθένα.

Μήπως ήρθε επιτέλους η στιγμή να προχωρήσει το φλερτ που περιμένεις; Ή μήπως μια νέα επαγγελματική πρόταση πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινότητά σου; Ο Astrojason σχολιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τις πλανητικές επιρροές και δίνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις, με έμφαση σε όσα μπορεί να απασχολήσουν την προσωπική και επαγγελματική σου ζωή.

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Είτε ανήκεις στα ζώδια που θα ζήσουν νέες ερωτικές στιγμές είτε σε εκείνα που θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους, το νέο επεισόδιο του «MAD Έχεις Άστρο» έχει τις προβλέψεις που θέλεις να διαβάσεις. Πάρε τον καφέ σου, βρες το ζώδιό σου και δες τι λένε τα άστρα για τις επόμενες ημέρες, μέσα από τις προβλέψεις του Astrojason!

Κριός

Κριέ μου, η ερωτική σου ζωή αποκτά επιτέλους μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η νέα σου σχέση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και αρχίζεις να καταλαβαίνεις καλύτερα τις προθέσεις του άλλου προσώπου. Η απόσταση μεταξύ σας μειώνεται και η σχέση περνά σε μια πιο ξεκάθαρη φάση, αφήνοντας πίσω τις αμφιβολίες. Μια κοινή έξοδος μέσα στην εβδομάδα θα σου δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσεις αν η χημεία σας λειτουργεί εξίσου καλά και στην πράξη.

Ταύρος

Ταύρε μου, μια νέα καθημερινή υποχρέωση έρχεται να ανατρέψει το πρόγραμμά σου και σε αναγκάζει να οργανώσεις ξανά τον χρόνο σου. Οι απαιτήσεις αυξάνονται και θα χρειαστεί να βρεις τις απαραίτητες ισορροπίες, ώστε να μη νιώθεις ότι τρέχεις συνεχώς και δεν προλαβαίνεις τίποτα. Παράλληλα, ο σύντροφός σου επιθυμεί αλλαγές στον χώρο του σπιτιού, όμως η οικογένεια φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη, δημιουργώντας ένα μικρό πεδίο διαφωνιών.

Δίδυμοι

Δίδυμέ μου, το φλερτ που σε απασχολεί αρχίζει επιτέλους να εξελίσσεται και μια συνάντηση μπορεί να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο. Οι συζητήσεις δίνουν τη θέση τους στις πράξεις και σύντομα θα έχεις μια πιο σαφή εικόνα για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η γνωριμία. Στα επαγγελματικά, οι ρυθμοί ανεβαίνουν, το ωράριό σου γίνεται πιο απαιτητικό και ίσως χρειαστεί να αλλάξεις ακόμη και την καθημερινή σου διαδρομή για να ανταποκριθείς σε όλα.

Καρκίνος

Καρκίνε μου, τα σχέδιά σου για το σπίτι αρχίζουν επιτέλους να παίρνουν μορφή, καθώς ένας χώρος αναδιαμορφώνεται για να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας. Οι αλλαγές που επιθυμούσες γίνονται πραγματικότητα, ωστόσο προκύπτει ένα απρόοπτο έξοδο που δεν είχες υπολογίσει. Έτσι, ίσως χρειαστεί να περιορίσεις κάποιες προσωπικές σου επιθυμίες και να αναθεωρήσεις τον οικονομικό σου προγραμματισμό, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο σημαντικές υποχρεώσεις.

Λέων

Λέοντά μου, ένα νέο μάθημα ή μια δραστηριότητα που σε ενθουσιάζει μπαίνει στο πρόγραμμά σου και γεμίζει τις ημέρες σου με μετακινήσεις και νέες εμπειρίες. Η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και ανυπομονείς να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι που πραγματικά σου αρέσει. Ωστόσο, στο οικογενειακό περιβάλλον δεν συμμερίζονται όλοι τον ενθουσιασμό σου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου, προκειμένου να αποφύγεις εντάσεις.

