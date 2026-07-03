Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 03.07.2026

Ίντρα Κέιν: «Μπορεί να ξαναστείλω τραγούδι» – Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε συζητήσεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ίντρα Κέιν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Eurovision, θυμίζοντας ότι είχε ήδη δοκιμάσει την τύχη της με τραγούδι την προηγούμενη χρονιά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ίντρα Κέιν δήλωσε ότι έχει καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision στο παρελθόν.
  • Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξαναστείλει τραγούδι στο μέλλον.
  • Η δήλωση άφησε ανοιχτό το παράθυρο επιστροφής της στον διαγωνισμό.
  • Η Ίντρα Κέιν είναι καλλιτέχνιδα με πολυπολιτισμικό background, δραστηριοποιούμενη σε μουσική και θέατρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ίντρα Κέιν βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά από μια δήλωση που έκανε αρκετούς να σταθούν λίγο παραπάνω. Μιλώντας για τη Eurovision, αποκάλυψε ότι είχε καταθέσει τραγούδι σε προηγούμενη χρονιά και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να το ξαναδοκιμάσει στο μέλλον. Με μια φράση που ειπώθηκε απλά αλλά έφερε αρκετή συζήτηση, άφησε ανοιχτό το παράθυρο επιστροφής σε έναν διαγωνισμό που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη.

https://www.instagram.com/idrakayne/
https://www.instagram.com/idrakayne/

Η Ίντρα Κέιν με τη δήλωσή της δείχνει ότι η Eurovision παραμένει ένα ανοιχτό κεφάλαιο στη δημιουργική της πορεία. Δεν το αντιμετωπίζει σαν πίεση ή υποχρέωση, αλλά περισσότερο σαν μια πιθανότητα που μπορεί να επιστρέψει όταν και αν της βγάλει ξανά μουσικά νόημα. Το ότι έχει ήδη δοκιμάσει στο παρελθόν να στείλει τραγούδι κάνει όλο αυτό ακόμη πιο φυσικό, σαν μια διαδικασία που δεν της είναι ξένη. Και η σκέψη ότι μπορεί να το ξανακάνει, δεν ακούγεται σαν υπόσχεση, αλλά σαν μια χαλαρή, ανοιχτή πόρτα προς το μέλλον, χωρίς βιασύνη και χωρίς μεγάλα λόγια. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πέρυσι είχα καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision, αλλά δεν πέρασε. Μπορεί να ξαναστείλω».

Το βίντεο από το ΟΑΚΑ που έγινε viral – Η Άννα Βίσση σε ρόλο… επιβλέποντος

Και ποια είναι όμως η Ίντρα Κέιν; Αν την έχεις δει σε θεατρικές σκηνές, τηλεοπτικές σειρές ή κινηματογραφικές παραγωγές, ξέρεις ήδη ότι πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα που δεν περιορίζεται εύκολα σε ένα μόνο πράγμα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα με πολυπολιτισμικό background, έχει χτίσει μια πορεία που συνδυάζει μουσική, θέατρο και διεθνείς συμμετοχές, δείχνοντας ότι κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κόσμους.


Έχει συμμετάσχει σε γνωστές θεατρικές παραστάσεις, έχει εμφανιστεί σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, ενώ η μουσική της διαδρομή περιλαμβάνει και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο όμως είναι ότι δεν μοιάζει να «μένει στάσιμη» σε ένα μόνο μονοπάτι. Αντίθετα, δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα, είτε στη μουσική είτε στην υποκριτική.

https://www.instagram.com/idrakayne/
https://www.instagram.com/idrakayne/

Η δήλωσή της για τη Eurovision, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι περισσότερο μια υπενθύμιση ότι παραμένει ενεργή δημιουργικά και ότι δεν αποκλείει τίποτα όταν πρόκειται για μουσική έκφραση. Και αυτό είναι που κάνει το όνομά της να επιστρέφει ξανά και ξανά στη συζήτηση.

Η πιο πιστή «Ρουβίτσα» είναι 92 ετών και έκλεψε την παράσταση! (Δες βίντεο)

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Ίντρα Κέιν μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

03.07.2026
Επόμενο
«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το βίντεο από το ΟΑΚΑ που έγινε viral – Η Άννα Βίσση σε ρόλο… επιβλέποντος
Μουσικά Νέα

Το βίντεο από το ΟΑΚΑ που έγινε viral – Η Άννα Βίσση σε ρόλο… επιβλέποντος

03.07.2026
Η πιο πιστή «Ρουβίτσα» είναι 92 ετών και έκλεψε την παράσταση! (Δες βίντεο)
Μουσικά Νέα

Η πιο πιστή «Ρουβίτσα» είναι 92 ετών και έκλεψε την παράσταση! (Δες βίντεο)

03.07.2026
Η Madonna φέρνει πίσω τη μαγεία του dance floor με το «Confessions II»
Μουσικά Νέα

Η Madonna φέρνει πίσω τη μαγεία του dance floor με το «Confessions II»

03.07.2026
Bad Bunny: Ο πρώτος Λατινοαμερικανός headliner που έγραψε ιστορία σε βρετανικό στάδιο
Μουσικά Νέα

Bad Bunny: Ο πρώτος Λατινοαμερικανός headliner που έγραψε ιστορία σε βρετανικό στάδιο

03.07.2026
Ο Drake γίνεται… μάθημα σε πανεπιστήμιο! Νέο course αφιερωμένο στον rapper
Μουσικά Νέα

Ο Drake γίνεται… μάθημα σε πανεπιστήμιο! Νέο course αφιερωμένο στον rapper

03.07.2026
LILA: Το αποτύπωμά της στο stage των Mad VMA είναι πλέον ανεξίτηλο
Mad Video Music Awards

LILA: Το αποτύπωμά της στο stage των Mad VMA είναι πλέον ανεξίτηλο

03.07.2026
Νέα δικαστική δικαίωση για την Cardi B – Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια
Μουσικά Νέα

Νέα δικαστική δικαίωση για την Cardi B – Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια

02.07.2026
Antigoni – Anastasia: Αφού θέλαμε JALLA… ήρθαν JALLA και «έσπασαν» τα κοντέ
Μουσικά Νέα

Antigoni – Anastasia: Αφού θέλαμε JALLA… ήρθαν JALLA και «έσπασαν» τα κοντέ

02.07.2026
Πώς το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μουσική σκηνή: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το πιάνο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Πώς το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μουσική σκηνή: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το πιάνο που έγινε viral

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα