BIGBANG: 20 χρόνια ιστορίας στο Stade de France και ένα όνειρο 15 χρόνων που πραγματοποιήθηκε

Με μια ματιά Οι BIGBANG γιόρτασαν 20 χρόνια στο Stade de France, μετά από 14 χρόνια απουσίας από την Ευρώπη.

Το Stade de France γέμισε με fans κάθε ηλικίας, που ταξίδεψαν από διάφορες χώρες για τη συναυλία.

Οι fans δημιούργησαν αυτοσχέδια lightsticks λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, δείχνοντας την αφοσίωσή τους.

Η συναυλία παρουσίασε τραγούδια-ορόσημα της K-pop, αναδεικνύοντας τις ατομικές και ομαδικές ικανότητες των μελών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συναυλίες που πηγαίνεις για να ακούσεις τη μουσική που αγαπάς. Και υπάρχουν εκείνες οι συναυλίες που, πριν καν ξεκινήσουν, ξέρεις ότι θα αποτελέσουν ένα προσωπικό ορόσημο. Για εμένα, η συναυλία των BIGBANG στο Stade de France, στις 19 Σεπτεμβρίου, ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Οι G-DRAGON, TAEYANG και DAESUNG επέστρεψαν στη Γαλλία ως BIGBANG για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από το ντεμπούτο του group, στο πλαίσιο της παγκόσμιας επετειακής περιοδείας τους. Ήταν μια επιστροφή με ιδιαίτερη βαρύτητα και για την Ευρώπη: η προηγούμενη φορά που οι BIGBANG είχαν πραγματοποιήσει συναυλίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο ως group ήταν τον Δεκέμβριο του 2012, όταν το Alive Galaxy Tour πέρασε από το Wembley Arena του Λονδίνου για δύο βραδιές, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου. Σχεδόν 14 χρόνια αργότερα, επέστρεψαν στην Ευρώπη ως τρεις.

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Και η κλίμακα αυτής της επιστροφής δύσκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Το Stade de France, το μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας, φιλοξένησε ένα από τα σημαντικότερα stops της περιοδείας, με το επίσημο site του σταδίου να παρουσιάζει τη συναυλία ως μέρος της μεγάλης επιστροφής του group για την 20ή επέτειό του.

Λίγο πριν ξεκινήσει το show, μπήκαμε ξανά από περιέργεια να δούμε τι είχε απομείνει από εισιτήρια. Υπήρχαν μόλις 12 general θέσεις, όλες ψηλά στις κερκίδες. Κοιτάζοντας γύρω μου, αυτό δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Το Stade de France είχε γεμίσει με ανθρώπους κάθε ηλικίας. Από πολύ νεαρούς fans μέχρι ανθρώπους που ακολουθούν τους BIGBANG εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Fans που είχαν ταξιδέψει από διαφορετικές χώρες, πολλές φορές διασχίζοντας ηπείρους, για να βρίσκονται εκεί σε μια συναυλία που για πολλούς δεν ήταν απλώς ένα ακόμα K-pop event.

Ήταν επανένωση. Ήταν νοσταλγία. Και, κυρίως, ήταν η ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί ένα group που για πολλούς από εμάς αποτέλεσε την αρχή όλων.

Όταν οι VIP βρίσκουν πάντα τον τρόπο

Υπήρξε, βέβαια, και ένα απρόοπτο.. Λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, προέκυψε τελευταία στιγμή πρόβλημα με τη διάθεση των επίσημων lightsticks στο Παρίσι, με αποτέλεσμα πολλοί fans να μην μπορούν να αγοράσουν το χαρακτηριστικό BIGBANG lightstick που περίμεναν. Αλλά αν υπήρχε περίπτωση αυτό να χαλάσει το κλίμα, οι VIP απέδειξαν γρήγορα το αντίθετο.

