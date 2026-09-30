Ανακοινώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το 2026/27 -Όλα όσα θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει το πρόγραμμα της νέας θεατρικής σεζόν, με μεγάλες παραγωγές, κλασικά έργα, σύγχρονη δραματουργία και διεθνείς συνεργασίες

Με μια ματιά Το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τη θεατρική σεζόν 2026/27, με έμφαση σε πρωτοπορία και γλωσσική πολυμορφία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, κλασικές και σύγχρονες δραματουργίες, καθώς και διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.

Όλες οι σκηνές του κτηρίου Τσίλλερ και του θεάτρου REX θα λειτουργήσουν, με το REX να ανοίγει μετά από ανακαίνιση.

Το πρόγραμμα ενισχύει το διερευνητικό θέατρο, τον πειραματισμό, τη σύγχρονη γραφή και τις κοινωνικές/εκπαιδευτικές δράσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τον αναλυτικό προγραμματισμό του για τη φετινή θεατρική χρονιά και προσκαλεί σε έναν σκηνικό κόσμο γεμάτο ισχυρές θεατρικές εμπειρίες, γλωσσική πολυμορφία και διακαλλιτεχνική πρωτοπορία.

Εστιάζει στο δυναμικό δίκτυο δημιουργών, ιδεών, θεατών, σκηνικών ερωτημάτων που ενεργοποιείται και το αποτυπώνει σε ένα οικοσύστημα, μια φανταστική αρχιτεκτονική κάτοψη ενός θεατρικού ιδεατού κτιρίου. Κάθε παράσταση και ένας χώρος. Κάθε χώρος και ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας. Διαμορφώνουμε μια ουτοπική κάτοψη ενός πολυπρισματικού κτιρίου και δίνουμε τα κλειδιά που ανοίγουν όλα τα δωμάτια για ξεχωριστές,

προσωπικές, απρόβλεπτες περιηγήσεις.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, διευρύνει τις συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, ενισχύοντας το διεθνές

εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς εγχώριους φορείς. Ταυτόχρονα ενισχύει το διερευνητικό θέατρο του σήμερα, τον σκηνικό πειραματισμό, τη σύγχρονη γραφή για το θέατρο, τη σκέψη, τη συνδιαλλαγή, την κοινωνική και εκπαιδευτική του δράση μέσα από ένα ανανεωμένο και στοχευμένο δίκτυο εργαστηρίων και παράλληλων δράσεων.

Το δύο βασικά κτήρια του Εθνικού Θεάτρου βρίσκονται φέτος σε πλήρη λειτουργία: το κτήριο Τσίλλερ με τις τρεις σκηνές του: Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αίθουσα Εκδηλώσεων, και το Θέατρο REX

– που θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του μετά την ανακαίνισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -, με την κεντρική του σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», εκείνη της «Ελένης Παπαδάκη» στο

ισόγειο για την Παιδική σκηνή, και εκείνη της «Κατίνας Παξινού» για την Πειραματική σκηνή του θεάτρου στο υπόγειο. Επιπλέον, ο κάτω χώρος στο Θέατρο Δίπυλον φιλοξενεί, για 2η χρονιά, παραγωγές του Οργανισμού, ενώ ο 1ος όροφος της Δημοτικής Πινακοθήκης ορισμένα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Η πρώτη μας χρονιά ανέδειξε ένα Εθνικό Θέατρο που αναγνωρίζει τη δύναμη του θεσμικού του ρόλου και αναζητά διαρκώς νέους τρόπους να συνδέει ανθρώπους, ιδέες και εποχές – διευρύνοντας, στην πράξη, τόσο τα δικά του

όρια όσο και αυτά της σκέψης μας. Το Εθνικό Θέατρο, παρά την απαιτητική για τον οργανισμό πυκνότητα του προγραμματισμού, απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους μεγάλες προκλήσεις. Να είναι ένας κορυφαίος

διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικός οργανισμός. Το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τόσο οι παραστάσεις όσο και οι παράλληλες δράσεις μας σημείωσαν καθολική πληρότητα, και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον θεατών που ήρθαν στο Εθνικό για πρώτη ή για πολλοστή φορά, μας γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια.

Ανυπομονούμε για τη φετινή θεατρική περίοδο, εργαζόμαστε για μια ουσιαστική φιλοξενία σε όλα τα κτίρια του Εθνικού Θεάτρου, ανοίγουμε τους χώρους του για μια φυσική αλλά και νοητή περιήγηση, γόνιμες συναντήσεις, ουσιαστική

σκέψη και συνδιαλλαγή, εμπειρίες που διαρκούν, απρόσκοπτη συν-κίνηση ή αβίαστη ψυχαγωγία.

Αγαπητές/οί θεάτ(ρι)ες, μη διστάσετε, ανοίξτε όσες πόρτες μπορείτε και αφεθείτε στην εμπειρία που κρύβεται εκεί. Ανοίξτε τις πόρτες του θεάτρου και ζήστε ελεύθερα».

Αργυρώ Χιώτη

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Υ Ν

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan | Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη | Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 1 Οκτωβρίου 2026 | 2ος χρόνος

[βιβλιοθήκη]

Αντλώντας έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που συγκεντρώθηκαν μεταξύ 2020 και 2021, μια περίοδο αυξημένης συλλογικής μοναξιάς, ο δημοφιλής Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός Guillaume Poix γράφει την Ιεροτελεστία (Un Sacre), υφαίνοντας ένα χρονικό απώλειας που, μέσα από «μικρές» ιστορίες ανθρώπων, καταλήγει στη «μεγάλη» Ιστορία της ανθρωπότητας. Αναγνωρίζοντας το θέατρο ως ιεροτελεστία της πραγματικότητας και ενισχύοντας το σκηνικό συμβάν με ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση, μετά τη θερμότατη υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό την περσινή θεατρική περίοδο, επιστρέφει ως μια συλλογική ανάσα, μια αναπόφευκτη και φωτεινή μαρτυρία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί το μόνο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο που έχουμε φτιάξει, είναι να συνεχίσεις να υπάρχεις. Η ύπαρξη ως επανάσταση, λοιπόν.

Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη

Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Θεοδωρίδης — Ιζαμπέλα

Κωνσταντινίδου

Σκηνοθεσία — Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Θεοδωρίδης

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας — Φιλάνθη Μπουγάτσου

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Ξένια Θεμελή

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα — Αναστασία Φτούλη

Παίζουν (αλφαβητικά): Ελευθερία Αγγελίτσα, Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Ειρήνη Δάμπαση, Γιώργος Εξακοΐδης, Κωνσταντίνος Κρομμύδας, Θάνος Μαγκλάρας, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Μαρία Μπαγανά, Ανδρέας Νάτσιος, Ηλίας Σγουραλής, Θεοδώρα Τζήμου, Θωμάς Τσακνάκης, Γιώργος Χριστοδούλου

[κήποι]

KONTAKTHOF της Pina Bausch | Μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2026 | 2ος χρόνος

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε την περσινή καλλιτεχνική περίοδο το Kontakthof, η ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, με τη συμμετοχή 22 ξεχωριστών ερμηνευτ(ρι)ών από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ για λίγες μόνο παραστάσεις. «Το Kontakthof», είχε πει η σπουδαία χορογράφος, «είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται άνθρωποι που αποζητούν επαφή. Να φανερώσεις τον εαυτό σου, να τον αρνηθείς. Με φόβους. Επιθυμία. Απογοητεύσεις. Απελπισία. Πρώτες εμπειρίες. Πρώτες απόπειρες. Τρυφερότητα και ό,τι προκύπτει απ’ αυτή — αυτό ήταν σημαντικό θέμα στο έργο. […] Να αποκαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου, να ξεπερνάς τον εαυτό σου.»

Συντελεστές πρωτότυπης παραγωγής

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Pina Bausch

Συνεργασία: Rolf Borzik, Marion Cito, Hans Pop

Σκηνικά – Κοστούμια: Rolf Borzik

Μουσική: Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota, Jean Sibelius κ.ά.

Παγκόσμια πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου 1978, Opernhaus Wuppertal

Αρχική διανομή: Arnaldo Alvarez, Elisabeth Clarke, Fernando Cortizo, Gary Austin Crocker, Mari Di Lena, Josephine Ann Endicott, Lutz Förster, John Giffin, Silvia Kesselheim, Ed Kortlandt, Luis P. Layag, Beatrice Libonati, Anne Martin, Jan Minarik, Vivienne Newport, Arthur Rosenfeld, Monika Sagon, Heinz Samm, Meryl Tankard, Christian Trouillas



Συντελεστές για το Εθνικό Θέατρο

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Josephine Ann Endicott, Δάφνις Κόκκινος

Διεύθυνση δοκιμών: Scott Jennings, Anne Martin, Μαριλένα Δάρα

Προσαρμογή σκηνικού: Gerburg Stoffel

Προσαρμογή κοστουμιών: Petra Leidner

Προσαρμογή φωτισμών: Roger Irman, Jo Verlei στη μνήμη του Jo Verlei

Σύμβουλος ήχου: Karsten Fischer

Συνεργάτης στην προσαρμογή κοστουμιών: Παύλος Θανόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Οι μεταφράσεις των κειμένων της παράστασης στα ελληνικά είναι του Γιώργου Δεπάστα.

