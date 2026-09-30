Ο Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

Ο διεθνούς φήμης δεξιοτέχνης του μπαντονεόν, πιανίστας και συνθέτης, Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Με μια ματιά Ο Claudio Constantini, βιρτουόζος πιάνου και μπαντονεόν, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Οι συνθέσεις του συνδυάζουν κλασική μουσική, λατινοαμερικάνικη παράδοση και αυτοσχεδιασμό.

Έχει εμφανιστεί παγκοσμίως, συνεργαστεί με μεγάλες ορχήστρες και είναι υποψήφιος για Latin Grammy.

Η συναυλία του στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με κλασικό, πρωτότυπο και σύγχρονο ρεπερτόριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Claudio Constantini συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της σύγχρονης κλασικής και νεοκλασικής σκηνής, εξαιτίας του ιδιαίτερου τρόπου που γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική. Ως βιρτουόζος του πιάνο και του νοσταλγικού μπαντονεόν, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με σημαντικές ορχήστρες όπως την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσέχικης Δημοκρατίας και την Μητροπολιτική Ορχήστρα της Λισαβόνας.

Οι νεοκλασικές συνθέσεις του Claudio Constantini έχουν τις ρίζες τους στην κλασική μουσική αλλά εμπλουτίζονται από τη λατινοαμερικανική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από μία βαθειά αισθαντικότητα και σύγχρονη αισθητική: “Σε έναν κόσμο που κινείται με υπερβολική ταχύτητα, στρέφομαι στη μουσική για να βρω γαλήνη, ομορφιά και τη δυνατότητα να αισθανθώ.”

Three Noctilunes – Claudio Constantini

Γεννημένος στο Περού, με σπουδές στην Φινλανδία, την Ολλανδία και το Παρίσι, ο Claudio που ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο από τον πατέρα του, έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητα για Latin Grammy, ενώ τα τελευταία χρόνια, το έργο του που επαναπροσδιορίζει τα όρια της ορχηστρικής μουσικής, γνωρίζει εντυπωσιακή απήχηση διεθνώς με εκατομμύρια streams.

Η συναυλία του στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού θα αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο μουσικό γεγονός για το αθηναϊκό κοινό, προσφέροντας ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, πρωτότυπες συνθέσεις και σύγχρονες επιρροές με στόχο, όπως μας λέει ο ίδιος, “Κάθε νότα να μπορεί να δημιουργήσει έναν κοινόβιο χώρο για εμένα, το όργανο και όποιον ακούει. Έναν χώρο διαύγειας στη μέση του χάους. Μία υπενθύμιση ότι δεν είμαστε μόνοι.”

Τιμές εισιτηρίων:

Σπουδαστές Ωδείων: 22€

ΑμΕΑ: 25,3€

Γενικής Εισόδου – Ζώνη Γ: 25,3€

Γενικής Εισόδου – Ζώνη Β: 33€

Γενικής Εισόδου – Ζώνη Α: 39,6€

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