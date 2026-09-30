Saint Laurent SS27: Όταν το χρυσό γίνεται ουδέτερος καμβάς κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, κυρίαρχο το χρυσό και έντονη τη συναισθηματική φόρτιση, ο Anthony Vaccarello γιόρτασε τα δέκα χρόνια του στον Saint Laurent

Με μια ματιά Η Saint Laurent SS27 παρουσιάστηκε στο Παρίσι, τιμώντας τη δεκαετία του Anthony Vaccarello στον οίκο.

Το χρυσό κυριάρχησε στην πασαρέλα, χρησιμοποιημένο ως καμβάς σε διάφορες υφές και αποχρώσεις.

Το μαύρο λειτούργησε ως αντίθεση στη χρυσή πανδαισία, διατηρώντας την αιχμηρή αισθητική του οίκου.

Η εμφάνιση της Charlotte Gainsbourg και η κίνηση του Vaccarello με τον γιο του φούντωσαν φήμες για αποχώρησή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ξεκίνησε με τον πιο κινηματογραφικό και καθηλωτικό τρόπο, καθώς ο οίκος Saint Laurent μετέτρεψε τη Fontaine du Trocadéro σε ένα σκοτεινό, πολυτελές παριζιάνικο σαλόνι άλλης εποχής. Υπό τη σκιά του φωτισμένου Πύργου του Άιφελ, ο Anthony Vaccarello παρουσίασε τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, γιορτάζοντας παράλληλα μια ολόκληρη δεκαετία στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης.

Το σκηνικό, εμπνευσμένο από το θρυλικό Salon Impérial του Hôtel Inter-Continental όπου παρουσίαζε κάποτε τις δημιουργίες του ο ιδρυτής Yves Saint Laurent, διέθετε μαύρο φόντο και 3 μεγάλους πολυελαίους με κεριά, θέτοντας αμέσως τον τόνο για μια βραδιά γεμάτη ιστορία, υψηλή αισθητική και έντονα συναισθήματα.

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Αν υπήρχε ένα χρώμα που καθόρισε απόλυτα το catwalk, αυτό ήταν αναμφισβήτητα το χρυσό, σε μια έμμεση αλλά ισχυρή αναφορά στη λατρεία που είχε ο Yves Saint Laurent για τη συγκεκριμένη απόχρωση, την οποία συνέδεε με τη λάμψη, τη γιορτή και τις αναμνήσεις του από το Οράν της Αλγερίας. Ο Vaccarello δεν αρκέστηκε σε μια απλή επίδειξη πολυτέλειας, αλλά χρησιμοποίησε το χρυσό σχεδόν σαν ουδέτερο καμβά, μεταβαλλόμενο από βαθύτερους τόνους μπρούντζου και κεχριμπαριού μέχρι φωτεινές μεταλλικές επιφάνειες.

Μέσα από λαμέ, οργάντζα, ζακάρ και latex υφές, είδαμε χρυσά safari jackets, καμπαρντίνες, σακάκια με δυνατούς ώμους, εφαρμοστές φούστες και φορέματα με μια σχεδόν παλαιωμένη λάμψη. Η συλλογή λειτούργησε σαν ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα στα κλασικά safari jackets του ιδρυτή και στις αισθησιακές, κοφτερές σιλουέτες της σύγχρονης εποχής, πλαισιωμένη από μεγάλα, περίτεχνα αξεσουάρ.

Η σκοτεινή υπογραφή του μαύρου και το front row των αστέρων

Μέσα σε αυτή τη χρυσή πανδαισία, το μαύρο, το πιο αναγνωρίσιμο χρώμα του σύγχρονου Saint Laurent, λειτούργησε ως έντονη αντίθεση στη μεταλλική λάμψη. Βελούδινα φορέματα, μακριές δραματικές σιλουέτες και αυστηρές γραμμές συνυπήρχαν με τα μεταλλικά στοιχεία, διατηρώντας την καθαρή και αιχμηρή αισθητική του Vaccarello. Στο front row του show, το μαύρο κυριαρχε επίσης στις εμφανίσεις των διασημοτήτων που έδωσαν το «παρών», ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισαν η Rosé των Blackpink, η Kate Moss, η Zoë Kravitz, η Zoe Saldaña, η Rosie Huntington-Whiteley, η Donatella Versace και ο Post Malone.

Το συναισθηματικό φινάλε, οι φήμες και η αλήθεια για τα κλειδιά

Πέρα από τα ρούχα, η βραδιά φορτίστηκε συναισθηματικά όταν η Charlotte Gainsbourg, μια γυναίκα στενά συνδεδεμένη με την εποχή Vaccarello, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι γραμμένο αποκλειστικά για την επέτειο. Η παρουσία της έδωσε μια προσωπική διάσταση που έμοιαζε σχεδόν με αποχαιρετισμό, φουντώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα τελευταία ότι ο σχεδιαστής ενδέχεται να ολοκληρώνει τη δεκαετή θητεία του στον οίκο. Η συζήτηση κορυφώθηκε όταν ο Vaccarello, φεύγοντας από την πασαρέλα, πλησίασε τον πεντάχρονο γιο του, Luca, και του έδωσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με σετ κλειδιών.

Παρόλο που η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε συμβολικά ως «παράδοση των κλειδιών», εκπρόσωπος του σχεδιαστή διευκρίνισε στο WWD ότι επρόκειτο απλώς για ένα γούρι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Saint Laurent ή την Kering, αλλά αν αυτή ήταν πράγματι η τελευταία πράξη του Vaccarello στον οίκο, ο σχεδιαστής επέλεξε να κοιτάξει πίσω χωρίς νοσταλγία, υπογράφοντας ένα από τα πιο θεαματικά κεφάλαια της σύγχρονης μόδας.

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