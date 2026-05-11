Μουσική 11.05.2026

Klavdia: Το «Όνειρο Βαθύ» είναι ένα ταξίδι σε σκοτεινές και ατμοσφαιρικές μελωδίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Klavdia κυκλοφορεί το νέο της single «Όνειρο Βαθύ» με την υπογραφή των Arcade, συνεχίζοντας τις διεθνείς συνεργασίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Klavdia επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο της single «Όνειρο Βαθύ», μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα στην καλλιτεχνική της εξέλιξη. Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσα από την Arcade Music και την Panik Records και έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερά ανοδική πορεία της νεαρής ερμηνεύτριας, η οποία έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Klavdia με γυαλιά και κόκκινο φόρεμα, μιλάει για τη δικαστική της διαμάχη και στηρίζει τον Akyla.
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Παράλληλα, το «Όνειρο Βαθύ» λειτουργεί ως συνέχεια μιας περιόδου έντονης δημιουργικότητας και διεθνών συνεργασιών για την Klavdia, η οποία δείχνει να επενδύει συνειδητά σε έναν πιο εξωστρεφή καλλιτεχνικό δρόμο. Το νέο της κομμάτι κινείται σε urban ethnic pop ηχητικά μονοπάτια, συνδυάζοντας σύγχρονη παραγωγή με μελωδίες που δημιουργούν έντονη ατμόσφαιρα και κινηματογραφική διάθεση.

Eurovision 2026: Πότε θα αποκαλυφθούν live τα τραγούδια των Big 5

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, «ντύνοντας» ιδανικά τη χαρακτηριστική φωνή της Klavdia και αναδεικνύοντας τη συναισθηματική ένταση της ερμηνείας της. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη νοσταλγία, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με τον ακροατή.

klavdia
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται σε συνέχεια σημαντικών συνεργασιών που έχουν ήδη ενισχύσει το διεθνές προφίλ της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Catharticus» με τη Jerry Heil, αλλά και το «Lonely Heart» με τον Salman Ali, projects που άνοιξαν νέους δρόμους και έφεραν την Klavdia σε επαφή με διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.


Το «Όνειρο Βαθύ» κυκλοφόρησε ψηφιακά την Παρασκευή 8 Μαΐου και ήδη ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του ταυτότητα και τη συναισθηματική του ένταση. Με αυτή τη νέα δουλειά, η Klavdia συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική της μουσική ταυτότητα, παραμένοντας πιστή στο ύφος της αλλά ταυτόχρονα εξελίσσοντάς το, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται στις πιο ενδιαφέρουσες ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής με ξεκάθαρη διεθνή προοπτική.

Mad premiere: Ακούσαμε πρώτοι το νέο ακυκλοφόρητο άλμπουμ του Apon «Ηχογένεια»

«MAYHEM Requiem»: Το νέο φαντασμαγορικό project της Lady Gaga έρχεται στις 15 Μαΐου

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Klavdia Όνειρο Βαθύ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ

Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ

11.05.2026
Επόμενο
Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια

Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια

11.05.2026

Δες επίσης

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single
Μουσικά Νέα

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

11.05.2026
«ORIGAMI!»: Η εκρηκτική επιστροφή της Kesha με ένα single που μιλά για ελευθερία
Μουσικά Νέα

«ORIGAMI!»: Η εκρηκτική επιστροφή της Kesha με ένα single που μιλά για ελευθερία

11.05.2026
Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit
Mad Events

Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit

11.05.2026
Η Άννα Βίσση σαρώνει ξανά: To «Αιγαίο» έγινε Νο1 στο YouTube Trending
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση σαρώνει ξανά: To «Αιγαίο» έγινε Νο1 στο YouTube Trending

11.05.2026
Charli XCX: Κυκλοφόρησε το videoclip του «Rock Music» και αλλάζει όλα τα δεδομένα
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Κυκλοφόρησε το videoclip του «Rock Music» και αλλάζει όλα τα δεδομένα

11.05.2026
Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου
EUROVISION

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

11.05.2026
Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»
Μουσικά Νέα

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»

11.05.2026
Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη
Μουσικά Νέα

Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

11.05.2026
Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή του Ακύλα από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστρία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή του Ακύλα από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστρία

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!