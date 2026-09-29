Οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ΟΑΚΑ και τα σενάρια για την Αθήνα

Οι U2 ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ευρώπη το 2027, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα σενάρια για μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Οι U2 ετοιμάζουν νέο άλμπουμ, το "Carnaval De Luz", στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Φημολογείται πιθανή ευρωπαϊκή περιοδεία των U2 το 2027, με την Ελλάδα να είναι πιθανός σταθμός.

Το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών έχει δεσμεύσει επτά ημερομηνίες για μεγάλες συναυλίες το 2027.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για περιοδεία ή συναυλία των U2 στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα στη μουσική τους πορεία, με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ να αναζωπυρώνει τις προσδοκίες των fans για μια μεγάλη συναυλιακή επιστροφή. Καθώς το ιρλανδικό συγκρότημα συμπληρώνει 50 χρόνια από τη δημιουργία του, τα σενάρια για μια πιθανή ευρωπαϊκή περιοδεία το 2027 αρχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς σταθμούς που συζητούνται πολύ έντονα!

Το ενδεχόμενο μιας εμφάνισης των Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.στην Αθήνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται να φιλοξενήσει επτά μεγάλες συναυλίες το 2027. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για περιοδεία ή για συναυλία των U2 στη χώρα μας, η αυξημένη κινητικότητα γύρω από τα μεγάλα μουσικά events της επόμενης χρονιάς έχει ήδη πυροδοτήσει τη σχετική φημολογία.

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Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γεμάτο συναυλιακά για την Αθήνα, καθώς το Ολυμπιακό Στάδιο έχει ήδη δεσμεύσει επτά ημερομηνίες για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, σε δηλώσεις του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, το ενδιαφέρον από διοργανωτές ήταν τόσο αυξημένο, που οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις δυνατότητες του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από τα διεθνή ονόματα που ενδέχεται να επισκεφθούν την Ελλάδα την επόμενη χρονιά. Με το ΟΑΚΑ να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της χώρας, η προοπτική να φιλοξενήσει ένα συγκρότημα με την ιστορία και τη διεθνή απήχηση των U2 δεν περνά απαρατήρητη σύμφωνα με έγκειρες πηγές. Ωστόσο, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των 7 συναυλιών δεν έχει επιβεβαιωθεί, με τους fans να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για το συναυλιακό ημερολόγιο του 2027.

Οι U2 επιστρέφουν με νέο άλμπουμ έπειτα από 9 χρόνια

Η πιθανότητα μιας νέας περιοδείας αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς οι U2 ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το «Carnaval De Luz», το 16ο studio album τους, στις 13 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους με νέο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του συγκροτήματος.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και είναι σε παραγωγή του Jacknife Lee. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, οι U2 εξερευνούν θεματικές όπως η πνευματικότητα, η φιλία, η ελευθερία και η αντοχή απέναντι στις δυσκολίες, συνδυάζοντας πειραματικούς ήχους με πιο άμεση και δυναμική τραγουδοποιία. Στο «Carnaval De Luz» συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Brian Eno, ο Martin Garrix και ο Daniel Lanois, προσθέτοντας τις δικές τους μουσικές πινελιές σε επιλεγμένα κομμάτια.

Πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ αποτελεί το «Silencio», το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει μαζί με το επίσημο music video του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται, επίσης, το «Torn», ένα ντουέτο του Bono με την Dolly Parton, το οποίο αποτελεί την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της σπουδαίας τραγουδίστριας. Το νέο υλικό έρχεται να συμπληρώσει τις δύο αιφνιδιαστικές κυκλοφορίες EP των U2, «Days of ash» και «Easter Lily», που είχαν προηγηθεί μέσα στο 2026.

50 χρόνια U2 και το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο για τους U2, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη δημιουργία του συγκροτήματος. Η ιστορία τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1976, όταν ο Larry Mullen Jr. ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Mount Temple Comprehensive School στο Δουβλίνο ένα σημείωμα με το οποίο αναζητούσε μουσικούς για τη δημιουργία μιας μπάντας. Πέντε δεκαετίες αργότερα, οι U2 παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η επέτειος, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του «Carnaval De Luz», έχει στρέψει την προσοχή των fans στα επόμενα σχέδια του συγκροτήματος. Μια ευρωπαϊκή περιοδεία το 2027 θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη ευκαιρία για το κοινό να ακούσει ζωντανά τόσο τα νέα τραγούδια όσο και τις διαχρονικές επιτυχίες τους, όπως τα «With or Without You», «One» και «Beautiful Day». Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο πρόγραμμα περιοδείας για την επόμενη χρονιά.

Θα εμφανιστούν οι U2 στην Ελλάδα το 2027;

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους πιθανούς σταθμούς μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής περιοδείας των U2, με το ΟΑΚΑ να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά για τη φιλοξενία μιας τέτοιας συναυλίας. Οι επτά ημερομηνίες που έχουν ήδη δεσμευτεί για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις το 2027 διατηρούν το ενδιαφέρον για τα ονόματα που θα ανακοινωθούν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν την παρουσία του συγκροτήματος.

Για τους Έλληνες fans, μια ενδεχόμενη συναυλία των U2 στην Αθήνα θα ήταν μια σημαντική ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά ένα συγκρότημα με πέντε δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Προς το παρόν, όμως, τόσο η ευρωπαϊκή περιοδεία όσο και μια πιθανή εμφάνιση στην Ελλάδα παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Το μόνο βέβαιο είναι πως η νέα δισκογραφική εποχή των U2 έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες για το τι θα ακολουθήσει το 2027.

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