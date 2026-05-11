Klavdia: Το «Όνειρο Βαθύ» είναι ένα ταξίδι σε σκοτεινές και ατμοσφαιρικές μελωδίες

Η Klavdia κυκλοφορεί το νέο της single «Όνειρο Βαθύ» με την υπογραφή των Arcade, συνεχίζοντας τις διεθνείς συνεργασίες

Η Klavdia επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο της single «Όνειρο Βαθύ», μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα στην καλλιτεχνική της εξέλιξη. Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσα από την Arcade Music και την Panik Records και έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερά ανοδική πορεία της νεαρής ερμηνεύτριας, η οποία έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, το «Όνειρο Βαθύ» λειτουργεί ως συνέχεια μιας περιόδου έντονης δημιουργικότητας και διεθνών συνεργασιών για την Klavdia, η οποία δείχνει να επενδύει συνειδητά σε έναν πιο εξωστρεφή καλλιτεχνικό δρόμο. Το νέο της κομμάτι κινείται σε urban ethnic pop ηχητικά μονοπάτια, συνδυάζοντας σύγχρονη παραγωγή με μελωδίες που δημιουργούν έντονη ατμόσφαιρα και κινηματογραφική διάθεση.

Eurovision 2026: Πότε θα αποκαλυφθούν live τα τραγούδια των Big 5

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, «ντύνοντας» ιδανικά τη χαρακτηριστική φωνή της Klavdia και αναδεικνύοντας τη συναισθηματική ένταση της ερμηνείας της. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη νοσταλγία, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με τον ακροατή.

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται σε συνέχεια σημαντικών συνεργασιών που έχουν ήδη ενισχύσει το διεθνές προφίλ της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Catharticus» με τη Jerry Heil, αλλά και το «Lonely Heart» με τον Salman Ali, projects που άνοιξαν νέους δρόμους και έφεραν την Klavdia σε επαφή με διαφορετικές μουσικές κουλτούρες.



Το «Όνειρο Βαθύ» κυκλοφόρησε ψηφιακά την Παρασκευή 8 Μαΐου και ήδη ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του ταυτότητα και τη συναισθηματική του ένταση. Με αυτή τη νέα δουλειά, η Klavdia συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική της μουσική ταυτότητα, παραμένοντας πιστή στο ύφος της αλλά ταυτόχρονα εξελίσσοντάς το, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται στις πιο ενδιαφέρουσες ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής με ξεκάθαρη διεθνή προοπτική.

Mad premiere: Ακούσαμε πρώτοι το νέο ακυκλοφόρητο άλμπουμ του Apon «Ηχογένεια»

«MAYHEM Requiem»: Το νέο φαντασμαγορικό project της Lady Gaga έρχεται στις 15 Μαΐου