«GNTM 7»: Έντονες αντιδράσεις στο X μετά το χθεσινό επεισόδιο

Οι κριτές του «GNTM 7» «κλεισαν την πόρτα» στους διαγωνιζόμενους των οντισιόν, προκαλώντας συζητήσεις στα social media για το αν επιλέχθηκαν πραγματικά μοντέλα

Με μια ματιά Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση οντισιόν του GNTM 7, με νέους υποψηφίους να προχωρούν στα bootcamp.

Το κοινό εξέφρασε έντονες αντιδράσεις στα social media για την ποιότητα των υποψηφίων που πέρασαν.

Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν αν οι επιλεχθέντες είναι πραγματικά μοντέλα, θεωρώντας τους απλά άτομα που επιθυμούν δημοσιότητα.

Υπήρξε απογοήτευση για την απουσία "πραγματικών μοντέλων" και την ποιότητα των φετινών συμμετοχών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αυλαία έπεσε για την πρώτη φάση του φετινού «GNTM», με την ολοκλήρωση των οντισιόν. Η βραδιά στο Star γέμισε με μόδα, εντυπωσιακές παρουσίες και ανατρεπτικές στιγμές, καθώς νέα πρόσωπα πέρασαν μπροστά από τους κριτές, έδειξαν το ταλέντο τους και άκουσαν το πολυπόθητο «ναι» για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση των bootcamp.

Ωστόσο, η έκβαση των οντισιόν δεν άφησε αδιάφορο το κοινό, το οποίο κατέκλυσε τα social media με σχόλια και αντιδράσεις. Ένας από τους βασικούς άξονες της συζήτησης αποτέλεσε η ποιότητα των υποψηφίων που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα bootcamp.

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Παρά τις δυναμικές παρουσίες και τις στιγμές που γέμισαν με παλμό το πλατό, το «Χ» εξέφρασε έντονες ενστάσεις για τους διαγωνιζόμενους που πέρασαν στην επόμενη φάση. Η κριτική εστίασε στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν θεωρήθηκαν «πραγματικά μοντέλα», αλλά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό, με την εμφάνισή τους να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χώρου.

Εντάξει, ήδη ξέρουμε ποιοί θα είναι τοπ 3 μιας και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μέτριοι. #gntmgr September 29, 2026

«Αυτό ήταν; Μοντέλα δεν θα δούμε να περνάνε; Με αυτά πάμε στην επόμενη φάση;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο Twitter, εκφράζοντας την απορία πολλών. Άλλοι σχολίασαν χιουμοριστικά, αλλά και με πικρία, ότι «τα μοντέλα φέτος αγνοούνται. Πήγαν όλα στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία».

Αυτά ήταν τα μοντέλα που πέρασαν;;;. #GNTMgr — Lοgoς-AntlLoGος (@LOg_Ad26ow) September 29, 2026

Οι αντιδράσεις αυτές δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένα σχόλια, αλλά αποτέλεσαν ένα ευρύτερο ρεύμα συζήτησης. Χρήστες ανέφεραν με απογοήτευση ότι «εντάξει, ήδη ξέρουμε ποιοι θα είναι το top 3 μιας και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μέτριοι», ενώ άλλοι εστίασαν στην εικόνα ορισμένων υποψηφίων: «Του άλλου, εξέχουν τα κόκκαλα του ολούθε… και του λένε πόσο ιδανικό μοντέλο θα γινόταν αν έκανε γυμναστική. Αντί να του πούνε: ‘πάνε παιδάκι να φας κανά ταψί παστίτσιο μπας και καρδαμώσεις λιγάκι’. Τι είν’ τούτοι ρε;;».

Του άλλου, εξέχουν τα κόκκαλα του ολούθε… και του λένε πόσο ιδανικό μονδέλο θα γινόταν αν έκανε γυμναστική. Αντί να του πούνε: “πάνε παιδάκι να φας κανά ταψί παστίτσιο μπας και καρδαμώσεις λιγάκι”. Τι είν’ τούτοι ρε;; #Gntmgr — I’m not for many many (@Armmar74) September 29, 2026

Η απορία για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι οντισιόν ήταν επίσης διάχυτη, με σχόλια όπως «lol what, τελείωσαν ήδη οι οντισιόν; Bootcamp επόμενη βδομάδα;».

Η ολοκλήρωση των οντισιόν σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, πιο απαιτητικής φάσης για τους διαγωνιζόμενους. Το κοινό, ωστόσο, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έχοντας πλέον διαμορφώσει την άποψή του για την ποιότητα των φετινών υποψηφίων.

Τα μοντέλα φέτος αγνοούνται. Πήγαν όλα στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία. #gntmgr — 📌 (@aweres_) September 29, 2026

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το αν το GNTM θα καταφέρει να αναδείξει ταλαντούχα μοντέλα που θα δικαιώσουν τις προσδοκίες του κοινού, ή αν η φετινή σεζόν θα χαρακτηριστεί από την απουσία πραγματικών εκπροσώπων του χώρου.

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