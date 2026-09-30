TV 30.09.2026

«GNTM 7»: Έντονες αντιδράσεις στο X μετά το χθεσινό επεισόδιο

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Οι κριτές του «GNTM 7» «κλεισαν την πόρτα» στους διαγωνιζόμενους των οντισιόν, προκαλώντας συζητήσεις στα social media για το αν επιλέχθηκαν πραγματικά μοντέλα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση οντισιόν του GNTM 7, με νέους υποψηφίους να προχωρούν στα bootcamp.
  • Το κοινό εξέφρασε έντονες αντιδράσεις στα social media για την ποιότητα των υποψηφίων που πέρασαν.
  • Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν αν οι επιλεχθέντες είναι πραγματικά μοντέλα, θεωρώντας τους απλά άτομα που επιθυμούν δημοσιότητα.
  • Υπήρξε απογοήτευση για την απουσία "πραγματικών μοντέλων" και την ποιότητα των φετινών συμμετοχών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αυλαία έπεσε για την πρώτη φάση του φετινού «GNTM», με την ολοκλήρωση των οντισιόν. Η βραδιά στο Star γέμισε με μόδα, εντυπωσιακές παρουσίες και ανατρεπτικές στιγμές, καθώς νέα πρόσωπα πέρασαν μπροστά από τους κριτές, έδειξαν το ταλέντο τους και άκουσαν το πολυπόθητο «ναι» για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση των bootcamp.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Ωστόσο, η έκβαση των οντισιόν δεν άφησε αδιάφορο το κοινό, το οποίο κατέκλυσε τα social media με σχόλια και αντιδράσεις. Ένας από τους βασικούς άξονες της συζήτησης αποτέλεσε η ποιότητα των υποψηφίων που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα bootcamp.

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Παρά τις δυναμικές παρουσίες και τις στιγμές που γέμισαν με παλμό το πλατό, το «Χ» εξέφρασε έντονες ενστάσεις για τους διαγωνιζόμενους που πέρασαν στην επόμενη φάση. Η κριτική εστίασε στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν θεωρήθηκαν «πραγματικά μοντέλα», αλλά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό, με την εμφάνισή τους να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χώρου.

«Αυτό ήταν; Μοντέλα δεν θα δούμε να περνάνε; Με αυτά πάμε στην επόμενη φάση;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο Twitter, εκφράζοντας την απορία πολλών. Άλλοι σχολίασαν χιουμοριστικά, αλλά και με πικρία, ότι «τα μοντέλα φέτος αγνοούνται. Πήγαν όλα στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία».

Οι αντιδράσεις αυτές δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένα σχόλια, αλλά αποτέλεσαν ένα ευρύτερο ρεύμα συζήτησης. Χρήστες ανέφεραν με απογοήτευση ότι «εντάξει, ήδη ξέρουμε ποιοι θα είναι το top 3 μιας και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μέτριοι», ενώ άλλοι εστίασαν στην εικόνα ορισμένων υποψηφίων: «Του άλλου, εξέχουν τα κόκκαλα του ολούθε… και του λένε πόσο ιδανικό μοντέλο θα γινόταν αν έκανε γυμναστική. Αντί να του πούνε: ‘πάνε παιδάκι να φας κανά ταψί παστίτσιο μπας και καρδαμώσεις λιγάκι’. Τι είν’ τούτοι ρε;;».

 

Η απορία για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι οντισιόν ήταν επίσης διάχυτη, με σχόλια όπως «lol what, τελείωσαν ήδη οι οντισιόν; Bootcamp επόμενη βδομάδα;».

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Η ολοκλήρωση των οντισιόν σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, πιο απαιτητικής φάσης για τους διαγωνιζόμενους. Το κοινό, ωστόσο, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έχοντας πλέον διαμορφώσει την άποψή του για την ποιότητα των φετινών υποψηφίων.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το αν το GNTM θα καταφέρει να αναδείξει ταλαντούχα μοντέλα που θα δικαιώσουν τις προσδοκίες του κοινού, ή αν η φετινή σεζόν θα χαρακτηριστεί από την απουσία πραγματικών εκπροσώπων του χώρου.

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