TV 29.09.2026

«GNTM 7»: Οι auditions που ξεχώρισαν στο χθεσινό επεισόδιο

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Νέες υποψήφιες διεκδικούν μια θέση στο σπίτι του GNTM 7, με την Ines να ξεχωρίζει στην πασαρέλα παρά τον τραυματισμό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ines, παρά τον τραυματισμό της, ξεχώρισε στις auditions του GNTM 7 με αυτοπεποίθηση.
  • Ο Μιχάλης, μαθητευόμενος του Λάκη Γαβαλά, εντυπωσίασε τους κριτές με την εμφάνιση και την προσωπικότητά του.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενθουσιάστηκε από την εκρηκτική παρουσία του Μιχάλη κατά την audition του.
  • Το επεισόδιο περιλάμβανε επιτυχημένες auditions της Ines, του Μιχάλη και της Φωτεινής, με ανατροπές.
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Το «Greece’s Next Top Model 7» συνεχίζει την πορεία του, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες υποψήφιες που προσπαθούν με πάθος να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του GNTM. Οι auditions των τελευταίων επεισοδίων επιφύλαξαν στιγμές έκπληξης, ανατροπών και εντυπωσιακών εμφανίσεων μπροστά στους κριτές, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και την προσωπικότητα των διαγωνιζομένων.

https://www.instagram.com/gntmgr/
https://www.instagram.com/gntmgr/

Μια από τις υποψήφιες που κατάφερε να ξεχωρίσει ήταν η Ines. Η 29χρονη κοπέλα, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό που είχε υποστεί, παρουσιάστηκε στο πλατό με αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση, έχοντας στο πλευρό της τον αδελφό της, ο οποίος είναι και ο μάνατζέρ της.

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Η Ines περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας αρχικά ένα κομψό γαλάζιο φόρεμα, ενώ στη συνέχεια πόζαρε μπροστά στους κριτές με μαγιό, αναδεικνύοντας την παρουσία της. Η εμφάνισή της άφησε θετικές εντυπώσεις, με την κριτή Μπέττυ Μαγγίρα να εκφράζει τον ενθουσιασμό της για όσα είδε.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Μιχάλης, ένας νεαρός που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των κριτών τόσο με την εμφάνισή του όσο και με την προσωπικότητά του. Ο Μιχάλης ασχολείται ενεργά με το σχέδιο μόδας και έχει την ιδιαίτερη τύχη να μαθητεύει δίπλα στον γνωστό Λάκη Γαβαλά.

Κατά τη διάρκεια της audition του, επέδειξε μια εκρηκτική παρουσία, συνεχίζοντας να ποζάρει ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τους κριτές, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση και τον ενθουσιασμό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Οι auditions που ξεχώρισαν

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της Σταυρούλας και του Νικόδημου, που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους, η συνέχεια της βραδιάς επικεντρώθηκε στις auditions της Ines, του Μιχάλη και της Φωτεινής. Κάθε μία από αυτές τις εμφανίσεις είχε τα δικά της ξεχωριστά στοιχεία, προσφέροντας στην παραγωγή στιγμές που σίγουρα θα συζητηθούν.

https://www.instagram.com/gntmgr/
https://www.instagram.com/gntmgr/

Η πορεία του «GNTM 7» συνεχίζεται με απρόβλεπτες ανατροπές και εκπλήξεις, καθώς οι υποψήφιοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Οι κριτές έχουν δύσκολο έργο, καλούμενοι να επιλέξουν τα επόμενα top models της Ελλάδας.

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