Cinema 17.08.2026

«Ocean’s Eleven»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου prequel με Bradley Cooper και Margot Robbie

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Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Παρίσι και η δράση αναμένεται να μεταφερθεί στη νότια Γαλλία, με το Grand Prix του Μονακό να αποτελεί κομβικό σημείο της νέας ιστορίας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του prequel του «Ocean’s Eleven» στο Παρίσι, με πρωταγωνιστές Bradley Cooper και Margot Robbie.
  • Η ταινία διαδραματίζεται το 1962 και εστιάζει στους γονείς του Danny Ocean.
  • Ο Bradley Cooper σκηνοθετεί, συμμετέχει στο σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία.
  • Η πρεμιέρα της νέας ταινίας «Ocean’s Eleven» έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2027.
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Αν έχεις αγαπήσει την κομψότητα, τις ανατροπές και την ατμόσφαιρα των ταινιών «Ocean’s Eleven», τότε έχεις έναν ακόμη λόγο να περιμένεις με ενδιαφέρον τη νέα παραγωγή. Το πολυαναμενόμενο prequel της Warner Bros. ξεκίνησε επίσημα τα γυρίσματά του στο Παρίσι και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise.

Ο ηθοποιός Bradley Cooper σε κοντινό πλάνο, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις πλαστικές επεμβάσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτή τη φορά, η ιστορία σε πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, στο 1962, για να γνωρίσεις μια διαφορετική πλευρά της οικογένειας του Danny Ocean, του χαρακτήρα που γνωρίσαμε μέσα από την ερμηνεία του George Clooney. Και μόνο η ιδέα ότι θα δεις την ιστορία να ξετυλίγεται σε μια άλλη εποχή, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και νέα κινηματογραφική ματιά, είναι αρκετή για να δημιουργήσει προσδοκίες.

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Στο επίκεντρο της νέας ταινίας βρίσκονται ο Bradley Cooper και η Margot Robbie, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου Hollywood. Οι δύο ηθοποιοί αναλαμβάνουν να υποδυθούν τους γονείς του Danny Ocean, δίνοντας έτσι στην ιστορία μια οικογενειακή διάσταση που δεν είχες δει μέχρι σήμερα στο franchise. Ο Bradley Cooper, μάλιστα, δεν θα βρίσκεται μόνο μπροστά από την κάμερα. Αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της ταινίας, στην τέταρτη σκηνοθετική του προσπάθεια μετά τα «A Star Is Born» και «Maestro». Παράλληλα, συμμετέχει και στη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τον Charles Randolph.

Η Margot Robbie στην επίδειξη μόδας του οίκου Chanel στην Εβδομάδα Μόδας Παρισιού.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν σταματά στους δύο πρωταγωνιστές. Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay, Omar Sy και Lauren Ridloff, ενώ ο Wagner Moura αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή. Με ένα τόσο δυνατό και διαφορετικό καστ, η νέα παραγωγή φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει την αίσθηση της μεγάλης κινηματογραφικής περιπέτειας, αλλά ταυτόχρονα να προσθέσει νέους χαρακτήρες και μια διαφορετική αισθητική.

https://www.instagram.com/monicabarbaro/
https://www.instagram.com/monicabarbaro/

Η επιλογή του Παρισιού για την έναρξη των γυρισμάτων δεν είναι τυχαία. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1962 και συνδέεται με το Grand Prix του Μονακό, γεγονός που αναμένεται να δώσει στην ταινία έντονο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Μετά το Παρίσι, η παραγωγή αναμένεται να μεταφερθεί στις νότιες περιοχές της Γαλλίας, ενώ η σύνδεση με το Μονακό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεις μέρος της δράσης να εξελίσσεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Το σενάριο βασίζεται σε αρχικό προσχέδιο της Carrie Solomon, ενώ ο Bradley Cooper και ο Charles Randolph εργάζονται πάνω στην τελική εκδοχή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα ιστορία που θα στέκεται αυτόνομα, αλλά παράλληλα θα συνδέεται με το γνώριμο σύμπαν του «Ocean’s Eleven».

Στιγμιότυπο από την τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία Όσκαρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρεμιέρα της νέας ταινίας «Ocean’s Eleven» έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου 2027. Μέχρι τότε, τα γυρίσματα και οι πρώτες εικόνες από την παραγωγή αναμένεται να κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον. Με Bradley Cooper και Margot Robbie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, τον Cooper και στη σκηνοθετική καρέκλα και ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ, το νέο «Ocean’s Eleven» έχει ήδη όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις παραγωγές που θα συζητηθούν αρκετά πριν φτάσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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Bradley Cooper Margot Robbie ΤΑΙΝΙΑ
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