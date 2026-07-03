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Celeb World 03.07.2026

Linda Lambenius vs Eurovision – Οι κατηγορίες της εκπροσώπου της Φινλανδίας για το φετινό διαγωνισμό

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Η Linda Lambenius κατηγορεί τη Eurovision για «απάτη» και προκαλεί έντονες αντιδράσεις μετά τον τελικό του 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φινλανδή καλλιτέχνιδα Linda Lambenius αμφισβητεί τη διαδικασία ψηφοφορίας της Eurovision 2026.
  • Η Lambenius κατηγορεί τη Eurovision για "φάρσα", "αγορασμένες ψήφους" και "απάτη".
  • Η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία απολαμβάνει επιτυχία παρά τις αντιδράσεις.
  • Πέντε χώρες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό αντιδρώντας στη συμμετοχή του Ισραήλ.
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Η λάμψη της Eurovision 2026 στη Βιέννη μπορεί να έχει σβήσει, όμως το παρασκήνιο συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περίπου ενάμιση μήνα μετά τον μεγάλο τελικό, η συζήτηση γύρω από τον διαγωνισμό έχει μετατραπεί σε ένα έντονο lifestyle αλλά και πολιτικό θρίλερ, με τις δηλώσεις της Φινλανδής καλλιτέχνιδας Linda Lambenius να ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η Linda Lambenius, που θεωρούνταν για μεγάλο διάστημα ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, τελικά κατέληξε στην 6η θέση, γεγονός που φαίνεται πως δεν έχει ξεπεράσει. Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Expressen, η καλλιτέχνιδα προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, αμφισβητώντας ευθέως τη διαδικασία της ψηφοφορίας και τον ίδιο τον θεσμό.

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Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι η ψηφοφορία είναι ταυτόχρονα μια φάρσα και ότι υπάρχουν αγορασμένες ψήφοι και κάθε είδους ανοησίες από πίσω της». Και συνέχισε ακόμη πιο αιχμηρά: «Ο στόχος μου δεν ήταν πραγματικά να κερδίσω. Φέτος η Δανία ήταν πίσω μας, η Γαλλία, η οποία είχε την καλύτερη τραγουδίστρια στον διαγωνισμό, ήταν πολύ πίσω, το Ισραήλ ήταν δεύτερο και ήταν στα πρόθυρα της νίκης, η Felicia (Σουηδία) ήταν στην 20ή θέση… Νομίζω ότι είναι απάτη με όλα όσα συμβαίνουν στον διαγωνισμό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν τον εμπιστεύομαι».

https://www.instagram.com/peteparkkonen/
https://www.instagram.com/peteparkkonen/

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία απολαμβάνει τη διεθνή επιτυχία της, παρά το γεγονός ότι η νίκη της συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο. Η ίδια έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών στο ευρωπαϊκό entertainment σκηνικό.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision καταγράφεται ήδη ως μία από τις πιο επεισοδιακές των τελευταίων δεκαετιών. Πέρα από τις αντιπαραθέσεις, πέντε χώρες αποχώρησαν πλήρως από τον διαγωνισμό, αντιδρώντας στη συμμετοχή του Ισραήλ, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια συζήτηση.

Ζωντανή εμφάνιση της Φινλανδίας στη Eurovision 2026 με βιολί και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
https://www.instagram.com/uudenmusiikinkilpailu

Η EBU μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος απέναντι στις κατηγορίες και τις αντιδράσεις, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως στα όσα δήλωσε η Lambenius. Παρά το κλίμα έντασης, η δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας, η ERT, έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη Eurovision 2027, προετοιμάζοντας τα επόμενα βήματα για την επιλογή του νέου εκπροσώπου της χώρας στη Bulgaria.

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Eurovision 2026 Φιλανδία
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