Παρθένος

Παρθένε μου, μια νέα οικονομική συμφωνία φαίνεται να προχωρά και η αμοιβή που περιμένεις έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, βοηθώντας σε να καλύψεις μια σταθερή οικονομική υποχρέωση. Παρόλο που οι εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές, χρειάζεται να κινηθείς με προσοχή και να μην προτρέχεις. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να μπουν οι τελικές υπογραφές, κράτησε χαμηλούς τόνους, καθώς ορισμένοι όροι ενδέχεται να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Ζυγός

Ζυγέ μου, αυτή την εβδομάδα αποφασίζεις να ανανεώσεις την εμφάνισή σου και να επενδύσεις περισσότερο στον εαυτό σου. Το glow up σου δεν περνά απαρατήρητο, ενώ η αυξημένη αυτοπεποίθησή σου σε κάνει να τραβάς τα βλέμματα όπου κι αν βρεθείς. Οι έξοδοι με φίλους και τα βραδινά σου σχέδια έχουν την τιμητική τους, ωστόσο χρειάζεται να προσέξεις τα έξοδά σου, καθώς η διασκέδαση μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες τον προϋπολογισμό σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου, στα επαγγελματικά ετοιμάζεις μια σημαντική αλλαγή, την οποία προτιμάς να κρατήσεις μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα μέχρι να έχεις στα χέρια σου κάτι συγκεκριμένο. Δεν αποκαλύπτεις ακόμη τα σχέδιά σου και περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις την επόμενη κίνησή σου. Όταν έρθει η ώρα των διαπραγματεύσεων, θα διεκδικήσεις καλύτερους όρους και έναν ρόλο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις φιλοδοξίες σου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου.

Τοξότης

Τοξότη μου, μια νέα γνωριμία μέσα από τον φιλικό σου κύκλο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς ένας φίλος σε φέρνει σε επαφή με μια παρέα που ενδέχεται να σου προσφέρει μια συναρπαστική ευκαιρία. Μια νέα προοπτική εμφανίζεται και σε γεμίζει ενθουσιασμό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η σχέση σου αποκτά ταξιδιωτική διάθεση, αφού με το ταίρι σου οργανώνετε μια απόδραση που θα σας βοηθήσει να ξεφύγετε από τη ρουτίνα.

Αιγόκερως

Αιγόκερέ μου, ένας νέος επαγγελματικός ρόλος έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητά σου και να σε φέρει στο επίκεντρο της προσοχής ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη της καριέρας σου. Οι αυξημένες ευθύνες μπορεί να επηρεάσουν το ωράριό σου, ωστόσο συνοδεύονται και από καλύτερες οικονομικές απολαβές. Τα επιπλέον χρήματα θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς πιο αποτελεσματικά μια κοινή οικονομική υποχρέωση και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου.

Υδροχόος

Υδροχόε μου, ένα ταξίδι που ήθελες εδώ και καιρό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και εσύ βάζεις σε τάξη όλες τις λεπτομέρειες για να αποφύγεις τις αναποδιές της τελευταίας στιγμής. Η ανυπομονησία σου μεγαλώνει, όμως τα επαγγελματικά φέρνουν ορισμένες προκλήσεις που χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς. Ένας συνεργάτης διαφωνεί με έναν βασικό όρο μιας συμφωνίας και οι συζητήσεις οδηγούν σε αναθεώρηση των αρχικών σχεδίων, πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα η συνεργασία σας.

Ιχθύες

Ιχθυράκι μου, μια κοινή οικονομική υποχρέωση μπαίνει επιτέλους σε μια πιο ξεκάθαρη σειρά και πλέον γνωρίζεις με ακρίβεια τι χρειάζεται να πληρώνεις κάθε μήνα. Η καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σου σε βοηθά να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια και να οργανώσεις τις επόμενες κινήσεις σου χωρίς περιττό άγχος. Παράλληλα, βρίσκεις τον χρόνο να ασχοληθείς με ένα ταξίδι που έχεις ήδη προγραμματίσει, βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στην απόδρασή σου.

Δες το νέο επεισόδιο του «MAD Έχεις Άστρο» με τον Astrojason

Ο Astrojason ολοκληρώνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του με τον δικό του μοναδικό τρόπο, δίνοντας στα 12 ζώδια μια εικόνα για όσα μπορεί να φέρουν οι επόμενες ημέρες σε έρωτα, επαγγελματικά και οικονομικά. Εσύ βρήκες τι προβλέπουν τα άστρα για το δικό σου ζώδιο;

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