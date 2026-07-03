«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

Συγκίνησε ο Akylas μιλώντας για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του, όπου αποκάλυψε ότι νοσηλευόταν όσο εκείνος συμμετείχε στη Eurovision

Με μια ματιά Ο Akylas αποκάλυψε ότι ο πατέρας του νοσηλευόταν με πρόβλημα καρδιάς κατά τη διάρκεια της Eurovision.

Η δύσκολη οικογενειακή κατάσταση τον φόρτισε ψυχολογικά, παρά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Η μητέρα του έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό λόγω των συγκινητικών στιγμών τους.

Ο τραγουδιστής διατηρεί στενή σχέση με τους γονείς του, παρά τις δυσκολίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Akylas, αποκαλύπτοντας ότι την περίοδο που ζούσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στη Eurovision, βρισκόταν ταυτόχρονα αντιμέτωπος με μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση. Όπως εξήγησε, ο πατέρας του νοσηλευόταν εξαιτίας προβλήματος με την καρδιά του, γεγονός που τον φόρτισε έντονα ψυχολογικά.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναφερόμενος τόσο στη στενή σχέση που διατηρεί με τους γονείς του όσο και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε εκείνο το διάστημα.

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Ο Akylas σημείωσε ότι, μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision, η μητέρα του έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, καθώς οι συγκινητικές στιγμές που μοιράστηκαν κατά την προετοιμασία του ξεχώρισαν και συζητήθηκαν πολύ. Παράλληλα, τόνισε ότι εξίσου δυνατός είναι και ο δεσμός που έχει με τον πατέρα του, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη.





Όπως εξήγησε, ο λόγος που ο πατέρας του δεν βρέθηκε σε κάποια από τις δημόσιες εμφανίσεις ή εκδηλώσεις του ήταν η κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πρόσφατα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για συναυλία, βρίσκοντας την ευκαιρία να τον επισκεφθεί.

Συγκεκριμένα, ο Akylas δήλωσε: «Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι. Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρόσφατα πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας και πήγα και τον είδα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του. Όσο ήμουν στη Eurovision παράλληλα είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και μου ήταν και για μένα λίγο δύσκολο».

Με τα λόγια του, ο Akylas αποκάλυψε πως πίσω από τη χαρά και την ένταση της συμμετοχής του στη Eurovision, προσπαθούσε να διαχειριστεί και την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, μια εμπειρία που, όπως παραδέχθηκε, τον επηρέασε βαθιά.