Οργάνωση παραγωγής για το Pina Bausch Foundation: Gesa Linnéa Hocke

Συντονισμός παραγωγής για το Pina Bausch Foundation: Αριστέα Χαραλαμπίδου

Πνευματικά δικαιώματα παράστασης: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main εκπροσωπώντας το Pina Bausch Foundation, Wuppertal.

Παίζουν (αλφαβητικά): Θανάσης Ακοκκαλίδης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βίκυ Βολιώτη, Κατερίνα Γεβετζή, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαριλένα Δάρα, Δάφνη Δρακοπούλου, Νίκος Ζιάζιαρης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Ναταλία Καλογεροπούλου, Δημήτρης Κολλιός, Μελίνα Κόντη, Νίκος Κουσούλης, Νίκος Λεκάκης, Δημήτρης Μανδρινός, Ιωάννης Μπάστας, Αλεξάνδρα Όσπιτσι, Εβίνη Παντελάκη, Έλσα Σίσκου, Βασιάνα Σκοπετέα, Σάνια Στριμπάκου, Μαρία Χανδρινού

[παιδικό δωμάτιο]

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ | Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη | Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Νοεμβρίου 2026 | 2ος χρόνος

Ένα από τα εμβληματικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ο Βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, επιστρέφει για λίγες παραστάσεις, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την περσινή θεατρική περίοδο, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ. Με έναν 10μελή θίασο ξεχωριστών ερμηνευτ(ρι)ών, όχημα την εξαιρετική μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη και με όρους ενός ιδιότυπου «μουσικού ρεαλισμού» —όπου η παρτιτούρα είναι το κείμενο και τα μουσικά όργανα οι ανθρώπινες φωνές— η ιλαρή και συγχρόνως σπαρακτική αυτή τραγικωμωδία μιλά για την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξορκίσει τον τρόμο της Αβύσσου και του Άπειρου, τη σιωπή και το κενό, που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τον αφανίσουν. Με τη δράση να τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο καθιστικό/σέρα μιας ρωσικής ντάτσας, το τσεχωφικό κύκνειο άσμα παρουσιάζεται ως ένα κατεξοχήν έργο συνόλου, 42 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο.

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Διασκευή — Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Σκηνικά: Μυρτώ Λάμπρου

Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη

Μουσική σύνθεση — Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Συνεργασία στην κίνηση — Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Σχεδιασμός ήχου: Brian Coon

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός μακιγιάζ — κομμώσεων: Ιωάννα Λυγίζου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δημήτρης Μπούλης, Εύα Βλασσοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Μπίζα

Βοηθός μουσικού: Ευγενία Πανταζή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

[αίθριο]

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα | Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου | Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 20 Ιανουαρίου 2027

Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα γράφτηκε το 1936 και μέχρι το 1964 η Δικτατορία του Φράνκο απαγόρευε τη σκηνική του παρουσίαση στην Ισπανία. Τι ήταν εκείνο που έκανε το έργο επικίνδυνο για ένα τόσο ισχυρό καθεστώς; Εννιά γυναίκες μένουν κλεισμένες στο σπίτι τους, χωρίς κοινωνική, προσωπική, σεξουαλική ζωή, υπό την τυραννία της Μπερνάρντα Άλμπα η οποία μετατρέπει αυτό το σπίτι σε μια άτυπη φυλακή. Ένας στιβαρός πατριαρχικός μηχανισμός ακμάζει εκεί μέσα, χωρίς μάλιστα ποτέ να εμφανιστεί ένας άνδρας επί σκηνής. Ένας τόπος ελέγχου, καταστολής και εμμονής χωρίς ποτέ η συμμόρφωση να επιβληθεί από φορείς θεσμικής εξουσίας. Σήμερα ένα συμπαγές και αχανές οικοδόμημα καλλιέργειας φόβου και παραγωγής απελπισίας εργάζεται αδιάκοπα για να θρέψει μέσα μας τη βεβαιότητα ότι κάθε σκέψη αλλαγής του κόσμου είναι μάταιη και κάθε χειρονομία αλληλεγγύης καταδικασμένη. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και χάρη στο ποιητικό του σθένος, ίσως το έργο παραμένει ακόμη επικίνδυνο. Η παράσταση θα απογυμνώσει την ιστορία αυτών των γυναικών από το ιστορικό και τοπικό της περίβλημα, που μπορεί να τη λειάνει, προκειμένου να την αφηγηθεί ως μια άχρονη πολιτική αλληγορία για τη δυστοπία που ζούμε. Γιατί το Σπίτι έρχεται και ξανάρχεται. Αλλάζει εποχές, πρόσωπα, μορφές· και κάθε φορά μας βρίσκει μέσα του.

Το κλασικό αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου έπειτα από τρεις δεκαετίες, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα και ένα ξεχωριστό, αποκλειστικά γυναικείο, ensemble ερμηνευτριών διαφορετικών καλλιτεχνικών γενεών.

Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου

Σκηνοθεσία — Δραματουργική επεξεργασία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά: Anna Fedorova

Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Συνεργάτης σκηνογράφου: Κατερίνα Βλάχμπεη

Sound design: Brian Coon

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Μάγια Κυριαζή

Βοηθός ενδυματολόγου: Αγγελική Πολίτη

Παίζουν (αλφαβητικά): Αλίκη Αλεξανδράκη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Μαρία Κοραχάη, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Γαρυφαλλιά Μαρίνη, Ιωάννα Μαυρέα, Κατερίνα Μολφέση, Ηλέκτρα Νικολούζου, Ελίνα Ρίζου, Θεοδοσία Σαββάκη, Κατερίνα Φώτη, Χριστίνα Χριστοδούλου

Μουσικός επί σκηνής (κοντραμπάσο): Μαρία Τασιούλα

[εξομολογητήριο]

ΤΡΙΚΥΜΙΑ | εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | Κείμενο — Σκηνοθεσία: Dmitry Krymov | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 14 Απριλίου 2027| Παγκόσμια πρεμιέρα

Το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη, σκηνογράφο, ζωγράφο και παιδαγωγό Dmitry Krymov. Μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου θεάτρου, με πολυάριθμες διακρίσεις —ανάμεσά τους τα βραβεία Stanislavsky, Grand Prix στην Κουαντριενάλε της Πράγας, Herald Angels του Διεθνούς Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, και πέντε Χρυσές Μάσκες— και θριαμβευτική πορεία σε κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς, φεστιβάλ και μουσεία παγκοσμίως.

Με αφετηρία την προσωπική του εμπειρία ως αυτοεξόριστου τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη Ρωσία, ο Krymov θα ανεβάσει τη δική του εκδοχή της «Τρικυμίας», ανασυνθέτοντας το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο —με μια ομάδα Ελλήνων/ίδων ηθοποιών και τη μουσική υπογραφή του Θοδωρή Οικονόμου— ως μια πολιτική και υπαρξιακή έκρηξη, που θέτει στο επίκεντρο την εκδίκηση, τη συγχώρεση και την ηθική ευθύνη. Μια σπάνια σκηνική κατάθεση, μέσα από τον αναρχικό, ποιητικό και απρόβλεπτο θεατρικό του κόσμο. Μια παράσταση — ιδιότυπη φαντασμαγορία.

Ο Πρόσπερο βρίσκεται έξω από την πατρίδα του και επιστρέφει σε έναν τόπο που έχει αλλάξει, όπως και ο ίδιος, με το μαγικό ραβδί του εδώ να έχει αντικατασταθεί από πραγματικά μέσα εξόντωσης. Η νέα πόλη παρουσιάζεται ως ένα θαύμα εκσυγχρονισμού και ευημερίας, που προσποιείται πως σβήνει το έγκλημα που προηγήθηκε. Μετά το τέλος του πολέμου, όμως, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αδήριτα: εκδικείσαι ή όχι; Τι κάνεις με όσα σου έχουν συμβεί; Και μπορεί, μετά τη βία, να υπάρξει ξανά μια κοινή ζωή;

Κείμενο — Σκηνοθεσία: Dmitry Krymov

Μετάφραση: Δημήτρης Γεωργιάδης

Σκηνικά — Κοστούμια: Piotr Voznesensky

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Κίνηση: Ξένια Θεμελή

Συνεργάτης Σκηνοθέτη: Γιώργος Κουτλής

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Γεωργιάδης

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Inna Krymova

Παίζουν (αλφαβητικά): Άρης Αρμαγανίδης, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Δερμεντζίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Σίμος Κακάλας, Ίριδα Κατσούρη, Νίκος Κουρής, Χριστίνα Κυπραίου, Θάνος Μαγκλάρας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου



Μουσικός επί σκηνής (πιάνο): Θοδωρής Οικονόμου

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

[σοφίτα]

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ του Μπραμ Στόκερ | Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης | Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ντέλλας, Δημοσθένης Παπαμάρκος | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας | Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 16 Δεκεμβρίου 2026



…ἤκουσα ὡσὰν ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν κοιλάδα πολλῶν λύκων ὠρυγμόν.

Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κόμητος ἔλαμψαν καὶ εἶπεν.

– Ἀκοῦτέ τα, τὰ τέκνα τῆς νυκτός. Ποίαν μουσικὴν ἀποτελοῦν!

