Μουσική 29.09.2026

Οι θαυμαστές των Slipknot ξεσηκώνονται για τη συμμετοχή του Marilyn Manson στην περιοδεία

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Μετατρέποντας τον ενθουσιασμό της μεγάλης ανακοίνωσης σε κύμα δυσαρέσκειας, οι θαυμαστές του συγκροτήματος εκφράζουν την αντίθεσή τους λόγω των σοβαρών κατηγοριών
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι Slipknot ανακοίνωσαν περιοδεία για το 2027 με τίτλο «(sic)est Stadium Tour».
  • Ο Marilyn Manson θα είναι το βασικό support act στην περιοδεία των Slipknot.
  • Θυελλώδεις αντιδράσεις από θαυμαστές για τη συμμετοχή του Marilyn Manson λόγω καταγγελιών.
  • Η συνεργασία Slipknot-Manson θα περιλαμβάνει Ευρώπη και Νότια Αμερική.
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Αν υπάρχει ένα συγκρότημα που ξέρει πώς να προκαλεί αίσθηση και να κρατά το ενδιαφέρον της Heavy Metal κοινότητας αμείωτο, αυτοί είναι σίγουρα οι Slipknot. Ωστόσο, η τελευταία τους μεγάλη είδηση δεν συνοδεύτηκε μόνο από ενθουσιασμό, αλλά και από ένα πρωτοφανές κύμα οργής και αποδοκιμασίας από μερίδα των πιστών ακολούθων τους. Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε εχθές τη νέα του γιγαντιαία περιοδεία για το 2027 με τίτλο «(sic)est Stadium Tour», υπόσχόμενο εμφανίσεις που θα γράψουν ιστορία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η απόφαση όμως να συμπεριλάβουν τον Marilyn Manson (κατά κόσμον Brian Warner) ως το βασικό support act που θα ανοίγει τις συναυλίες τους, αποδείχθηκε μια πυροδότηση που άναψε φωτιές στα social media. Δεδομένου του σκοτεινού παρελθόντος και των πολυάριθμων σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή κακοποίηση που βαρύνουν τον Αμερικανό τραγουδιστή, οι θαυμαστές δεν δίστασαν να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, αμφισβητώντας ανοιχτά την επιλογή της μπάντας.

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Το «(sic)est Stadium Tour» των Slipknot προγραμματίζεται να κατακτήσει τις μεγαλύτερες αρένες του κόσμου μέσα στο 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η μοναδική στάση του συγκροτήματος για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη έχει οριστεί για τις 3 Ιουλίου 2027 στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου. Στη συγκεκριμένη συναυλία, εκτός από τον Marilyn Manson, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει επί σκηνής τους Lorna Shore και τους Hatebreed, σε μια βραδιά που υπόσχεται απόλυτο μουσικό ξεσηκωμό, αλλά πλέον σκιάζεται από την παρουσία του αμφιλεγόμενου καλλιτέχνη.

Η συνεργασία των Slipknot με τον Marilyn Manson δεν θα περιοριστεί μόνο στην ευρωπαϊκή τους στάση. Αμέσως μετά την εμφάνιση στο Wembley, ο Marilyn Manson μαζί με τους Hatebreed θα ακολουθήσουν το συγκρότημα στη μεγάλη τους περιοδεία στη Νότια Αμερική, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2027. Αυτή η εκτεταμένη σύμπραξη επιβεβαιώνει ότι η απόφαση του συγκροτήματος ήταν συνειδητή και κεντρικά σχεδιασμένη για το συνολικό Setup της περιοδείας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών και το ηθικό δίλημμα της Metal σκηνής

Η ανακοίνωση του Marilyn Manson ως opening act προκάλεσε άμεση και αιχμηρή κριτική. Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους προς τους Slipknot, τονίζοντας ότι η συμπερίληψη ενός προσώπου με τόσες εκκρεμείς και σοβαρές κατηγορίες στο ενεργητικό του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες που η ίδια η Metal κοινότητα προσπαθεί να προασπιστεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κύμα αντιδράσεων συνεχίζει να φουντώνει, θέτοντας το συγκρότημα στο επίκεντρο μιας σοβαρής συζήτησης για τα όρια μεταξύ τέχνης, προσωπικής ζωής και επαγγελματικών επιλογών.

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Marilyn Manson Slipknot περιοδεία
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