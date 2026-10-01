7 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Έρχεται το πολυαναμενόμενο «Digger» με τον Tom Cruise

Με μια ματιά Από 1 έως 7 Οκτωβρίου, 7 νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες.

Το «Digger» με τον Tom Cruise είναι μια πολυαναμενόμενη μαύρη κωμωδία.

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Naza» εξερευνά δύσκολα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Άλλες πρεμιέρες περιλαμβάνουν ψυχολογικά θρίλερ, ιστορικά δράματα και animation. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις αφορμή για να αφήσεις για λίγο τον καναπέ και να επιστρέψεις στη μεγάλη οθόνη, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει αρκετές επιλογές για διαφορετικά γούστα. Από την πολυαναμενόμενη μαύρη κωμωδία «Digger», με τον Tom Cruise σε έναν ρόλο που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα, μέχρι το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Naza», που καταπιάνεται με ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα θέματα των τελευταίων ετών, οι αίθουσες υποδέχονται ταινίες που δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Αν πάλι προτιμάς ένα ψυχολογικό θρίλερ με διάσημο καστ, ένα ιστορικό δράμα ή μια περιπέτεια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, αυτή την εβδομάδα θα βρεις αρκετές αφορμές για κινηματογραφική έξοδο.

Από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου έως και τις 7 Οκτωβρίου, 7 νέες ταινίες κάνουν την εμφάνισή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ανάμεσά τους βρίσκονται πολυσυζητημένες παραγωγές, βραβευμένες ταινίες από μεγάλα φεστιβάλ και ιστορίες που κινούνται από την επιστημονική φαντασία και το μυστήριο μέχρι την Ιστορία και το animation.

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1. «Digger»

Αν περιμένεις μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς, το «Digger» είναι αυτή που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Ο Tom Cruise πρωταγωνιστεί στη σατιρική μαύρη κωμωδία του Alejandro González Iñárritu, σκηνοθέτη των «The Revenant» και «Birdman», σε μια ιστορία που συνδυάζει την καταστροφή, το θέαμα και το μαύρο χιούμορ. Η υπόθεση ακολουθεί τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, την ώρα που η ίδια η καταστροφή που εξαπέλυσε απειλεί να τα καταστρέψει όλα. Με τον Iñárritu πίσω από την κάμερα και τον Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πρόκειται για μία από τις ταινίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη κιόλας εβδομάδα προβολής.

2. «Naza»

Αν θέλεις μια ταινία που δεν περιορίζεται στην ψυχαγωγία αλλά σε βάζει απέναντι σε δύσκολα ερωτήματα, το «Naza» είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες πρεμιέρες της εβδομάδας. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Yuval Abraham και Rachel Szor βασίζεται σε μυστικές, νυχτερινές συνομιλίες σε ταράτσες του Τελ Αβίβ. Είκοσι τέσσερις Ισραηλινοί αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, όλοι υπό καθεστώς ανωνυμίας, μιλούν για τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Η ταινία απέσπασε Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η πρεμιέρα της συνοδεύτηκε από 25 λεπτά χειροκροτημάτων. Μία επιλογή για σινεφίλ που αναζητούν ένα ντοκιμαντέρ με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα.

3. «Silent Friend»

Μερικές φορές ένας σιωπηλός μάρτυρας μπορεί να πει περισσότερα από οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη «Silent Friend», όπου ένα επιβλητικό θηλυκό δέντρο γκίνγκο μπιλόμπα βρίσκεται στο κέντρο μιας ιστορίας που εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα. Στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου σε πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας, το δέντρο παρακολουθεί τις μεταμορφώσεις τριών ανθρώπινων ζωών και γίνεται ένας ιδιότυπος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαφορετικές εποχές. Η Luna Wedler τιμήθηκε με Βραβείο Ερμηνείας για την πρωτοεμφάνισή της, ενώ η ταινία απέσπασε και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από τη FIPRESCI στο Φεστιβάλ Βενετίας. Στο καστ συναντάς επίσης τον Tony Leung και τη Léa Seydoux.

4. «Verity»

Αν αγαπάς τα ψυχολογικά θρίλερ που σε κάνουν να αμφιβάλλεις για όσα βλέπεις, τότε το «Verity» έχει όλα τα στοιχεία για να σε κρατήσει σε εγρήγορση. Η Lowen είναι μια ανερχόμενη συγγραφέας που φτάνει στο απομονωμένο κτήμα της διάσημης συγγραφέα Verity Crawford, προκειμένου να αναλάβει ως συγγραφέας-φάντασμα το έργο της. Εκεί, όμως, ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με τις ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της Verity. Όσο προχωρά στην ανάγνωσή τους, έρχεται αντιμέτωπη με όλο και πιο disturbing εξομολογήσεις για τον σύζυγο της συγγραφέα, Jeremy. Η Anne Hathaway και η Dakota Johnson πρωταγωνιστούν στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller της Colleen Hoover «It Ends with Us».

5. «The Uprising»

Αν σε κερδίζουν οι ιστορίες αντίστασης και οι ήρωες που γεννιούνται μέσα από τις πιο δύσκολες εποχές, το «The Uprising» σε μεταφέρει στην Αγγλία του 14ου αιώνα. Η πανώλη έχει γονατίσει τη χώρα και ένας χωρικός αποφασίζει να εξεγερθεί εναντίον του βασιλιά Richard II. Αυτό που ξεκινά ως μια πράξη αντίστασης παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο ίδιος καταλήγει να γίνεται θρύλος. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Andrew Garfield, σε μια ιστορία που φέρνει στο προσκήνιο τη βία, την αδικία και την ανάγκη για ελευθερία.

6. «De Gaulle: The Hour of Resistance»

Η Ιστορία βρίσκεται στο επίκεντρο του «De Gaulle: The Hour of Resistance», ενός ιστορικού έπους που αφηγείται την πορεία του στρατηγού Charles de Gaulle και τη δράση της Γαλλικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τον De Gaulle υποδύεται ο Simon Abkarian, ενώ ο Simon Russell Beale εμφανίζεται στον ρόλο του Winston Churchill. Η ταινία εστιάζει σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας και στη διαδρομή ενός ανθρώπου που συνδέθηκε όσο λίγοι με την αντίσταση της Γαλλίας.

7. «Tad and the Magic Lamp»

Αν ψάχνεις κάτι πιο ανάλαφρο για οικογενειακή κινηματογραφική έξοδο, ο Tad επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την τέταρτη ταινία του δημοφιλούς ισπανικού animation franchise «Tad Stones». Αυτή τη φορά, η ζωή του Tad έχει αλλάξει σημαντικά. Η δίχρονη κόρη του, Ollie, τον έχει μετατρέψει σε έναν υπερπροστατευτικό πατέρα, ενώ ο Mummy νιώθει πως έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Όταν οι δυο τους βρίσκουν ένα μαγικό λυχνάρι από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες», ο Mummy ζητά να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, στο Paititi του Περού το 1502, όταν ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Έτσι ξεκινά μια νέα περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, φαντασία και ανατροπές.

Από το μεγάλο κινηματογραφικό θέαμα του «Digger» και το βραβευμένο «Naza» μέχρι το ψυχολογικό μυστήριο του «Verity» και τις οικογενειακές περιπέτειες του Tad, η εβδομάδα 1-7 Οκτωβρίου έχει αρκετές διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις ποια ιστορία θέλεις να δεις να ξετυλίγεται στη μεγάλη οθόνη.

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