Μέσα στο στάδιο εμφανίστηκαν αυτοσχέδια lightsticks, DIY δημιουργίες και κάθε πιθανό κίτρινο φωτεινό αντικείμενο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει το Stade de France με το χαρακτηριστικό χρώμα των BIGBANG. Και κάπως έτσι, ένα πρόβλημα που κανονικά θα μπορούσε να απογοητεύσει τους fans μετατράπηκε σε μία ακόμα απόδειξη της σχέσης που έχει χτιστεί ανάμεσα στο group και το fandom του όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα δεν θα σταματούσε τους VIP εκείνο το βράδυ!

Fantastic Baby, Bang Bang Bang και ένα ταξίδι σε 20 χρόνια BIGBANG

Και μετά ήρθε η μουσική. Οι BIGBANG δεν προσπάθησαν απλώς να παρουσιάσουν ένα σύγχρονο setlist. Η συναυλία λειτούργησε σχεδόν σαν ένα ταξίδι μέσα στη δισκογραφία τους. Ακούσαμε τραγούδια που έχουν πλέον περάσει στην ιστορία της K-pop, όπως τα Fantastic Baby, Bang Bang Bang και Tonight, αλλά και αρκετά πολύ παλαιότερα κορεατικά tracks.

Κάπου μέσα μας, βέβαια, είχαμε μία μικρή ελπίδα ότι θα ακούγαμε και το Top of the World. Το γεγονός ότι πρόκειται για ιαπωνική κυκλοφορία έκανε την απουσία του από ένα ευρωπαϊκό setlist αρκετά λογική — αλλά ένας VIP μπορεί πάντα να ελπίζει. Το συναίσθημα όταν ακούς αυτά τα τραγούδια ζωντανά είναι δύσκολο να περιγραφεί. Τραγούδια που για χρόνια υπήρχαν μέσα σε playlists, music videos, DVDs και παλιά live performances στο YouTube ξαφνικά παίζονταν μπροστά σου, σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.

TAEYANG, DAESUNG και G-DRAGON – τρεις εντελώς διαφορετικές παρουσίες

Ένα από τα στοιχεία που πάντα έκανε τους BIGBANG ξεχωριστούς ήταν ότι τα μέλη τους μπορούσαν να λειτουργήσουν τόσο δυνατά ως group όσο και ως solo artists. Και το Παρίσι το υπενθύμισε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Ο TAEYANG ανέλαβε τη σκηνή με την χαρακτηριστική του ένταση, φέρνοντας φυσικά μαζί του το Ringa Linga, αλλά και το Live Fast Die Slow από τη νεότερη δουλειά του. Η παρουσία του παραμένει ακριβώς αυτό που περιμένεις από τον Taeyang: φωνή, performance και μία σκηνική αυτοπεποίθηση που δύσκολα αντιγράφεται.

Ο DAESUNG, από την άλλη, ίσως κέρδισε το βραβείο της πιο άμεσης επικοινωνίας με το κοινό. Σε μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές του show, έφερε στη σκηνή και την αγάπη του για το κορεατικό trot, με ένα πολύ πιο παραδοσιακό κομμάτι που άλλαξε εντελώς τον ρυθμό της βραδιάς.Αλλά αυτό που πραγματικά έκανε τη διαφορά ήταν το παιχνίδι του με το κοινό.

Ο Daesung είχε μία αμεσότητα που δύσκολα περιγράφεται. Μιλούσε με τους fans, αντιδρούσε στις φωνές τους, έπαιζε μαζί τους και κατάφερνε να κάνει ένα τεράστιο στάδιο να αισθάνεται για λίγα λεπτά σαν πολύ μικρότερος χώρος. Και ύστερα ήρθε ο G-DRAGON.

Το POWER, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πρόσφατης solo εποχής του, παρουσιάστηκε σε μία διαφορετική, reggaeton-inspired εκδοχή, στο ύφος που είχαμε ήδη δει στις πιο πρόσφατες live εμφανίσεις του. Και σαν να μην ήταν αρκετό, το performance οδήγησε προς το τέλος σε ένα remix που ενώθηκε με το Crooked. Εκεί, για εμένα τουλάχιστον, σταμάτησε για λίγο να υπάρχει η έννοια του χρόνου.