Το 1903 δημοσιεύεται στις επιφυλλίδες της εφημερίδας Το Νέον Άστυ «τὸ περιεργότερον μυθιστόρημα ποὺ ἐδημοσιεύθη εἰς ἑλληνικὴν ἐφημερίδα…» με τίτλο Ο Πύργος του Δράκουλα, όπως το μετέφρασε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η ιστορία της προσωποποίησης του απόλυτου κακού ξετυλίγεται μέσα από το γλωσσικό παπαδιαμαντικό σύμπαν, δημιουργώντας έναν κόσμο που ρέει ανάμεσα στην ωμότητα και την ποίηση. Ο Κωνσταντίνος Ντέλλας μαζί με μια ομάδα καλλιτέχνιδων και καλλιτεχνών συνθέτει την αφήγηση της ιστορίας του Δράκουλα, ως μια παρτιτούρα σωμάτων και φωνών, ηχογραφημένου και επί σκηνής λόγου, ανατολικής φόρμας και δυτικού γοτθικού στοιχείου, οπτικής και ακουστικής αίσθησης, εξερευνώντας την εμπειρία ενός σκηνικού «ανάμεσα».

Ημερολόγια, επιστολές, τηλεγραφήματα και άρθρα εφημερίδων συνθέτουν το χρονικό της κατάλυσης της λογικής από το τέλειο τέρας, τον Κόμη Δράκουλα, ο οποίος συμπυκνώνει στο παραβατικό σώμα και τη γοητεία του, τις αναρίθμητες αγωνίες και τους φόβους της κοινωνίας απέναντι σε οτιδήποτε μη πλαισιωμένο. Ο αρχετυπικός Ξένος εισβάλει στην μεγαλύτερη αποικιακή δύναμη της εποχής, τη Μ. Βρετανία, για να καταλύσει τα πάντα, αποδεικνύοντας τη σαθρότητα του αυστηρά δομημένου και άκαμπτου συστήματος σε σχέση με τη φυλή, το φύλο, την τάξη και την σεξουαλικότητα.

Στο τέλος της ιστορίας, το ξένο στοιχείο εκδιώκεται, ο Δράκουλας εξοντώνεται (;) και οι θηρευτές του, επιστρέφουν νικητές στις προηγούμενες ζωές τους. Τι θριαμβεύει όμως τελικά; Τι αποκαθίσταται; Το μοντέλο της ευρωπαϊκής λευκής καθαρότητας, όπου οι έμφυλοι ρόλοι είναι και πάλι τακτοποιημένοι και όλα είναι ήσυχα και άνισα στο όνομα της κανονικότητας, είναι εδώ. Έτοιμο να αφήσει πίσω του το δυσάρεστο συμβάν και να ξεχάσει οτιδήποτε έπραξε στο όνομα της ανθρωπότητας.

Μετάφραση: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Δραματουργική επεξεργασία — Έρευνα: Κωνσταντίνος Ντέλλας, Δημοσθένης Παπαμάρκος

Σκηνικά: Διδώ Γκόγκου

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Κίνηση: Σταυρούλα Σιάμου

Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις Λεπτοκαροπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Ήλια Στριγγάρη

Παίζουν: Άγγελος Αλαφογιάννης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ελένη Βεργέτη, Γιώργος Νικόπουλος, Μαρίνα Παπούλια, Τατιάνα Άννα Πίττα, Φώτης Σιώτας, Γιώργος Σύρμας, Αλέξανδρος Τούντας, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά | Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου | Κτήριο Τσίλλερ | Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 17 Μαρτίου 2027

[κουζίνα]

Έργο με χαρακτηριστική «διπλή ζωή» —έχοντας γνωρίσει επιτυχία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο— επανέρχεται μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, για να φωτίσει εκ νέου τα ζητήματα ταυτότητας, εξουσίας και κοινωνικών ρόλων και να αναδείξει πόσο προκλητικά επίκαιρο παραμένει. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ηρωίδα που κινείται διαρκώς ανάμεσα στο προσωπείο και την πραγματική της ταυτότητα, αποκαλύπτοντας τη ρευστότητα των κοινωνικών συμβάσεων μιας εποχής, όπου η δημόσια εικόνα και η ιδιωτική ζωή βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση. Ο έρωτας εγγράφεται σ’ αυτό το πεδίο έντασης, φανερώνοντας όλες τις ρωγμές που προκαλούνται, όταν το προσωπικό διαμεσολαβείται από το κοινωνικό. Με σεβασμό στον ρυθμό και το χιούμορ του πρωτοτύπου, η παράσταση θέτει ένα καίριο ερώτημα: ποια είναι η θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, όταν οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν γραφτεί από άλλους; Μια «κλασική» κωμωδία που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά μας κοιτάζει κατάματα στο παρόν.

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Μουσική: Ερατώ Κρεμμύδα

Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βίντεο: Γρηγόρης Πανόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Ειρήνη Χαριτοπούλου

Παίζουν: Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Ελίζα Σκολίδη, Φοίβος Συμεωνίδης, Νίκος Χατζόπουλος

ΘΕΑΤΡΟ REX

ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ» | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



[καταφύγιο]

ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ του Δημήτρη Κουρούμπαλη | Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουρούμπαλης — Φρόσω Κορρού | Θέατρο REX | Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» | Πρεμιέρα: 30 Οκτωβρίου 2026

Ο Ρόμπιν είναι νέος δασοφύλακας. Η αγάπη του για το δάσος τον οδήγησε σε αυτή τη δουλειά και στην υπηρεσία του Επιτρόπου που εξουσιάζει τον τόπο. Ο Επίτροπος δεν αγαπάει τα δάση. Αγαπάει το κέρδος. Μέρος του σχεδίου του για «εκσυγχρονισμό» της περιοχής είναι να εξαφανίσει το δάσος για να φτιάξει δρόμους, εργοστάσια, ξενοδοχεία, ορυχεία, ζωολογικούς κήπους. Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη μεγαλομανία του Επιτρόπου, ο Ρόμπιν κηρύσσεται παράνομος. Δεν είναι, όμως, μόνος. Στην καρδιά του δάσους ιδρύεται μια κοινότητα από ανθρώπους που το λέει η καρδιά τους και ο Ρόμπιν γίνεται Ρομπέν.

Μια σκηνική αφήγηση βαθιάς οικολογικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης και αυταπάρνησης, που —με όχημα τη μουσική, τα τραγούδια και σκηνικές μάχες που θυμίζουν κινηματογράφο— θα μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα ολοζώντανο δάσος γεμάτο μυρωδιές, ήχους και χρώματα. Μια θεατρική εμπειρία —που θα περιλαμβάνει κι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο, που επιμελούνται η Σάντυ Μακροπούλου και Ελένη Μιχαηλίδου— η οποία θα εμπνεύσει, θα συγκινήσει και θα ενεργοποιήσει τη φαντασία των παιδιών, επανασυνδέοντάς τα με το πολύτιμο καταφύγιο που χάνουμε: το δάσος.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουρούμπαλης — Φρόσω Κορρού

Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική: Alex Sid

Χορογραφία: Φρόσω Κορρού

Φωτισμοί: Κάρολ Γιάρεκ

Sound design: Μικές Μπίλης

Σκηνική πάλη: Ιωάννα Τουμπακάρη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη

Βοηθός σκηνοθετών: Γιώργος Μουστάκας

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνογράφου: Πάρης Παρασκευόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά): Ανδρέας Βοτίκας, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Κρανίδη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Φώτης Μικρούλης, Νάντια Μπαϊμπά, Δημήτρης Οικονομίδης, Νεφέλη Παντερμαλή, Τίτος Πινακάς, Απόστολος Πραφτσιώτης, Κυριακή Σολωμίδου

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

[αίθουσα χορού]



ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ | Βασισμένο στην ομώνυμη κωμωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ | Απόδοση — Διασκευή: Έρι Κύργια | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου 2026

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο, μεταμορφώνοντας το εκλεπτυσμένο παιχνίδι ερωτικών παρεξηγήσεων του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Πολύ κακό για το τίποτα», σε ένα αστραφτερό σόου. Με τους έμφυλους ρόλους να αποδομούνται με κομψότητα και δηκτική ειρωνεία, η ευφάνταστη κωμωδία μεταφέρεται στο πλατό μιας ψυχαγωγικής εκπομπής, με απίθανα σκετς — καταλύτες πλήρους… αποδιοργάνωσης! Ζωντανή μουσική, κωμική ένταση, πλάνη και αποπλάνηση, απιστίες και κακοπιστίες, παλιές έριδες, μεταμφιέσεις, και κρυφακούσματα συνθέτουν άλλοτε ένα παιχνιδιάρικο τέχνασμα, που οδηγεί στον έρωτα και την αυτογνωσία, και άλλοτε μια σκοτεινή ίντριγκα που προκαλεί καταστροφή.

