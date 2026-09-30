Μουσικά Νέα 30.09.2026

Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία

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Η Miley Cyrus κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 μετά από 10 χρόνια χάρη στο νέο της album «Bass Persuades»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Bass Persuades» της Miley Cyrus έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200.
  • Η επιτυχία αυτή έρχεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά την τελευταία της πρωτιά.
  • Το άλμπουμ συγκέντρωσε 61.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ.
  • Η πρώτη εβδομάδα ενισχύθηκε από πωλήσεις πολλαπλών εκδόσεων του άλμπουμ.
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Η Miley Cyrus γιορτάζει μια σημαντική επιστροφή στην κορυφή των charts, καθώς το δέκατο στούντιο άλμπουμ της, «Bass Persuades», έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση του δημοφιλούς αμερικανικού καταλόγου Billboard 200. Η επιτυχία αυτή έρχεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά την τελευταία της πρωτιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της απήχηση στο μουσικό κοινό.

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά γυρίζει το μάτι και ανοίγει το στόμα της, σηματοδοτώντας νέα εποχή στην καριέρα της.
https://www.instagram.com/miley

Το «Bass Persuades» κατάφερε να συγκεντρώσει 61.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate που αναφέρθηκαν από το Billboard. Αυτή είναι η έκτη φορά που ένα άλμπουμ της Miley Cyrus φτάνει στην κορυφή του chart, με το «Bass Persuades» να διαδέχεται το «Bangerz» του 2013, το οποίο επίσης είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Συνολικά, η καλλιτέχνιδα έχει στο ενεργητικό της 16 άλμπουμ που έχουν φτάσει στο Top 10, τόσο με το όνομα Miley Cyrus (τώρα εμφανίζεται μόνο ως Miley) όσο και με τις ηχογραφήσεις της ως Hannah Montana.

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Η κυκλοφορία του «Bass Persuades» πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, με το ομώνυμο single να προηγείται στις 3 Σεπτεμβρίου και να φτάνει στο Νο. 35 του Billboard Hot 100. Το άλμπουμ διαδέχεται το «Something Beautiful», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 4 του album chart στις 14 Ιουνίου 2025.

Η Miley Cyrus ξαπλωμένη στον καναπέ, με το βλέμμα της να κοιτάζει προς την κάμερα, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.
https://www.instagram.com/miley

Από τις 61.000 μονάδες που συγκεντρώθηκαν, 47.000 προέρχονται από πωλήσεις του «Bass Persuades». Τα streaming equivalent albums (SEA) συνεισέφεραν 14.000 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 14,22 εκατομμύρια επίσημα streams των τραγουδιών του άλμπουμ. Η επιτυχία της πρώτης εβδομάδας ενισχύθηκε σημαντικά από τις πωλήσεις διαφόρων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων 16 παραλλαγών σε βινύλιο (μία εκ των οποίων με bonus track), εννέα εκδόσεων σε CD (επίσης με bonus track), έξι ψηφιακών εκδόσεων με επιπλέον περιεχόμενο, καθώς και κασέτας.

Η Miley Cyrus ποζάρει δίπλα σε ένα πιάνο, προετοιμάζοντας την έκπληξη της Maybelline για τους fans.
https://www.instagram.com/Miley/

Στην τρέχουσα κατάταξη, το άλμπουμ «Dandelion» της Ella Langley, το οποίο βρισκόταν προηγουμένως στην κορυφή, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με σχεδόν 61.000 ισοδύναμες μονάδες. Στην πρώτη δεκάδα εισχώρησαν και νέα ονόματα. Το «That’s Just Me» του Riley Green έκανε ντεμπούτο στο Νο. 3, συγκεντρώνοντας 60.000 μονάδες.

Η Miley Cyrus ποζάρει μπροστά από μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία της, προωθώντας τη συλλεκτική έκδοση του «Bass Persuades».
https://www.instagram.com/miley/

Η Beabadoobee σημείωσε την πρώτη της είσοδο στο Top 10 με το «Pylon», το οποίο κατατάχθηκε στο Νο. 7, με 35.000 μονάδες. Στην πρώτη πεντάδα, το «I’m the Problem» του Morgan Wallen βρίσκεται στο Νο. 4, ενώ το «You seem pretty sad for a girl so in love» της Olivia Rodrigo υποχώρησε στο Νο. 5 από την προηγούμενη εβδομάδα.

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Bass Persuades Billboard 200 Miley Cyrus
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