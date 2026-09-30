Μουσικά Νέα 30.09.2026

Niall Horan: 10 χρόνια από το «This Town» – Η νοσταλγική ανάρτηση που συγκίνησε

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Ο Niall Horan γιορτάζει την επέτειο του πρώτου του solo single, μοιράζοντας σπάνιες στιγμές από τα παρασκήνια και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Niall Horan γιορτάζει 10 χρόνια από το πρώτο του solo single, "This Town".
  • Μοιράστηκε νοσταλγικές φωτογραφίες και βίντεο από τη δημιουργία του τραγουδιού.
  • Το "This Town", με απλή δομή, σηματοδότησε την προσωπική καλλιτεχνική πορεία του.
  • Ο Horan εκτιμά περισσότερο την αλληλεπίδραση με τους fans που τραγουδούν το κομμάτι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

10 συμπληρώνονται φέτος από την κυκλοφορία του «This Town», του πρώτου solo single του Niall Horan μετά την παύση των One Direction. Ο Ιρλανδός τραγουδοποιός επέλεξε να γιορτάσει αυτό το σημαντικό ορόσημο για την καριέρα του, μοιράζοντας με τους ακολούθους του στο Instagram ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του τραγουδιού, αλλά και από την αποτύπωση του εξώφυλλου με Polaroid κάμερα, ο Horan εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το κομμάτι που σηματοδότησε την προσωπική του καλλιτεχνική πορεία.

https://www.instagram.com/Niallhoran
https://www.instagram.com/Niallhoran

Το «This Town», που κυκλοφόρησε το 2016, ξεχώρισε αμέσως από τις πιο μεγάλες pop παραγωγές που κυριαρχούσαν τότε στις μουσικές λίστες. Ο Horan περιέγραψε πώς το τραγούδι, με την απλή δομή του, βασισμένο σε μία φωνή και μια ακουστική κιθάρα, αποτέλεσε μια πιο «γυμνή» εισαγωγή του ίδιου ως solo καλλιτέχνη. Παρόλο που η ενορχήστρωση ήταν μινιμαλιστική, το κομμάτι κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο Billboard Hot 100, το «This Town» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 63, παρά το γεγονός ότι είχαν μετρηθεί μόνο μία ημέρα πωλήσεων και streaming στην πρώτη εβδομάδα καταγραφής. Στη συνέχεια, ανέβηκε στο Νο. 25 και έφτασε την κορυφαία του θέση στο Νο. 20 τον Ιανουάριο του 2017.

https://www.instagram.com/Niallhoran
https://www.instagram.com/Niallhoran

Για τον Niall Horan, η πραγματική αξία του «This Town» δεν μετριέται μόνο με στατιστικά στοιχεία. Το πιο συγκινητικό κομμάτι του τραγουδιού, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι η εμπειρία του να ακούει τους fans να το τραγουδούν ξανά και ξανά, χρόνια μετά την κυκλοφορία του. «Το να ξεπεράσουμε το ένα δισεκατομμύριο streams και να σας βλέπω να το τραγουδάτε πίσω σε μένα όλα αυτά τα χρόνια, είναι απολύτως απίστευτο», έγραψε ο Horan στην ανάρτησή του. Αυτή η αμφίδρομη σχέση με το κοινό είναι που κάνει το τραγούδι ξεχωριστό για εκείνον.

https://www.instagram.com/Niallhoran
https://www.instagram.com/Niallhoran

«Το «This Town» κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια σήμερα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα μόνος μου και είναι τόσο ξεχωριστό για μένα για πολλούς λόγους», εξήγησε ο καλλιτέχνης. Καταλήγοντας, ο Horan υπογράμμισε τη σημασία της κοινής εμπειρίας: «Ήταν το τραγούδι μου και τώρα είναι δικό μας».

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Ο Niall Horan υπαινίχθηκε επίσης ότι έχει «μερικά ειδικά πράγματα» στα σκαριά για να γιορτάσει περαιτέρω την επέτειο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο εορτασμός των 10 χρόνων του «This Town» δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Ο Horan, ο οποίος έχει διαγράψει μια επιτυχημένη solo πορεία μετά τους One Direction, έχει δείξει και στο παρελθόν την ευαισθησία του μέσα από τη μουσική του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα, είχε τιμήσει τη μνήμη του Liam Payne, παίζοντας στην σκηνή ένα ηχητικό απόσπασμα από τη φωνή του εκλιπόντος πρώην συμπαίκτη του, σηματοδοτώντας ένα «τέλος μιας εποχής».

Παράλληλα, ο Niall Horan έχει δείξει την προθυμία του να αλληλεπιδρά με τους fans του, ζητώντας τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του setlist για την επερχόμενη περιοδεία του, κάτι που αποδεικνύει τη συνεχή του σύνδεση με εκείνους που στηρίζουν την καριέρα του.

Το «This Town» αποτελεί ορόσημο για τον Niall Horan, όχι μόνο ως το πρώτο του solo βήμα, αλλά και ως ένα τραγούδι που κατάφερε να αγγίξει χιλιάδες καρδιές, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να γράφει και να ερμηνεύει τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή.

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Niall Horan
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