Ένας έμπειρος παρουσιαστής τηλεοπτικών σόου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του νέου του εγχειρήματος, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται η εκρηκτική σχέση του Βενέδικτου και της Βεατρίκης — ενός σπινθηροβόλου ντουέτου ευφυΐας, αντιπαράθεσης και έλξης — αλλά και ο επικείμενος γάμος της Ηρώς με τον νεαρό Κλαούντιο, που κανείς δεν ξέρει αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Όμως, καθώς το παιχνίδι των παρεξηγήσεων ξεκινά, τίποτα δεν μένει όπως είχε σχεδιαστεί. Το περίφημο παιχνίδι ανάμεσα στο “nothing” και το “noting” επικυρώνει την αίσθηση πως η πραγματικότητα δεν βιώνεται, αλλά κατασκευάζεται. Και εμείς μένουμε να αναρωτιόμαστε τι είναι αλήθεια και τι μυθοπλασία…

Απόδοση — Διασκευή: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία — Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Συνεργάτιδα σκηνογράφος: Διδώ Γκόγκου

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Μουσική: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Βοηθός χορογράφου: Νεφέλη Θεοδότου

Βοηθός φωτίστριας: Σωτήρης Ρουμελιώτης



Παίζουν (αλφαβητικά:) Ινώ Αθανασιάδου, Νίκος Αναστασόπουλος, Νεφέλη Θεοδότου, Σμαράγδα Καρύδη, Ίντρα Κέιν, Θάνος Λέκκας, Δαυίδ Μαλτέζε, Τατιάνα Μελίδου, Μάριος Αθανάσιος Μποζίκας, Βασίλης Μπούτσικος, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γιώργο Πρίφτι, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τέλης Τελλάκης, Ρένος Χαραλαμπίδης, Σπύρος Χριστάκης

Μουσικοί επί σκηνής: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (ντραμς), Δημήτρης Χατζηζήσης (βιολί, κιθάρα, πλήκτρα), Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο, πλήκτρα)

[τραπεζαρία]

ΜΠΑΝΑΛ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. | Της Χαράς Κότσαλη | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πρεμιέρα: 8 Μαΐου 2027

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη εκείνη τη μέρα, κανείς σπουδαίος δεν γεννήθηκε ή πέθανε, κανένας πόλεμος δεν ξεκίνησε ή τελείωσε. Με μεικτό θίασο ηθοποιών και χορευτ(ρι)ών, το Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα είναι μια παράσταση για τις ασήμαντες μέρες, για το πώς ζούμε, πώς αναπνέουμε και πώς αφηγούμαστε τις ζωές μας μέσα στον ασφυκτικό χώρο του σύγχρονου καπιταλισμού, όλες εκείνες τις ημέρες που «δεν γίνεται τίποτα».

Οι ερμηνευτ(ρι)ες μοιράζονται την άλλοτε μονοπρόσωπη και άλλοτε συλλογική αφήγηση. Γίνονται εναλλάξ πρόσωπα που υπάρχουν κάπου στον κόσμο, αντικείμενα, ήχοι και μηχανισμοί. Ανθρώπινοι και μη ανθρώπινοι δράστες συνυπάρχουν: ήχοι διαμερισμάτων, χορωδίες, δημοτικές μπάντες, χοροεσπερίδες, αποφοιτήσεις, διαγραφές, γάμοι, διαζύγια, μαγνητικοί τομογράφοι, πρόβες, απελπισμένες προσπάθειες συναρμολόγησης fast furniture επίπλων, συγκρούσεις, αφανισμοί σε ζωντανή μετάδοση, αλλαγές σκηνικών, απρόσμενες μετεωρολογίες, θνησιγενείς χοροί και σύντομες συναντήσεις, όλα συνυπάρχουν σε ένα σκηνικό οικοσύστημα καθημερινών φαινομένων, όπου το ιδιωτικό και το συλλογικό, το τοπικό και το παγκόσμιο, το επίκαιρο και το διαχρονικό διαπλέκονται. Το θεαματικό εισβάλλει στο καθημερινό και το ασήμαντο μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης για το νόημα.



Μια παράσταση για την αβέβαιη θέση μας μέσα στον κόσμο, για το υπαρξιακό κωμικό δράμα που είναι το 24ωρο.

Με την παράσταση «Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα» το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στην ευρωμεσογειακή σύμπραξη «Κοινές Όχθες» (“Rivages Communs“), ένα δίκτυο συνεργασίας τεσσάρων θεάτρων στη Γαλλία: Théâtre de la Bastille στο Παρίσι, la Scène nationale de l’Essonne στο Ρι-Ορανζί, le Théâtre des 13 vents στο Μονπελιέ και το Théâtre Joliette στη Μασσαλία. Στόχος του δικτύου είναι η αμοιβαία ενίσχυση της παραγωγής και κυκλοφορίας έργων της σύγχρονης δημιουργίας σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από συμπράξεις, ανταλλαγές και φιλοξενίες καλλιτεχνιδών/ών.

Σκηνική σύνθεση, χορογραφία: Χαρά Κότσαλη

Κείμενο: Σπύρος Παπαδόπουλος, Χαρά Κότσαλη

Σύμβουλος δραματουργίας: Δήμητρα Μητροπούλου

Σκηνικά — Kοστούμια: Περικλής Πραβήτας

Μουσική — Ηχητικός σχεδιασμός: Τζεφ Βάγγερ, Χαρά Κότσαλη

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Μουσική διδασκαλία, φωνητικό training: Δήμητρα Τρυπάνη

Βοηθός χορογράφου: Βάσια Ζορμπαλή

Παίζουν: Κατερίνα Γεβετζή, Γιώργος Νικόπουλος, Αργύρης Ξάφης, Σοφία Πουχτού, Χριστίνα Σκουτέλα και άλλοι/ες ερμηνευτ(ρι)ές, που θα επιλεγούν από ακρόαση.

[σεπαρέ]

ΜάΜΑ | Της Γλυκερίας Μπασδέκη | Σκηνοθεσία: Παυλίνα Μάρβιν | Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | Πανελλήνια πρώτη | Πρεμιέρα: 10 Μαρτίου 2027

Στην ολοκληρωμένη πλέον του μορφή ανεβαίνει το έργο της θεατρικής συγγραφέως και ποιήτριας Γλυκερίας Μπασδέκη ΜάΜΑ —καρπός της δράσης «Σαλόνια Γλώσσας», που εγκαινίασε την περσινή θεατρική περίοδο το Εθνικό Θέατρο—, σε σκηνοθεσία της ποιήτριας, συγγραφέως και σκηνοθέτριας Παυλίνας Μάρβιν. Στον ομώνυμο ρόλο η Μάρθα Φριντζήλα.

Σε ένα εσώκλειστο σύμπαν Μητέρα/Τροφός/Βασίλισσα/Πρωθυπουργός είναι η ΜάΜΑ, η Μεγάλη Ζητιάνα. Μαζί της σέρνει τα δύο ζητιανόπουλα, το Λιτσάκι και τον Κλανιά. Τα ζητιανόπουλα, με σωματική ανάπτυξη 10χρονου και πνευματική 5χρονου, υπακούουν μπροστά στην αδυσώπητη ανάγκη της πείνας, της τεράστιας αυτής δύναμης που «καταβροχθίζει» το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος του.

Η «επανάσταση» θα έρθει από τον καρπό της κοιλίας της Σταυρούλας της γκαστρωμένης που θα φέρει στον κόσμο τον ξανθό, γαλανομάτη (και υπέρμαχο του «δωρεάν ψωμιού για όλους»), Ερχόμενο. Εκείνος θα αναλάβει την επιχείρηση, η ΜάΜΑ θα εκπέσει σε Σύμβουλο επαιτείας, ενώ τα ζητιανόπουλα θα συνεχίσουν, χορτάτα προσωρινά, την τέχνη που διδάχτηκαν, λατρεύοντας ως Θεό το νέο αφεντικό.

Η ΜάΜΑ είναι ένα θεολογικό θρίλερ, μια αλληγορία για την πείνα, την εκμετάλλευση, την πίστη, την ηγεσία. Στη «μάμα» τα όρια ανάμεσα στο Καλό και το Κακό είναι θολά. Το «ζητιανομάγαζο» είναι η μόνη υπαρξιακή σταθερά.

Οι συντελεστές/τριες και η διανομή θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ |ΘΕΑΤΡΟ REX — ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Η Πειραματική σκηνή, με Υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει τη φετινή της διαδρομή —Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα & Παραστάσεις – «Σκίτσα»—, αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος.

[υπόγειο I]

Α’ Περίοδος | ΜΑΚΜΠΕΘ: 16 ΚΑΡΕ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Θέατρο REX | Σκηνή «Κατίνα Παξινού»| Πρεμιέρα: 5 Νοεμβρίου 2027



Μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών — μια ζωγράφος—δραματουργός, ένας performer—ιστορικός, μια λυρική τραγουδίστρια, ένας ακροβάτης-αφηγητής, ένας skipper, μια χορεύτρια, τρεις ηθοποιοί κι ένας αρχαιολόγος εξερευνούν το δίπολο εξουσία/ουτοπία. Ο Μακμπέθ και η Τρικυμία, δύο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, είναι η βάση, η αφετηρία. Εδώ μπαίνει και ο απαραίτητος αναχρονισμός του Θεάτρου: Η Αναγέννηση επιλέγεται ως ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή. Αυτός ο πολύχρωμος, ζωντανός πίνακας, βγαλμένος απ’ το Μουσείο, τοποθετημένος σήμερα στο κέντρο της Αγοράς, του Δημόσιου Χώρου, είναι ο στόχος της ομάδας, με πειραματισμό πάνω στα όρια των ήχων, της εικόνας, του θορύβου και της σιωπής, της κίνησης και της ζωγραφικής χειρονομίας και όλα αυτά βουτηγμένα στο πάντα ζωντανό παρελθόν.

