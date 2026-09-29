«Να ζει κανείς ή να μη ζει;»: Η εκρηκτική κωμωδία του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη

Με μια ματιά Η κωμωδία «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» ανεβαίνει στο Θέατρο Λαμπέτη από 14 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Πολωνία του 1941, κατά τη γερμανική κατοχή.

Ένας θίασος ηθοποιών, με πρωταγωνιστές τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Μιχάλη Ρέππα, συμμετέχει στην παράσταση.

Το έργο, βασισμένο σε κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, είναι μια φαρσοκωμωδία με μουσικά νούμερα και ανατροπές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«NA ZEI KANEIΣ ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ;» – Nick Whitby Έναρξη: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» ιδού η κωμωδία!

Η σπαρταριστή κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, ανεβαίνει στο θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ από τον Οκτώβριο, σε απόδοση και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα που επιστρέφουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από χρόνια!

Στη σκηνή ένας μεγάλος θίασος : Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή

Λίγα λόγια για το έργο:

Πολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός (Δήμητρα Ματσούκα) απατά τον άντρα της (Μιχάλης Ρέππας) με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό (Κωνσταντίνος Γιάννης).

Μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου. Ο αταίριαστος έρωτας της ώριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασσικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός (Θάνος Μπίρκος) μαζί με την αυστηρή γραμματέα του (Άννα Κουρή) και τον ηλίθιο υπασπιστή του (Γιώργος Δεπάστας), μια διπλή κατάσκοπος (Αλίνα Κοτσοβούλου) και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας (Παντελής Καναράκης). Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους.

Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων.

Γιατί το θέατρο – και ειδικά το ελαφρύ θέατρο – είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τανκς;»

Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντά: Ναι.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση- σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Συγγραφέας: Nick Whitby

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Στίχοι – Μουσική: Αφροδίτη Μάνου

Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή.

Παίζουν επίσης (αλφαβητικά): Μάριος Άγκος, Ντίνος Δάφνης, Γιώργος Μηναδάκης, Γιώργος Σέρτσας.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Λαμπέτη Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα 114 72 Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων :

Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτήριων:

VIP (1η σειρά): 30€

VIP 2: 25€

Α΄Ζώνη: 20€

Β΄Ζώνη (Πλατεία): 18€

ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 ετών) Β ζώνη: 16€

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/na-zei-kaneis-i-na-mi-zei

• Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2