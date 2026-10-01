Cinema 01.10.2026

Ο Arnold Schwarzenegger είναι ο πιο απρόβλεπτος Άγιος Βασίλης της χρονιάς – Η νέα ταινία που θα συζητηθεί

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Η νέα ταινία «The Man With the Bag» φέρνει τον Arnold Schwarzenegger σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο και υπόσχεται μια μοναδική χριστουγεννιάτικη ιστορία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Arnold Schwarzenegger υποδύεται τον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία «The Man With the Bag».
  • Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στο Prime Video στις 2 Δεκεμβρίου, συνδυάζει χριστουγεννιάτικη μαγεία, κωμωδία και δράση.
  • Η πλοκή αφορά την κλοπή της μαγικής σακούλας του Άγιου Βασίλη από ένα ξωτικό, με τον ηθοποιό Alan Ritchson να υποδύεται έναν κλέφτη που τον βοηθά.
  • Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Awkwafina, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski και Ken Jeong.
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Αν τα Χριστούγεννα για σένα σημαίνουν ταινίες, οικογενειακό καναπέ και αρκετή δόση χιούμορ, τότε φέτος έχεις έναν πολύ καλό λόγο να περιμένεις για τις 2 Δεκεμβρίου. Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον κόσμο των χριστουγεννιάτικων ταινιών, αυτή τη φορά όμως σε έναν ρόλο που δύσκολα θα μπορούσες να φανταστείς διαφορετικά από εκείνον που έχουμε συνηθίσει: γίνεται ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης. Η νέα ταινία «The Man With the Bag» έρχεται στο Prime Video και υπόσχεται να συνδυάσει χριστουγεννιάτικη μαγεία, κωμωδία, δράση και ένα αρκετά παράξενο σχέδιο διάσωσης των Χριστουγέννων.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Και αν το όνομα του Arnold Schwarzenegger σου θυμίζει αμέσως το «Jingle All the Way», δεν είσαι ο μόνος. Η νέα ταινία μοιάζει να πατά πάνω στην ίδια χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά αυτή τη φορά ο ηθοποιός δεν κυνηγά το τέλειο δώρο. Φορά το κοστούμι του Άγιου Βασίλη και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα: η μαγική σακούλα του έχει κλαπεί και μαζί της κινδυνεύει να χαθεί η ίδια η μαγεία των Χριστουγέννων. Για να τη φέρει πίσω, ο Άγιος Βασίλης θα χρειαστεί έναν απρόσμενο συνεργάτη. Και ποιον θα μπορούσε να εμπιστευτεί περισσότερο από έναν κλέφτη που, παρά το παρελθόν του, έχει βγει από τη Naughty List; Κάπως έτσι, ο Arnold Schwarzenegger και ο Alan Ritchson βρίσκονται στην ίδια πλευρά, σε μια αποστολή που μόνο συνηθισμένη δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις.

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Η υπόθεση του «The Man With the Bag» ξεκινά με ένα σοβαρό χριστουγεννιάτικο ατύχημα. Ένα ξωτικό, το οποίο υποδύεται η Awkwafina, κλέβει τη μαγική σακούλα του Άγιου Βασίλη. Και χωρίς αυτήν, η αποστολή του Santa γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Ο Άγιος Βασίλης, λοιπόν, βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει μόνος του. Χρειάζεται κάποιον που να ξέρει από κλοπές, κόλπα και δύσκολες αποστολές. Η λύση έρχεται στο πρόσωπο του χαρακτήρα που υποδύεται ο Alan Ritchson, ενός κλέφτη που βρίσκεται εκτός της Naughty List και αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία. Η συνεργασία τους αποτελεί και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ταινίας. Από τη μία έχεις τον Άγιο Βασίλη, από την άλλη έναν πρώην κλέφτη και στη μέση μια κλεμμένη μαγική σακούλα που πρέπει να επιστρέψει πάση θυσία. Το αποτέλεσμα είναι μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μοτίβα των γιορτών, αλλά προσθέτει αρκετή δράση και κωμωδία για να γίνει η αποστολή ακόμη πιο απρόβλεπτη.

Το μεγάλο χαρτί της ταινίας, φυσικά, είναι ο ίδιος ο Arnold Schwarzenegger ως Άγιος Βασίλης. Ο ηθοποιός έχει συνδεθεί με αμέτρητους ρόλους δράσης, αλλά εδώ καλείται να αφήσει για λίγο στην άκρη την εικόνα του ατρόμητου ήρωα και να φορέσει την κόκκινη στολή. Η επιλογή του αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον αν θυμάσαι το «Jingle All the Way», την κωμωδία του 1996 που τον έβαλε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές χριστουγεννιάτικες περιπέτειες της καριέρας του. Με το «The Man With the Bag», ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει λοιπόν σε ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα στην περίοδο των γιορτών, αυτή τη φορά όμως με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Και μόνο η εικόνα του ως Άγιου Βασίλη αρκεί για να δώσει στην ταινία μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Δεν είναι μόνο ο Arnold Schwarzenegger που τραβά τα βλέμματα. Στο καστ βρίσκεις επίσης την Awkwafina, η οποία υποδύεται το ξωτικό που κλέβει τη μαγική σακούλα, αλλά και τον Alan Ritchson, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του κλέφτη που καλείται να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη. Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη η Liza Koshy, ο Kyle Mooney, η Jane Krakowski και ο Ken Jeong, δημιουργώντας ένα καστ που ταιριάζει σε μια κωμωδία με έντονο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Η παρουσία τόσο διαφορετικών ηθοποιών αφήνει χώρο για πολλές κωμικές στιγμές, ενώ η ίδια η βασική ιδέα της ιστορίας δίνει στην ταινία αρκετές αφορμές για απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν θέλεις να βάλεις την ταινία στη χριστουγεννιάτικη λίστα σου, κράτησε την ημερομηνία: το «The Man With the Bag» κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 2 Δεκεμβρίου.

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Arnold Schwarzenegger Άγιος Βασίλης
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