Η νέα παραγωγή της Πειραματικής Σκηνής αποπειράται να δραπετεύσει από τα ασφυκτικά όρια του Θεάτρου και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους συνάντησης με το κοινό. Έτσι, μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή μορφών, χρήσεων και δοκιμών του σαιξπηρικού υλικού, η εμπειρία αλλάζει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τις Τετάρτες, οι θεατές θα συμμετέχουν σε μια ιδιότυπη performance: μια ανοιχτή πρόσβαση στα υλικά της παράστασης, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων από διαφορετικά πεδία των τεχνών και των επιστημών — ζωγράφων, μουσικών, συγγραφέων κ.ά. — αλλά και του ίδιου του κοινού. Μια συνάντηση που μπορεί να οδηγήσει σε χορό, τραγούδι, απαγγελίες και άλλες απρόβλεπτες δράσεις. Διάρκεια: έως δύο ώρες.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο οι θεατές παρακολουθούν τη συγκροτημένη σκηνική μορφή του υλικού ως παράσταση, διάρκειας μίας ώρας και σαράντα λεπτών.

Τις Κυριακές, η Ανοιχτή Πρόβα συνεχίζεται για 2η χρονιά ως ένα ιδιότυπο director’s cut. Η Ανοιχτή Πρόβα ανοίγεται σε κάθε είδους υλικό, ελευθερώνεται, μεταβάλλεται και εμπλουτίζεται παρουσία του κοινού, το οποίο μπορεί να εισέρχεται και να αποχωρεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Διάρκεια: τέσσερις ώρες, με διαλείμματα.

Παρόλα αυτά, και πάλι: «Μη φοβάστε, είναι Θέατρο»

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Καλλιτεχνική επιμέλεια — Συντονισμός: Ακύλλας Καραζήσης

Ζωγραφική, Εικαστική επιμέλεια: Kathrin Krumbein

Μουσική επιμέλεια: Λένια Ζαφειροπούλου, Μανούκ Καρυωτάκης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Κωνσταντίνος Ευστρατιάδης (σκίπερ), Ευθύμης Θέου (αρχαιολόγος), Θεοδόσης Νικολαΐδης (ιστορικός)

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Συνεργάτιδα πρόβας: Ιωάννα Πουλοπούλου



Επί σκηνής (με αλφαβητική σειρά): Ακύλλας Καραζήσης (ηθοποιός), Μανούκ Καρυωτάκης (μουσικός—ηθοποιός), Κατερίνα Παπανδρέου (ηθοποιός), Σοφία Πουχτού (χορεύτρια—ηθοποιός), Γιάννης Σύριος (ηθοποιός), Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου (ηθοποιός)

Μουσικός επί σκηνής: Λένια Ζαφειροπούλου (πιάνο)

[υπόγειο II]

Β’ Περίοδος | ΚΙΒΩΤΟΣ | Θέατρο REX — Σκηνή «Κατίνα Παξινού» | Πρεμιέρα: 27 Ιανουαρίου 2027

Τη δεύτερη περίοδο, υπό τον συντονισμό και την επιμέλεια της Νεφέλης Μαϊστράλη, η Πειραματική Σκηνή συνεχίζει την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχνών και προτάσσει νέες φόρμες της δημιουργικής διαδικασίας.

Στο επίκεντρο τίθεται η έννοια της συνδημιουργίας και της καλλιτεχνικής συνύπαρξης τόσο στην παραγωγή θεατρικού κειμένου όσο και στη σκηνοθετική προσέγγιση. Το νέο πολυσυλλεκτικό έργο της Πειραματικής ονομάζεται «Κιβωτός», ως συμβολικός τόπος διαφύλαξης και διερεύνησης των πρώτων Ιστοριών. Των ιστοριών που γεννήθηκαν μαζί με το ανθρώπινο γένος και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ουσίας του.

Η νέα δραματουργία θα προκύψει από τον Γιάννη Κεντρωτά και τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, δύο συγγραφείς που επιλέχθηκαν μέσα από τη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης, θα σκηνοθετηθεί από δύο δημιουργούς, την Ελένη Βλάχου και την Ελένη Τσιμπρικίδου, ενώ θα ζωντανέψει από θίασο που θα επιλεγεί από ακρόαση. Πηγή έμπνευσης του νέου εγχειρήματος είναι μερικά από τα αρχαιότερα κείμενα της ανθρωπότητας, όπως «Το έπος του Γκιλγκαμές», η «Μαχαμπαράτα», «Το βιβλίο των νεκρών» των Αιγυπτίων (κείμενα των Πυραμίδων), η Θεογονία τoυ Ησίοδου, τα Ομηρικά έπη, η Βίβλος.

Ταυτόχρονα με την παράσταση, σε συνέχεια της πρακτικής της Ανοιχτής Πρόβας που εγκαινιάστηκε πέρσι, θα πραγματοποιούνται performances που συνομιλούν με τον θεματικό άξονα της δραματουργίας, προσεγγίζοντάς τον από μια διαφορετική οπτική. Τα “Prima vista” απογεύματα θα περιλαμβάνουν αναγνώσεις από τα πρώτα κείμενα που ενέπνευσαν τους συγγραφείς, δοκιμές σκηνών που δεν εντάχθηκαν στην παράσταση (“Director’s cut”), συναυλίες και αναγνώσεις.

Και πάντα «Μη φοβάστε, είναι Θέατρο»

Συντονισμός — Επιμέλεια: Νεφέλη Μαϊστράλη

Κείμενο: Γιάννη Κεντρωτάς και Μιχάλης Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Ελένη Βλάχου — Ελένη Τσιμπρικίδου

Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική: Ηλίας Βαμβακούσης

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη

Βοηθός σκηνοθετριών: Χαρά Λιούλιου

Η διανομή θα ανακοινωθεί κατόπιν ακρόασης, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

[υπόγειο III]

Γ’ Περίοδος | ΚΑΡΔΙΑ, Γ. | Του Ευθύμη Φιλίππου | Σκηνοθεσία: Κωστής Γλύκαντζης | Θέατρο REX — Σκηνή «Κατίνα Παξινού» | 21 Απριλίου 2027



Ο αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, Κωστής Γλύκαντζης, μεταφέρει στη σκηνή το νέο έργο του διακεκριμένου θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου Ευθύμου Φιλίππου Καρδιά, Γ.

Ο Γιώργος χρησιμοποιεί πολύ συχνά τις λέξεις κάτι, κατάπληξη, εξυπακούεται, τίμημα και τις φράσεις «μπορεί να πέφτω έξω, αλλά δε νομίζω», «πού να ξέρω αγάπη μου, θα δούμε» και «ναι, αμέ, εγώ θέλω», ενώ η επίσημη υπογραφή του είναι μια καρδιά – που κανείς δεν καταλαβαίνει πως είναι καρδιά – και δίπλα ένα κεφαλαίο Γ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη ζωή φέρει το βάρος μιας ιδιαίτερης υπόσχεσης: να χωρέσει τον κόσμο μέσα του. Από το 1962 μέχρι σήμερα, από συνάντηση σε συνάντηση, από κραδασμό σε κραδασμό και από τη μία συγκίνηση στην άλλη, ο Γιώργος αλλάζει, διαρκώς μεταμορφώνεται. Στην πορεία της ζωής του βρίσκει ανεξάντλητους τρόπους να ολοκληρώνεται και να καταστρέφεται, μέχρι που επιτέλους(!) συμφιλιώνεται με τον κόσμο έξω του — και τον υφίσταται μέσα του. Ετερόκλητες μνήμες, βιώματα, εικόνες, ντοκουμέντα και τεκμήρια από τη μυθοπλαστική ζωή του Γ., μαξιμαλιστικές χειρονομίες, λόγια που δεν ειπώθηκαν, χιούμορ και αμηχανία, bad timing, καθημερινές σκηνές με παράδοξες προεκτάσεις, τραγούδια, σιωπές, λίγο splatter και (ψυχεδελικά;) μανιτάρια, όλα μαζί συνθέτουν την τρυφερή και μελαγχολική horror μουσική ψευδο-βιογραφία ενός προσώπου που μπορεί τελικά και να υπήρξε, κάποιου Γιώργου.

Διασκευή για το θέατρο — Σκηνοθεσία: Κωστής Γλύκαντζης

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Γεωργία Μπούρα

Μουσική: Γιώργος Καρούμπαλος

Κίνηση: Δήμητρα Μερτζάνη

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλας Παπούλιας

Παίζουν: Δημήτρης Κολλιός, Γιώργος Μπουφίδης, Αλεξάνδρα Όσπιτσι, Ντίνος Παπαγεωργίου, Ελπινίκη Σαριπανίδου, Εύη Σαουλίδου, Αναστασία Σλαυκίδου

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ

[ξενώνας I]

ΟΜΟΝΟΙΑ — ΜΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ | Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς — Πρόδρομος Τσινικόρης | Θέατρο Δίπυλον | Πρεμιέρα: 22 Οκτωβρίου 2026

Ένα βράδυ, ένας νέος άντρας ανακαλύπτει ένα πτώμα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην περιοχή της Ομόνοιας. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν βρίσκει καμία αναφορά για το περιστατικό σε σόσιαλ μίντια και εφημερίδες, αποφασίζει να ξεκινήσει μια προσωπική σταυροφορία αναζήτησης της αλήθειας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Μέσα στο πολύβουο μελίσσι των βιαστικών περαστικών, εργαζόμενων ατόμων, αχόρταγων τουριστών και επίδοξων influencers, η πλατεία μετατρέπεται από γνώριμο τόπο σε τόπο εγκλήματος και σε μια σκηνική αλληγορία για όλη την πόλη και τη χώρα. Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις διαχέονται μέσα από υπόγειες στοές, τηλεοπτικά στούντιο και live streams, περιπλέκοντας τα γεγονότα και φωτίζοντας διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας.