«Νόμιζα ότι τους έβλεπα μέσα από το YouTube»

Η συναυλία διήρκεσε περισσότερο απ’ όσο περίμενα. Παρόλα αυτά, όταν τελείωσε, είχα την αίσθηση ότι είχαν περάσει λίγα λεπτά. Και ίσως αυτό να έχει λιγότερη σχέση με τη διάρκεια του show και περισσότερο με το πόσο συναισθηματικά φορτισμένη ήμουν. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά δεν μπορούσα να επεξεργαστώ αυτό που έβλεπα. Είχα περάσει τόσα χρόνια βλέποντας τους BIGBANG μέσα από music videos, live stages και συναυλίες στο YouTube, που το μυαλό μου αρνιόταν σχεδόν να καταλάβει ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε οθόνη ανάμεσά μας. Ήταν μπροστά μου. Και νομίζω πως όποιος έχει αγαπήσει πραγματικά ένα group για πολλά χρόνια μπορεί να καταλάβει αυτό το συναίσθημα.

Γιατί όταν είσαι fan για 15 χρόνια, όταν αυτό το group αποτελεί ένα από τα πράγματα που σε έκαναν να γνωρίσεις την K-pop, την Κορέα και τελικά έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, η πρώτη φορά που τους βλέπεις ζωντανά δεν είναι απλώς μία συναυλία. Για εμένα είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Οι BIGBANG ήταν ένα από τα groups που με μεγάλωσαν μουσικά και, με έναν τρόπο, μου άνοιξαν τον δρόμο προς αυτό που αργότερα έγινε η καριέρα μου στο κορεατικό entertainment. Και μετά από περίπου 15 χρόνια, βρισκόμουν στο Παρίσι έχοντας καταφέρει δύο πράγματα που κάποτε έμοιαζαν πολύ μακρινά: να εργαστώ επαγγελματικά μέσα σε αυτόν τον χώρο και να δω επιτέλους τους BIGBANG ζωντανά. Αυτό ήταν το δικό μου full-circle moment.

20 χρόνια μετά, οι BIGBANG παραμένουν BIGBANG

Μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμούς, για sold-out συναυλίες, για παγκόσμιες περιοδείες και για την επιρροή τους στη μόδα και τη μουσική. Η ίδια η AEG περιγράφει τους BIGBANG ως ένα group που συνέβαλε στην παγκόσμια εξάπλωση της K-pop και επηρέασε γενιές καλλιτεχνών, ενώ η επίσημη παρουσίασή τους από το Stade de France αναφέρεται επίσης στη μακροχρόνια διεθνή επιρροή τους.

Αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα σχεδόν γεμάτο Stade de France και βλέπεις ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων να τραγουδούν μαζί τραγούδια που γράφτηκαν πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, καταλαβαίνεις την πραγματική διάσταση αυτής της κληρονομιάς. Οι BIGBANG επέστρεψαν ως τρεις, αλλά η ενέργεια που δημιούργησαν στο Παρίσι δεν έμοιαζε με μία προσπάθεια αναβίωσης του παρελθόντος. Έμοιαζε με μία γιορτή του.

Είκοσι χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι G-DRAGON, TAEYANG και DAESUNG κατάφεραν να υπενθυμίσουν γιατί το όνομα BIGBANG συνδέθηκε τόσο στενά με την εξέλιξη της K-pop και γιατί οι ίδιοι χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια ως pioneers και trendsetters μιας ολόκληρης γενιάς.

Για εμένα, όμως, εκείνη η βραδιά στο Παρίσι θα μείνει για έναν πολύ πιο απλό λόγο. Για λίγες ώρες, κατάφερα να δω μπροστά μου το group που επί 15 χρόνια έβλεπα μέσα από μία οθόνη. Και ελπίζω μέσα από αυτές τις γραμμές να κατάφερα να σας μεταφέρω έστω και ένα μικρό κομμάτι από το συναίσθημα, την ενέργεια και τη μαγεία που ζήσαμε εκείνο το βράδυ στο Stade de France.

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