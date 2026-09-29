Ανακατατάξεις στην ΕΡΤ: Ποιες νέες εκπομπές ετοιμάζονται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

Μάθε για τις 2 νέες εκπομπές που ετοιμάζει η ΕΡΤ για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, με νέα πρόσωπα και ανανεωμένο πρόγραμμα

Με μια ματιά Η ΕΡΤ ετοιμάζει δύο νέες εκπομπές για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Εξετάζονται δίδυμα παρουσιαστών όπως Καμπούρη-Παπαδόπουλος και Παπαβασιλείου-Γραμμέλη.

Οι νέες εκπομπές θα μεταδίδονται διαδοχικά στην ΕΡΤ1, ενισχύοντας τη μεσημεριανή/απογευματινή ζώνη.

Η πρεμιέρα αναμένεται τον Αύγουστο, στο πλαίσιο ευρύτερης ανανέωσης του προγράμματος της ΕΡΤ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ΕΡΤ ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική τηλεόραση σχεδιάζει την προσθήκη 2 νέων εκπομπών, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν το ψυχαγωγικό της πρόγραμμα, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα δίδυμα παρουσιαστών.

Οι ανανεωμένες αυτές προτάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, με τις εκπομπές να μεταδίδονται διαδοχικά (back-to-back) στην ΕΡΤ1. Οι συζητήσεις για την υλοποίηση των νέων αυτών εγχειρημάτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, και αναμένεται να λάβουν την τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ προσεχώς.

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Στην πρώτη από τις 2 νέες εκπομπές, οι φήμες θέλουν για την παρουσίαση να έχουν προταθεί η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τον ANT1, και ο Πάνος Παπαδόπουλος. Ο τελευταίος, έχοντας δοκιμαστεί πέρυσι στην εκπομπή που αφορούσε τη Eurovision, φαίνεται να κερδίζει μια νέα ευκαιρία στην κρατική τηλεόραση.

Για τη δεύτερη εκπομπή, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης, εξετάζεται ένα γυναικείο δίδυμο που αποτελείται από την Έλενα Παπαβασιλείου και την Αφροδίτη Γραμμέλη. Και οι δύο παρουσιάστριες είναι γνωστές στο τηλεοπτικό κοινό και η συνεργασία τους αναμένεται να προσφέρει φρεσκάδα και ενδιαφέρον.

Οι 2 αυτές παραγωγικού περιεχομένου εκπομπές αναμένεται να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Η ΕΡΤ, με αυτό το βήμα, επιδιώκει να προσφέρει ποικιλία και ποιότητα στο πρόγραμμά της, προσελκύοντας ένα ευρύτερο κοινό. Η έναρξη της νέας σεζόν, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, τοποθετείται για τον Αύγουστο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συντελεστές να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Οι ανακατατάξεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανανέωσης του προγράμματος της κρατικής τηλεόρασης, η οποία φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τηλεοπτικές απαιτήσεις και να προσφέρει στους τηλεθεατές ελκυστικό και ποιοτικό περιεχόμενο.

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