Η παράσταση Ομόνοια — μια μυθοπλασία είναι ένα ατμοσφαιρικό αστικό θρίλερ που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, την πολιτική σάτιρα και το ντοκιμαντέρ. Αντλώντας έμπνευση από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις, συντίθεται επί σκηνής μια φανταστική — και συνάμα πολύ οικεία — εικόνα της πιο εμβληματικής πλατείας της πόλης.

Κείμενο: Ανέστης Αζάς, Μιχάλης Πητίδης, Πρόδρομος Τσινικόρης

Σύλληψη — Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς, Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά — Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Συνεργάτιδα Σκηνογράφου — Ενδυματολόγου: Ζαΐρα Φαληρέα

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθετών: Ερμιόνη Γκαραμόνε

Βοηθός φωτίστριας: Παυλίνα Παπαδάκη

Παίζουν (αλφαβητικά): Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Τίτος Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Κρίστο, Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης), Παναγιώτα Παπακυριακού, Μιχάλης Πητίδης

[ξενώνας II]

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ | Του Σοφοκλή | Μετάφραση: Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος | Σκηνοθεσία: Χάρης Φραγκούλης | Θέατρο Δίπυλον | Πρεμιέρα: 10 Φεβρουαρίου 2027

Ο Χάρης Φραγκούλης, με ορισμένους από τους στενούς συνεργάτες της ομάδας kursk, αναμετριέται με τον μύθο του Οιδίποδα σε μια σκηνική ανάγνωση που προσεγγίζει το εμβληματικό έργο ως μια βαθιά υπαρξιακή και σκοτεινά ποιητική διαδρομή αυτογνωσίας. Ο μύθος ζωντανεύει όχι ως αφήγηση μοίρας, αλλά ως μια αγωνιώδης πορεία στην ανθρώπινη συνείδηση. Στην πόλη έχει πέσει λοιμός. Ένας γέρος ανάβει ένα κερί. Γονατίζει. Προσπαθεί να προσευχηθεί, να φύγει η αρρώστια. Όμως δεν θυμάται πώς. Πότε αρρωσταίνει μια πόλη; Και τι είναι αυτή η αρρώστια; Πότε αρρωσταίνει κάτι; Ο βασιλιάς της πόλης, ένας χαρισματικός νέος, ένας ιδιοφυής, φωτεινός νέος, που έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας, άσσος στα αινίγματα, νομίζει πως ξέρει το αίνιγμα της Νύχτας, της νύχτας του. Δεν το ξέρει. Πρέπει να περάσει από μέσα της για να λύσει το μεγαλύτερο των αινιγμάτων: ποιος είναι; Κι εμείς, κοιτάζοντάς τον, διδασκόμαστε από τι είναι φτιαγμένη η δική μας νύχτα, ώστε μικρή ελπίδα φωτός…

Μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σκηνοθεσία: Χάρης Φραγκούλης

Συνεργασία στη δραματουργία: Σύλβια Λιούλιου

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης

Κοστούμια: Αλεξία Κιρμιτσή

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωστής Γλύκαντζης

Παίζουν: Δάφνη Δρακοπούλου, Βασίλης Καραμπούλας, Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέας Κοντόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ερατώ Μανδαλενάκη, Γιάννης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

[σκάλα]

Η ΦΟΝΙΣΣΑ | Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη | Συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή | Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης | Δραματουργία, Μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος | Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 23 έως 25 Οκτωβρίου 2026



Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή του μελοδράματος. Ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή του μουσικού έργου του Γιώργου Κουμεντάκη για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμα φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας την παρτιτούρα της μουσικής, θα διαβάσει αποσπάσματα του έργου σε μια ιδιότυπη, πυρετική όσο και εξαιρετικά απαιτητική αφήγηση, αξιοποιώντας τη σπάνια μουσικότητα του μοναδικού γλωσσικού ιδιώματος του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος του Παπαδιαμάντη, τη διασκευή της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη και τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος. Τη μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο υπογράφει ο μουσικολόγος, κλαρινετίστας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γιάννης Σαμπροβαλάκης.

Η ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Εύας Νάθενα, η οποία υπογράφει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου. Το κοστούμι είναι μια ευγενική προσφορά των Deux Hommes.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας, Σκιάθος



Δραματουργία, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Ερμηνεύει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Συμμετέχει το Ergon Ensemble

Μουσική προετοιμασία: Σοφία Ταμβακοπούλου

Μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο

[μπαρ]

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ | Σε σύμπραξη με το Odéon Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie — Bruxelles | Σκηνοθεσία ελληνικής εκδοχής: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | Θέατρο REX | Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» | 3 — 4 Απριλίου 2027

Το «Κοινοβούλιο της Οργής» (Parlement des Colères), μια σύλληψη και δημιουργία της Rachel Dufour και της ομάδας Les Guêpes Rouges (Γαλλία), είναι μια διεθνής θεατρική και κοινωνική δράση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Γαλλία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από τους νέους, την οργή και τη δημοκρατία.

Η δράση ξεκίνησε στη Γαλλία και συνεχίζεται σε δύο ακόμη ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρούς δεσμούς με τη δημοκρατική ιστορία, διαμορφώνοντας ένα κοινό πεδίο συνάντησης και ανταλλαγής. Εργαλείο της είναι το θέατρο: το θέατρο ως τόπος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μαθαίνουν να ακούν ο ένας τον άλλον και επιχειρούν να δημιουργήσουν συλλογικά μια ιστορία που δεν έχει ακόμη γραφτεί. Ένας τόπος όπου η ατομική φωνή αποκτά δημόσια διάσταση και η καλλιτεχνική διαδικασία γίνεται αφορμή για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στο θέατρο και τη δημοκρατία.

Στην πρώτη φάση της δράσης, η Βάσια Ατταριάν και η Μυρτώ Μακρίδη εμβαθύνουν στη μεθοδολογία της ομάδας Les Guêpes Rouges, η οποία εστιάζει στη δημιουργία συλλογικών εμπειριών και στην ανάπτυξη μηχανισμών ενεργού συμμετοχής. Στη συνέχεια, στην Ελλάδα, οι δύο καλλιτέχνιδες θα αναλάβουν την εμψύχωση μιας ομάδας νέων ηλικίας 16 έως 23 ετών, μέσα από ένα εργαστήριο διάρκειας περίπου δέκα ημερών. Σε μια διαδικασία δημιουργίας, συζήτησης, ακρόασης και θεατρικού πειραματισμού, οι νέοι αναζητούν τη δική τους φωνή και παίρνουν δημόσια τον λόγο, μετατρέποντας τη θεατρική σκηνή σε ένα Κοινοβούλιο.

Στόχος της ευρωπαϊκής αυτής δράσης είναι να δημιουργήσει έναν τόπο φιλοξενίας, έκφρασης και διαλόγου για μια δημιουργική δημοκρατία· ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εμπειρίες και οι προβληματισμοί των νέων συναντούν τη δύναμη της ατομικής έκφρασης, με άξονες την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ακρόαση και τη συμμετοχή.

Το «Κοινοβούλιο της Οργής» θα παρουσιαστεί αρχικά στην Αθήνα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες, στα δύο θέατρα—εταίρους της ευρωπαϊκής σύμπραξης: το Odéon—Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie — Bruxelles.

[αυλή]

ΣΤΑΘΜΟΣ Ω | Του Γιώργου Χριστοδούλου | Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ) | Σε Λύκεια της Αττικής | Από τον Δεκέμβριο

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, στην ελληνική περιφέρεια —Αγρίνιο, Βέροια, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Σέρρες και Σύρο—, και τις παραστάσεις στην Πλαγία Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το νέο ελληνικό έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ω μεταφέρεται στις σχολικές αίθουσες ως παράσταση—βαλίτσα, ανοίγοντας έναν διάλογο με μαθητές Λυκείου γύρω από τη βία, τη διαφορετικότητα, τη σιωπή, τη συνενοχή και τη συγχώρεση.

Η παράσταση αντλεί την έμπνευσή της από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, όπου ο Πρίαμος γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα και ικετεύει για το σώμα του Έκτορα. Από αυτόν τον αρχαίο πυρήνα γεννιέται μια σύγχρονη ιστορία για την απώλεια, τη βία, τη συλλογική συνενοχή, τη μνήμη και την ανάγκη για κάθαρση, αλλά και για την κρίσιμη πράξη της συν-χώρησης. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος, διαφορετικός στα μάτια της τοπικής κοινωνίας, εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, τη σιωπή και την ομοφοβική βία που κρύβεται πίσω από την επίφαση της «κανονικότητας». Αναζητώντας την αλήθεια και το σώμα του παιδιού του, έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με εκείνον που του το στέρησε, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε παράστασης, θα ακολουθεί συζήτηση του σκηνοθέτη με τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, με τη θεατρική εμπειρία να γίνεται αφετηρία για σκέψη, ερωτήματα και ανταλλαγή απόψεων.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Σύμβουλος δραματουργίας: Αρίστη Τσέλου

Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ξένια Ταμπούρλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Ενισλίδου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ζωή Κουσάνα, Ηλίας Σγουραλής, Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ), Αλεξάνδρα Χασάνι, Γιώργος Χριστοδούλου

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τις ακροάσεις προσεχών παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2026-27: n-t.gr

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ



ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη θεματική του μήνα | Σχεδιασμός — Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη | Από 1η Νοεμβρίου την πρώτη Κυριακή του μήνα στις 13.00

Η επιτυχημένη δράση «ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ΄: Διεπιστημονικοί — Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι», σε σχεδιασμό και επιμέλεια της Νατάσας Τριανταφύλλη, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Κτήριο Τσίλλερ. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τον χώρο των επιστημών συνομιλούν δημιουργικά με σημαντικούς/ές καλλιτέχνες/ιδες, διερευνώντας τα όρια και τις δυνατότητες του μεταξύ τους διαλόγου. Τι σημαίνει να δίνεις μια διάλεξη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης; Πόση τέχνη κρύβει η γλώσσα της επιστήμης;

Ο πρώτος «ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ» της φετινής χρονιάς αντλεί τη θεματική του από την Αρχιτεκτονική, ιδέα που διατρέχει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου.

ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ | Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή | Αίθουσα Εκδηλώσεων | Από 31 Ιανουαρίου

Ο κύκλος γνωριμίας με τη σύγχρονη ελληνική γραφή για το θέατρο «Σαλόνια Γλώσσας» συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Τα «Σαλόνια Γλώσσας» δίνουν χώρο σε έργα που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σε νέες γραφές και διαφορετικές θεατρικές φόρμες, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τη διαδικασία διαμόρφωσής τους. Οι παρουσιάσεις συνοδεύονται από ανοιχτές συζητήσεις με τους συγγραφείς και δημιουργούς από διαφορετικά πεδία των τεχνών, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής και διαλόγου γύρω από τη γραφή, τη σκηνή και τις δυνατότητες που ανοίγονται για ένα έργο σε εξέλιξη. Στόχος των «Σαλονιών» δεν είναι μόνο η παρουσίαση ενός νέου έργου, αλλά η δημιουργία των συνθηκών για να δοκιμαστεί, να συνομιλήσει, να μετακινηθεί και, ενδεχομένως, να εξελιχθεί.

Για τον νέο κύκλο, το Εθνικό Θέατρο έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε θεατρικούς/ές συγγραφείς και δραματουργούς που γράφουν στην ελληνική γλώσσα. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 15—20 Δεκεμβρίου 2026| Θέατρο REX — Σκηνή «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ» & Θέατρο Δίπυλον

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Θεατρικών Μέσων είναι μια νέα διεθνής πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου, με στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής ανταλλαγής, έναν σταθερό διεθνή κόμβο έρευνας, καινοτομίας και διαλόγου για το σύγχρονο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες. Με πιλοτικό χαρακτήρα και προοπτική θεσμοθέτησης, το φεστιβάλ φέρνει σε δημιουργικό διάλογο νέους/ες Έλληνες/ίδες δημιουργούς με καλλιτέχνες/ιδες και θεατρικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή δικτύωση της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει τρεις διεθνείς παραγωγές με διακεκριμένη παρουσία στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, καθώς και μία νέα ελληνική παραγωγή, ειδικά σχεδιασμένη και ανατεθειμένη μέσα από ανοιχτή πρόσκληση για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Οι προσκεκλημένες παραστάσεις προέρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση νέων τρόπων αφήγησης και τη δημιουργική αξιοποίηση σύγχρονων σκηνικών, τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων.

Κεντρικός θεματικός άξονας της πρώτης διοργάνωσης είναι η συλλογική και προσωπική μνήμη. Το φεστιβάλ διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη εγγράφεται στο σώμα, τον λόγο, την εικόνα, τον ήχο και στο ψηφιακό ίχνος και αναζητά νέες μορφές με τις οποίες μπορεί να μετατραπεί σε σκηνική εμπειρία. Παράλληλα με τις παραστάσεις, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει εργαστήρια, masterclasses, συζητήσεις και συναντήσεις με τους/τις προσκεκλημένους/ες καλλιτέχνες/ιδες, δημιουργώντας ένα πεδίο ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσης και καλλιτεχνικών πρακτικών.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Θεατρικών Μέσων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026, αλλά αναβλήθηκε λόγω πολιτικών και πολεμικών εξελίξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

GREEN FINGERS της Αρετής Σεϊνταρίδου| Σύλληψη — Σκηνοθεσία: Αρετή Σεϊνταρίδου | Θέατρο Δίπυλον | Παραστάσεις: 15, 16, 17 Δεκεμβρίου 2026

YES DADDY / (Bashar Murkus και Khulood Basel – Khashabi Theatre, Παλαιστίνη), Κείμενο — Σκηνοθεσία: Bashar Murkus | Θέατρο REX — ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ» | Παραστάσεις: 15,16 Δεκεμβρίου 2026

OCCUPATIONS (Comédie de Genève, Ελβετία) | Σύλληψη — Κείμενο — Σκηνοθεσία: Séverine Chavrier | Θέατρο REX — ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ» | Παραστάσεις: 19, 20 Δεκεμβρίου 2026

STOP CALLING BEIRUT (Zoukak Collective, Λίβανος) | Σκηνοθεσία: Lamia Abi Azar, Omar Abi Azar | Θέατρο Δίπυλον | Παραστάσεις: 19, 20 Δεκεμβρίου 2026 | Με την υποστήριξη: Drosos Foundation, Boghossian Foundation, SRT

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

Με ανανεωμένο προσανατολισμό και ένα διευρυμένο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εργαστηρίων και κοινωνικών δράσεων για παιδιά, εφήβους, νέους, ενήλικες και διαφορετικές κοινότητες, το Μικρό Εθνικό επανασυστήνεται για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Υπό την ευθύνη της διδακτόρισσας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και μουσικού, Εύης Νάκου, διευρύνει τον ρόλο του ως χώρου καλλιτεχνικής δημιουργίας και μάθησης, ανοιχτού σε συναντήσεις και πειραματισμό, με τη δραστηριότητά του να αναπτύσσεται στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου και στην πόλη.

Δράσεις και προγράμματα συνομιλούν με κρίσιμα ζητήματα της εποχής και της κάθε κοινότητας —ζητήματα ταυτότητας, σώματος, γλώσσας, σχέσεων, επιθυμίας, φροντίδας και συμβίωσης— μέσα από διαγενεακές και διαπολιτισμικές συναντήσεις. Το θέατρο συναντά τη λογοτεχνία, τη μουσική, την κίνηση, την αφήγηση, το παιχνίδι, την προφορική ιστορία και τα εικαστικά, τοποθετώντας τη διακαλλιτεχνικότητα στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο σχεδιασμός της καλλιτεχνικής περιόδου 2026—2027 βασίζεται στην πρακτική της ενεργούς ακρόασης: ακούμε τα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες, την οικογένεια, τ@ εκπαιδευτικο@ και τ@ καλλιτέχν@ και αφουγκραζόμαστε τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις αγωνίες τους. Σε διασύνδεση με το ρεπερτόριο των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου συγκροτείται ένα πλέγμα δράσεων, προγραμμάτων και εργαστηρίων, με το Μικρό Εθνικό άλλοτε να επισκέπτεται και άλλοτε να προσκαλεί στις γειτονιές της πόλης, σε βιβλιοθήκες, δομές υγείας, καταστήματα κράτησης, νηπιαγωγεία και σχολεία, αλλά και στον δημόσιο χώρο.

Το Μικρό Εθνικό συντροφεύει την παιδική παράσταση Ρομπέν, Η καρδιά του δάσους, προσκαλώντας τα παιδιά-θεατές σε ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τη φροντίδα του δάσους, τη συνεργασία και τη δύναμη της κοινότητας.

Πολλαπλές πολιτισμικές εμπειρίες, διαφορετικές μορφές και γλώσσες έκφρασης διατρέχουν τους τρόπους που συνεργαζόμαστε, συνδημιουργούμε και συγκατοικούμε, εντός και εκτός του Εθνικού Θεάτρου. Το Μικρό Εθνικό εγκαινιάζει συνεργασίες με σχολεία της Αττικής, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας πολιτών της Αθήνας, όπως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, τη Melissa Network for Migrant and Refugee Women, το «Ένα παιδί – Ένας κόσμος» και το Γηροκομείο Αθηνών, μεταξύ άλλων.

Τον Μάιο του 2026, με πρωτοβουλία του Μικρού Εθνικού, συγκροτήθηκε ένα Δίκτυο Συνεργασίας για τη Διακαλλιτεχνική Μάθηση με εκπροσώπους εκπαιδευτικών τμημάτων από 20 και πλέον φορείς πολιτισμού της πόλης, με στόχο να λειτουργήσει ως σταθερό πεδίο ανταλλαγής, σκέψης και συνδιαμόρφωσης, διασταυρώνοντας τέχνες, προοπτικές, μεθοδολογίες και παιδαγωγικά εργαλεία και συμβάλλοντας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, μια ολοήμερη γιορτή για τα χρόνια και τον χρόνο μαζί. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, οι αίθουσες και ο προαύλιος χώρος του Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» ανοίγουν τις πόρτες τους και προσκαλούν άτομα άνω των 65 ετών –αλλά και κάθε ηλικίας– σε μια ημέρα με εργαστήρια τραγουδιού, χορού και θεάτρου, συζητήσεις, μουσικά παραμύθια για όλη την οικογένεια, τουρνουά μπιρίμπας, αναγνώσεις, συναυλίες και χορό.

Η υλοποίηση του προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής – Social Network Αττική», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ+ του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021–2027».

