Μουσική 30.09.2026

Ο LEVI.SCT έρχεται στην Ελλάδα: Ο πιανίστας που μετατρέπει την κλασική μουσική σε κινηματογραφική εμπειρία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ο LEVI.SCT υπερβαίνει τα όρια των μουσικών ειδών, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της κλασικής συναυλίας
Mad.gr

«Ο,τι και αν πιστεύετε ότι γνωρίζετε για το πιάνο, θα αναθεωρήσετε. Ο Schechtmann ξαναγράφει όλους τους κανόνες.» Sam Nead 

LEVI.SCT – PIANOMANNIAKS

Κάθε κομμάτι γίνεται ένα νέο κεφάλαιο σε μια ζωντανή ιστορία, όπου η παράδοση συγκρούεται με την καινοτομία. Από τους καταιγιστικούς ρυθμούς έως τις εσωστρεφείς ηχητικές υφές, ο LEVI.SCT προσκαλεί τους ακροατές να βιώσουν όχι απλώς μουσική, αλλά κίνηση, συναίσθημα και μεταμόρφωση.

Συνδυάζοντας το συναισθηματικό βάθος των κλασικών συνθετών με την ωμή ενέργεια της hip-hop και της house μουσικής, η μουσική του βρίσκει απήχηση σε όλες τις γενιές.
Γεννημένος στη Γερμανία το 1999 ως Levi Schechtmann, εμφανιζεται με το καλλιτεχνικό όνομα LEVI.SCT και τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί σε ένα νέο κύμα καλλιτεχνών που καθιστούν την κλασική μουσική επίκαιρη και απολύτως συναρπαστική.

levi A3 poster

Με 1.8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, η άνοδος του LEVI.SCT υπήρξε εντυπωσιακή. Οι συναυλίες του, όπως και το διαδικτυακό του περιεχόμενο, συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία, τον ρυθμό και το συναίσθημα σε μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία που καθηλώνει τον θεατή.

«Το concept των ζωντανών μου εμφανίσεων εξελίσσεται διαρκώς – δεν μένει ποτέ ακριβώς ίδιο. Από συναυλία σε συναυλία, αλλάζει ελαφρώς και αναπτύσσεται φυσικά».

Το 2025, ανακηρύχθηκε «Σύγχρονος Πιανίστας της Χρονιάς» στα βραβεία Pianote, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς πιανίστες της γενιάς του.

Ξεκίνησε την πρώτη του παγκόσμια περιοδεία τον Ιανουάριο του 2026, με sold-out εμφανίσεις στο Παρίσι (μία βραδιά στο La Cigale) και στο Λονδίνο (δύο βραδιές στο Union Chapel). Έχει επίσης εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Elbphilharmonie του Αμβούργου και το Flagey των Βρυξελλών, μαγεύοντας το κοινό στο πέρασμα του.

Καθώς η δυναμική του συνεχίζει να αυξάνεται, αρκετές από τις επερχόμενες συναυλίες του σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, η Πράγα και το Γκρόνινγκεν είναι ήδη sold out. Ανταποκρινόμενος στη μεγάλη ζήτηση, ο LEVI.SCT ανακοίνωσε επιπλέον ημερομηνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης συναυλίας στο Barbican Centre του Λονδίνου, της εμφάνισης του στο The Stoller Hall στο Μάντσεστερ καθώς και νέων συναυλιών στη Βιέννη, τη Λυών και την Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα τους και η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, στον ιστορικό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

«Το 25χρονο ανερχόμενο αστέρι εντυπωσιάζει με τις επανερμηνείες του στην κλασική μουσική, τις οποίες συνδυάζει με hip-hop και ηλεκτρονικά beats.» – Rolling Stone

Με το δεύτερο άλμπουμ του “Classified Fusion”, ο LEVI.SCT μας προσκαλεί σε ένα τολμηρό ταξίδι γεμάτο δεξιοτεχνία, όπου το κλασικό συναντά το σύγχρονο, οι ηλεκτρονικοί παλμοί διαπλέκονται με την ωμή ενέργεια της hip-hop και τα όρια μεταξύ των μουσικών ειδών καταργούνται, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύνολο. Συνδυάζοντας έργα των Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Αλμπένιθ και άλλων με στοιχεία jazz, house και salsa, καθώς και με το δικό του, τολμηρό προσωπικό στυλ, ο Levi δημιουργεί ένα άλμπουμ που αποτελεί ταυτόχρονα φόρο τιμής και πράξη καλλιτεχνικής επανάστασης.

Στις 29 Νοεμβρίου, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει ζωντανά τον νεαρό δεξιοτέχνη που ήδη αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Μια ζωντανή εμπειρία που θα συγκινήσει την καρδιά και θα συγκλονίσει την ψυχή.

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad Radio 106,2 & Mad.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

LEVI.SCT
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Coven Academy»: Η νέα σειρά μαγείας έρχεται με ένα soundtrack-έκπληξη

«Coven Academy»: Η νέα σειρά μαγείας έρχεται με ένα soundtrack-έκπληξη

30.09.2026
Επόμενο
Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Niall Horan: 10 χρόνια από το «This Town» – Η νοσταλγική ανάρτηση που συγκίνησε
Μουσικά Νέα

Niall Horan: 10 χρόνια από το «This Town» – Η νοσταλγική ανάρτηση που συγκίνησε

30.09.2026
Η Megan Thee Stallion δίνει μια πρώτη γεύση από το «Act III» – Όσα γνωρίζουμε για το νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Η Megan Thee Stallion δίνει μια πρώτη γεύση από το «Act III» – Όσα γνωρίζουμε για το νέο άλμπουμ

30.09.2026
Ο Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού
Μουσικά Νέα

Ο Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

30.09.2026
U2: Πώς συνδέεται το νέο άλμπουμ τους, «Carnaval de Luz» με τη Rosalía
Μουσικά Νέα

U2: Πώς συνδέεται το νέο άλμπουμ τους, «Carnaval de Luz» με τη Rosalía

30.09.2026
Sarigian & GLS: Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026 με το «Matia»
Μουσικά Νέα

Sarigian & GLS: Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026 με το «Matia»

30.09.2026
«Revma»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει το νέο του τραγούδι – Άκου το ακυκλοφόρητο teaser
Μουσικά Νέα

«Revma»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει το νέο του τραγούδι – Άκου το ακυκλοφόρητο teaser

30.09.2026
Tokio Hotel: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2027
Μουσικά Νέα

Tokio Hotel: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2027

30.09.2026
Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς

30.09.2026
Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

30.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…