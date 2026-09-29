Μουσικά Νέα 29.09.2026

NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το β’ μέρος του 1ου επεισοδίου

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Όλες οι εξελίξεις από το Β' Μέρος του 1ου επεισοδίου του NYXDrop Season 2 με τις ερμηνείες, την κρίσιμη απόφαση των κριτών και την αποχώρηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ζωή Νιράκη αποχώρησε από το NYXDrop Season 2 μετά το Β' Μέρος του 1ου επεισοδίου.
  • Η Ζωή Νιράκη δήλωσε ότι η αποχώρησή της ήταν δίκαιη, καθώς δεν υποστήριξε επαρκώς το επιλεγμένο τραγούδι.
  • Η Ζωή Νιράκη έχει πολυετή πορεία στην τέχνη, με σπουδές στη δραματική σχολή και εμπειρία στο "The Voice".
  • Το NYXDrop Season 2 προβάλλεται στο TikTok, YouTube και κανάλι του MAD TV, με κριτές τη LILA και τους STAVENTO.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το feed μας στα social media έχει πάρει φωτιά, καθώς το πιο hot digital μουσικό project της χρονιάς, το NYXDrop Season 2, συνεχίζεται πιο δυναμικό από ποτέ. Το νέο επεισόδιο προβλήθηκε σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, αποκλειστικά στο TikTok του MAD TV, ενώ στις 18:00 θα προβληθεί στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο κανάλι του MAD TV. Το No1 music talent show στο TikTok μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας και φέρνει στο προσκήνιο τα πιο φρέσκα, αυθεντικά μουσικά ταλέντα της χώρας μέσα από ατελείωτο ρυθμό, πάθος και απρόβλεπτες ανατροπές που σίγουρα συζητιούνται.

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Το Β’ Μέρος του 1ου επεισοδίου μόλις έφτασε στο τέλος του, δίνοντάς μας μια ακόμη πιο δυνατή γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στη σκηνή είδαμε να διαγωνίζεται η επόμενη τριάδα, οι Giulio Filippo D’Errico, MONDKID και Ζωή Νιράκη, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με μοναδικές ερμηνείες. Παρά τον υψηλό ανταγωνισμό, μόνο 2 κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση!

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Όλο αυτό το μουσικό ταξίδι απογειώνεται χάρη στην πιο δυνατή dream team του project. Στις θέσεις της κριτικής επιτροπής, η LILA και ο STAVENTO δίνουν τον τόνο, καθοδηγώντας και στηρίζοντας τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα, ενώ το τιμόνι της παρουσίασης κρατάει η ασταμάτητη Ilenia Williams. Η ομάδα ολοκληρώνεται με τον music director και coach των παικτών Βασίλη Κουμεντάκο, τους NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνη Τακού, τους Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και την αγαπημένη Ευτυχία Χαραλαμπάκη του MAD TV, που δίνουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.

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Ποιος είναι ο παίκτης που αποχώρησε

Φυσικά, το επεισόδιο είχε και τις πιο συναισθηματικές στιγμές του, αφού παρακολουθήσαμε και μια δύσκολη αποχώρηση από τον διαγωνισμό. Η Ζωή Νιράκη διεκδίκησε δυναμικά την πρόκριση με το απαιτητικό και αγαπημένο κομμάτι «Padou» του Saske, ωστόσο το ταξίδι της στο NYXDrop Season 2 ολοκληρώθηκε εδώ.

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Πίσω από τη λαμπερή της παρουσία στη σκηνή, η Ζωή διαθέτει μια πλούσια και πολυετή πορεία στον χώρο της τέχνης. Ως απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Ίασμος και μετρώντας ήδη μια δεκαετία στη μουσική, η καλλιτέχνιδα συνδυάζει αρμονικά την ποπ με την έντεχνη ελαφρολαϊκή παράδοση, αντλώντας έμπνευση από σπουδαίες φωνές όπως η Whitney Houston και η Έλενα Παπαρίζου. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε καλύτερα μέσα από τη δυναμική της παρουσία στα Battles του «The Voice» το 2024 (στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου), αλλά και από τη συνεργασία της με τη γνωστή ηθοποιό και τραγουδίστρια Ελένη Φιλίνη σε νυχτερινό κέντρο, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή online παρουσία με 59.000 followers στο TikTok.

Τι δήλωσε στο Mad.gr για την αποχώρησή της

Μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr σχετικά με τα συναισθήματά της μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι, η Ζωή Νιράκη εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια: «Νιώθω ότι ήταν δίκαιη η απόφαση να αποχωρήσω γιατί το κομμάτι δεν το υποστήριξα. Ήταν ένα κομμάτι κόντρα στην Ζωή, τη Ζωή Νιράκη. Από εκεί και πέρα μπράβο στα παιδιά, θα τα βλέπω. Χάρηκα πολύ που οι κριτές με έβαλαν να πω και άλλα 2 τραγούδια».

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Nyx Drop NYXDrop 2
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