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | The National Theatre Web Radio

Online στο webradio.n-t.gr

Το Εθνικό Θέατρο έχει εγκαινιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τη λειτουργία web radio, μεταφέροντας τη θεατρική εμπειρία… on air. Το διαδικτυακό Ραδιόφωνο της Πρώτης Σκηνής της χώρας είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό κανάλι επικοινωνίας, ένας χώρος πολυφωνίας και συμμετοχής, που φέρνει το κοινό ακόμη πιο κοντά στην καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Με τέσσερις ξεχωριστές θεματικές ενότητες, προσφέρει αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους συντελεστές των παραστάσεων, ενημέρωση για τις παραγωγές και τις δράσεις του, γνωριμία με τους ανθρώπους και την ιστορία του οργανισμού, συζητήσεις με καλλιτέχνες για το δημιουργικό τους έργο, πρόσβαση σε σπάνιο αρχειακό υλικό, επιλεγμένες μουσικές, backstage στιγμές και πλούσιο πρωτότυπο περιεχόμενο, που —σε δημιουργική συνομιλία με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό— θα ανανεώνεται διαρκώς. Φέτος, συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα και αναγνώσεις κειμένων, θεατρικών και μη, σε νέες ηχογραφήσεις ειδικά για το Ραδιόφωνο του Εθνικού Θεάτρου. Η αρχή γίνεται με το νέο έργο της βραβευμένης θεατρικής συγγραφέως, πεζογράφου και σκηνοθέτριας θεάτρου Έλενας Πέγκα Οι Καταστροφολόγοι, που παρουσιάστηκε στα Σαλόνια Γλώσσας πριν λίγους μήνες. Μια σατιρική κωμωδία για την εμμονή με τις καταστροφές και τα δεινά της εποχής. Επίσης, θα μεταδοθεί ο «Απόκοπος» του Μπεργαδή, σε ερμηνεία του Σίμου Κακάλα, καρπός της πολύχρονης ενασχόλησης του δημιουργού με το συγκεκριμένο έργο—μνημείο, ένα έμμετρο ομοιοκατάληκτο ποίημα, που γράφτηκε προς τα τέλη του ΙΕ΄αιώνα και αποτελεί το πρώτο νεοελληνικό κείμενο που τυπώθηκε, το 1509.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

SYSTEMA — For the Greek Performing Arts | Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου — Εθνικό Θέατρο — Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Τρεις από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας — το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας — ένωσαν τις δυνάμεις τους, εγκαινιάζοντας το περασμένο καλοκαίρι το SYSTEMA — For the Greek Performing Arts. Μια νέα, διευρυμένη πλατφόρμα για την εξωστρέφεια της ελληνικής δημιουργίας, που χτίστηκε —με αποκλειστική χορηγία της Mastercard Εθνική Τράπεζα— πάνω στα ισχυρά διεθνή θεμέλια του Showcase του Εθνικού Θεάτρου (2023–2025) και του grape — Greek Agora of Performance του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (2023–2025), διευρύνοντας το πεδίο της μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, από τις 20 έως και τις 26 Ιουλίου, 78 καλεσμένοι/ες, καλλιτεχνικοί/ές διευθυντές/ντριες, επιμελητές/τριες, δραματουργοί, εκπρόσωποι διεθνών φεστιβάλ και θεάτρων, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από την παρουσίαση 19 παραστάσεων θεάτρου και χορού και παράλληλων δράσεων σε Αθήνα, Επίδαυρο και Καλαμάτα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, ακόμη, δράσεις γνωριμίας και δικτύωσης με τους/τις καλλιτέχνες/ιδες, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης και ανταλλαγής μεταξύ των Ελλήνων/ίδων δημιουργών και των επαγγελματιών από το διεθνές περιβάλλον των παραστατικών τεχνών.

Το SYSTEMA — For the Greek Performing Arts διεύρυνε το πεδίο της διεθνούς προβολής της ελληνικής δημιουργίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δικτύωσης των Ελλήνων/ίδων καλλιτεχνών/ιδων με τη διεθνή κοινότητα των παραστατικών τεχνών. Επόμενος σημαντικός σταθμός της διοργάνωσης είναι η απονομή των Βραβείων Κοινού Εθνικής Τράπεζας — Mastercard, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Αποκλειστικοί χορηγοί SYSTEMA

LIVE STREAMING

Παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου θα ταξιδέψουν μέσω live streaming σε απομακρυσμένους τόπους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινότητες σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους απόσταση.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους Σαμοθράκης (13 Δεκεμβρίου), Φλώρινας (18 Δεκεμβρίου), Καλύμνου (12 Μαρτίου) και Σητείας (23 Απριλίου), μεταφέροντας ζωντανά τις παραστάσεις Ρομπέν, η καρδιά του δάσους, Ο Βυσσινόκηπος, Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα και Δεσποινίς Διευθυντής, αντίστοιχα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Εθνικό Θέατρο, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας σχεδιάσει ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης εφήβων σε σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής, όπου η πρόσβαση σε πολιτιστικές δράσεις είναι περιορισμένη.

Με αφετηρία την hip hop κουλτούρα ως ένα σύγχρονο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης, επικοινωνίας και συλλογικής δημιουργίας, έφηβοι μαθητές και μαθήτριες εξερευνούν και μετασχηματίζουν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες σε λόγο, μουσική, εικόνα και κίνηση. Δημιουργούν πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι έφηβοι μαθητές, εκπαιδευτικοί και, έμμεσα, η ευρύτερη τοπική σχολική κοινότητα.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Το Εθνικό Θέατρο, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο, προασπίζει την ισότητα και το δικαίωμα όλων των ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παραστάσεις και τη συμμετοχή τους με ίσες ευκαιρίες σε θεατρικές δράσεις. Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του με την Alpha Bank και της πρωτοβουλίας της «Πολιτισμός για όλους», το περασμένο καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε την πρώτη προσβάσιμη παράσταση για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία συνεχίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με παραστάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες: «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους», 26 και 27 Νοεμβρίου (2 προσβάσιμες παραστάσεις για σχολεία και φορείς) · «Πολύ κακό για το τίποτα», 16 και 17 Ιανουαρίου · «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», 25 και 26 Φεβρουαρίου · «Δεσποινίς Διευθυντής», 1 και 2 Απριλίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο καθιερωμένων υποστηρικτικών προγραμμάτων του Εθνικού Θεάτρου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, εμψυχώτριες του οργανισμού επισκέπτονται δύο φορές την εβδομάδα μονάδες Κ.Α.Π.Η. σε Δήμους της Νότιας Αττικής.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ”

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Generali με το Εθνικό Θέατρο, παιδιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), με την οποία η Generali διατηρεί σταθερή συνεργασία, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν την παιδική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Μέσα από αυτή τη δράση, το θέατρο γίνεται πιο προσβάσιμο σε παιδιά με αναπηρία, προσφέροντάς τους μια ξεχωριστή -προσβάσιμη σε όλους- θεατρική εμπειρία.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στη μεταβατική περίοδο που διανύει έως την έναρξη λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου συνεχίζει απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό της έργο, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και διευρύνοντας τους ορίζοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από διαύλους επικοινωνίας και ανταλλαγής με το διεθνές θεατρικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 10 Ιουνίου, η Δραματική Σχολή συμμετείχε στη διοργάνωση From School to Stage. Supporting the next generation of performing arts professionals in Europe, στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία, που διοργανώθηκε από το Teatro Stabile της Βενετίας σε συνεργασία με το ETC, το Théâtre National de Bretagne, το Teatro Stabile του Τορίνο και το Εθνικό Θέατρο, έφερε κοντά Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πολιτιστικούς οργανισμούς, επαγγελματίες του θεάτρου και άλλους φορείς, με αντικείμενο τον ρόλο της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κινητικότητας στην υποστήριξη των νέων γενεών στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Παράλληλα, στο τέλος Αυγούστου, οι πτυχιακές εργασίες των δύο φετινών αποφοίτων του Τμήματος Σκηνοθεσίας, του Δημήτρη Κυπραίου (Ασκήσεις Κήπου) και της Ερμιόνης Γκαρραμόνε (Ψευδαισθήσεις Οικειότητας), παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30. Επιπλέον, η παράσταση Ασκήσεις Κήπου του Δημήτρη Κυπραίου προσκλήθηκε να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στο IST Festival, στη Stara Zagora της Βουλγαρίας, καθώς και στο Tbilisi Student Theatre Festival στη Γεωργία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία των νέων δημιουργών της Σχολής στο διεθνές θεατρικό τοπίο.

Εισιτήρια για 10 ημέρες με 10€

Κτήριο Τσίλλερ — Κεντρική Σκηνή

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΑ ΑΛΜΠΑ

ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Κτήριο Τσίλλερ — Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θέατρο REX — Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

ΜΠΑΝΑΛ. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.

Θέατρο REX — Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ — Παιδικό 8€

Πειραματική Σκηνή | Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

ΜΑΚΜΠΕΘ: 16 ΚΑΡΕ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ [Μόνο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο] ΚΙΒΩΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΑ, Γ.

Θέατρο Δίπυλον

ΟΜΟΝΟΙΑ — ΜΙΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ

Προπώληση Εισιτηρίων

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Τρέιλερ 2026-27 εδώ || Σκηνοθεσία: The Boy | Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης | Μοντάζ, Animation: Νίκος Πάστρας | Μουσική: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος | Βοηθός σκηνοθέτη: Αντιγόνη Παπαποστόλου | Ηλεκτρολόγος: Χάρης Πουρνιάς

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας – Artworks: Σάκης Στριτσίδης



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