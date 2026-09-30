«The Chase»: Ποια είναι η νέα «Κυρία ΠανταΞέρει» που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα

Το «The Chase» υποδέχεται την έκτη Chaser, την «κυρία ΠανταΞέρει», που έρχεται να δοκιμάσει τις γνώσεις των παικτών και να ανεβάσει την αγωνία

Με μια ματιά Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» ξεκίνησε νέο κύκλο στο MEGA με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου.

Προστέθηκε νέα διώκτρια, η «κυρία ΠανταΞέρει», στο πάνελ των Chasers.

Η «κυρία ΠανταΞέρει» είναι η Πετρούλα Γκάνιου, φιλόλογος και δικαστική υπάλληλος, με γνώσεις αρχαίων ελληνικών.

Η νέα διώκτρια, γνωστή από τη συμμετοχή της ως παίκτρια, αναμένεται να φέρει νέο αέρα με το χιούμορ της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, άνοιξε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τον νέο του κύκλο στο MEGA και έδωσε μια πρώτη ιδέα από τη νέα σημαντική προσθήκη στο τηλεπαιχνίδι που αλλάζει τις ισορροπίες. Ο λόγος για την «κυρία ΠανταΞέρει», που αποκαλύφθηκε επίσημα στο χθεσινό επεισόδιο. Η έκτη διώκτρια της εκπομπής έρχεται να ενσωματωθεί στους ετοιμοπόλεμους Chasers και ξέρει πώς να θέσει τους δικούς της κανόνες στις καθημερινές καταδιώξεις γνώσεων.

«Το Βουνό», «Το Γεράκι», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» υποδέχονται με την έναρξη της έκτης σεζόν το νέο μέλος στην ομάδα τους και δηλώνουν πανέτοιμοι να ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη.

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Η «κυρία ΠανταΞέρει», κατά κόσμον Πετρούλα Γκάνιου, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών. Για 24 χρόνια εργάστηκε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία και σήμερα εργάζεται ως δικαστική υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Τρίπολης.

Τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά ως παίκτρια του «The Chase» το 2022 όπου εντυπωσίασε με το υψηλό επίπεδο των γνώσεών της. Παρότι με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται αυστηρή, το οξύ χιούμορ και οι αφοπλιστικές ατάκες της, θα φέρουν νέο αέρα στις καταδιώξεις.

Νέοι παίκτες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ανανεωμένη ομάδα των Chasers. Ποιοι θα καταφέρουν να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας, να νικήσουν τον χρόνο και να φύγουν από την εκπομπή με το χρηματικό έπαθλο;

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