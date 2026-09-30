Ο LEVI.SCT έρχεται στην Ελλάδα: Ο πιανίστας που μετατρέπει την κλασική μουσική σε κινηματογραφική εμπειρία

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ο LEVI.SCT υπερβαίνει τα όρια των μουσικών ειδών, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της κλασικής συναυλίας

«Ο,τι και αν πιστεύετε ότι γνωρίζετε για το πιάνο, θα αναθεωρήσετε. Ο Schechtmann ξαναγράφει όλους τους κανόνες.» –Sam Nead

LEVI.SCT – PIANOMANNIAKS

Κάθε κομμάτι γίνεται ένα νέο κεφάλαιο σε μια ζωντανή ιστορία, όπου η παράδοση συγκρούεται με την καινοτομία. Από τους καταιγιστικούς ρυθμούς έως τις εσωστρεφείς ηχητικές υφές, ο LEVI.SCT προσκαλεί τους ακροατές να βιώσουν όχι απλώς μουσική, αλλά κίνηση, συναίσθημα και μεταμόρφωση.

Συνδυάζοντας το συναισθηματικό βάθος των κλασικών συνθετών με την ωμή ενέργεια της hip-hop και της house μουσικής, η μουσική του βρίσκει απήχηση σε όλες τις γενιές.

Γεννημένος στη Γερμανία το 1999 ως Levi Schechtmann, εμφανιζεται με το καλλιτεχνικό όνομα LEVI.SCT και τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί σε ένα νέο κύμα καλλιτεχνών που καθιστούν την κλασική μουσική επίκαιρη και απολύτως συναρπαστική.

Με 1.8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, η άνοδος του LEVI.SCT υπήρξε εντυπωσιακή. Οι συναυλίες του, όπως και το διαδικτυακό του περιεχόμενο, συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία, τον ρυθμό και το συναίσθημα σε μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία που καθηλώνει τον θεατή.

«Το concept των ζωντανών μου εμφανίσεων εξελίσσεται διαρκώς – δεν μένει ποτέ ακριβώς ίδιο. Από συναυλία σε συναυλία, αλλάζει ελαφρώς και αναπτύσσεται φυσικά».

Το 2025, ανακηρύχθηκε «Σύγχρονος Πιανίστας της Χρονιάς» στα βραβεία Pianote, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς πιανίστες της γενιάς του.

Ξεκίνησε την πρώτη του παγκόσμια περιοδεία τον Ιανουάριο του 2026, με sold-out εμφανίσεις στο Παρίσι (μία βραδιά στο La Cigale) και στο Λονδίνο (δύο βραδιές στο Union Chapel). Έχει επίσης εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Elbphilharmonie του Αμβούργου και το Flagey των Βρυξελλών, μαγεύοντας το κοινό στο πέρασμα του.

Καθώς η δυναμική του συνεχίζει να αυξάνεται, αρκετές από τις επερχόμενες συναυλίες του σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, η Πράγα και το Γκρόνινγκεν είναι ήδη sold out. Ανταποκρινόμενος στη μεγάλη ζήτηση, ο LEVI.SCT ανακοίνωσε επιπλέον ημερομηνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης συναυλίας στο Barbican Centre του Λονδίνου, της εμφάνισης του στο The Stoller Hall στο Μάντσεστερ καθώς και νέων συναυλιών στη Βιέννη, τη Λυών και την Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα τους και η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, στον ιστορικό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

«Το 25χρονο ανερχόμενο αστέρι εντυπωσιάζει με τις επανερμηνείες του στην κλασική μουσική, τις οποίες συνδυάζει με hip-hop και ηλεκτρονικά beats.» – Rolling Stone

Με το δεύτερο άλμπουμ του “Classified Fusion”, ο LEVI.SCT μας προσκαλεί σε ένα τολμηρό ταξίδι γεμάτο δεξιοτεχνία, όπου το κλασικό συναντά το σύγχρονο, οι ηλεκτρονικοί παλμοί διαπλέκονται με την ωμή ενέργεια της hip-hop και τα όρια μεταξύ των μουσικών ειδών καταργούνται, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύνολο. Συνδυάζοντας έργα των Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Αλμπένιθ και άλλων με στοιχεία jazz, house και salsa, καθώς και με το δικό του, τολμηρό προσωπικό στυλ, ο Levi δημιουργεί ένα άλμπουμ που αποτελεί ταυτόχρονα φόρο τιμής και πράξη καλλιτεχνικής επανάστασης.

Στις 29 Νοεμβρίου, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει ζωντανά τον νεαρό δεξιοτέχνη που ήδη αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Μια ζωντανή εμπειρία που θα συγκινήσει την καρδιά και θα συγκλονίσει την ψυχή.

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad Radio 106,2 & Mad.gr