TV 29.09.2026

Ανακατατάξεις στην ΕΡΤ: Ποιες νέες εκπομπές ετοιμάζονται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε για τις 2 νέες εκπομπές που ετοιμάζει η ΕΡΤ για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, με νέα πρόσωπα και ανανεωμένο πρόγραμμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ΕΡΤ ετοιμάζει δύο νέες εκπομπές για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
  • Εξετάζονται δίδυμα παρουσιαστών όπως Καμπούρη-Παπαδόπουλος και Παπαβασιλείου-Γραμμέλη.
  • Οι νέες εκπομπές θα μεταδίδονται διαδοχικά στην ΕΡΤ1, ενισχύοντας τη μεσημεριανή/απογευματινή ζώνη.
  • Η πρεμιέρα αναμένεται τον Αύγουστο, στο πλαίσιο ευρύτερης ανανέωσης του προγράμματος της ΕΡΤ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ΕΡΤ ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική τηλεόραση σχεδιάζει την προσθήκη 2 νέων εκπομπών, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν το ψυχαγωγικό της πρόγραμμα, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα δίδυμα παρουσιαστών.

Το λογότυπο της ΕΡΤ σε μπλε φόντο.
Το επίσημο λογότυπο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Οι ανανεωμένες αυτές προτάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, με τις εκπομπές να μεταδίδονται διαδοχικά (back-to-back) στην ΕΡΤ1. Οι συζητήσεις για την υλοποίηση των νέων αυτών εγχειρημάτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, και αναμένεται να λάβουν την τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ προσεχώς.

Διάβασε επίσης: Μπέττυ Μαγγίρα: Σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για νέα εκπομπή μετά το Sing for Greece

Στην πρώτη από τις 2 νέες εκπομπές, οι φήμες θέλουν για την παρουσίαση να έχουν προταθεί η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τον ANT1, και ο Πάνος Παπαδόπουλος. Ο τελευταίος, έχοντας δοκιμαστεί πέρυσι στην εκπομπή που αφορούσε τη Eurovision, φαίνεται να κερδίζει μια νέα ευκαιρία στην κρατική τηλεόραση.

despoina_kampouri
https://www.instagram.com/despinakampouri/

Για τη δεύτερη εκπομπή, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης, εξετάζεται ένα γυναικείο δίδυμο που αποτελείται από την Έλενα Παπαβασιλείου και την Αφροδίτη Γραμμέλη. Και οι δύο παρουσιάστριες είναι γνωστές στο τηλεοπτικό κοινό και η συνεργασία τους αναμένεται να προσφέρει φρεσκάδα και ενδιαφέρον.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη σε τηλεοπτικό πλατό
https://www.instagram.com/afroditiag/

Οι 2 αυτές παραγωγικού περιεχομένου εκπομπές αναμένεται να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Η ΕΡΤ, με αυτό το βήμα, επιδιώκει να προσφέρει ποικιλία και ποιότητα στο πρόγραμμά της, προσελκύοντας ένα ευρύτερο κοινό. Η έναρξη της νέας σεζόν, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, τοποθετείται για τον Αύγουστο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συντελεστές να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Οι ανακατατάξεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης του προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης, η οποία φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τηλεοπτικές απαιτήσεις και να προσφέρει στους τηλεθεατές ελκυστικό και ποιοτικό περιεχόμενο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΡΤ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα

Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα

29.09.2026
Επόμενο
Σωκράτης Μάλαμας: Η διαχρονική πορεία ενός καλλιτέχνη που μάς εμπνέει μέσα από τα τραγούδια του

Σωκράτης Μάλαμας: Η διαχρονική πορεία ενός καλλιτέχνη που μάς εμπνέει μέσα από τα τραγούδια του

29.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα
TV

Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα

29.09.2026
«GNTM 7»: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη «δίχασε» τους κριτές – Δες την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη
TV

«GNTM 7»: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη «δίχασε» τους κριτές – Δες την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη

29.09.2026
«GNTM 7»: Οι auditions που ξεχώρισαν στο χθεσινό επεισόδιο
TV

«GNTM 7»: Οι auditions που ξεχώρισαν στο χθεσινό επεισόδιο

29.09.2026
«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση
Mad Radio News

«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

28.09.2026
Το «The Voice» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα
TV

Το «The Voice» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα

28.09.2026
«Back to Music» και «Back to Food» με τον Γιάννη Τουμπάνο και τα πιο εύκολα σπιτικά burger
Mad Radio News

«Back to Music» και «Back to Food» με τον Γιάννη Τουμπάνο και τα πιο εύκολα σπιτικά burger

25.09.2026
«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής
TV

«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

25.09.2026
«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

24.09.2026
«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο
Media

«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο

24.09.2026
Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…